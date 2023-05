Le parti travailliste organisera un conseiller pour les pourparlers tactiques préélectoraux qui a aidé Joe Biden à remporter la Maison Blanche

LABOR tiendra des pourparlers tactiques préélectoraux avec l’homme qui a aidé Joe Biden à remporter la Maison Blanche, peut révéler The Sun.

Alors que le parti se prépare à ce que le pays se rende aux urnes l’année prochaine, la chancelière fantôme Rachel Reeves est aux États-Unis cette semaine.

Le parti travailliste tiendra des pourparlers tactiques préélectoraux avec l’homme qui a aidé Joe Biden à remporter la Maison Blanche Crédit : Getty

La chancelière fantôme Rachel Reeves est aux États-Unis cette semaine Crédit : PA

Le n°2 de Sir Keir Starmer côtoiera le haut conseiller démocrate John Anzalone qui a mené le président américain à la victoire sur Donald Trump en 2020.

Elle assistera à un dîner au Harvard Club exclusif de Manhattan avec l’homme connu comme le sondeur de Biden.

Il a aidé à développer l’approche des candidats et les messages aux électeurs pour aider à sélectionner les États pivots vitaux pour assurer la victoire de la Maison Blanche.

Cette décision sera perçue comme le parti travailliste attirant clairement autant d’expertise malgré le parti constamment en tête dans les sondages d’environ 15%.

La réunion intervient alors que les travaillistes ont enregistré des gains significatifs lors des élections locales du début du mois, mais les experts affirment qu’ils pourraient ne pas atteindre la majorité globale.

Reeves profitera également de l’événement pour rencontrer l’ancien conseiller du président Obama, David Axelrod, qui a servi à la Maison Blanche pendant deux ans.

L’événement sera animé par l’auteure et écrivaine britannique primée Tina Brown, qui a édité des magazines tels que Tatler et Vanity Fair pendant plus de vingt ans.

La visite en Amérique la verra également rencontrer des patrons et des investisseurs de grandes entreprises alors qu’elle combat les conservateurs pour être considérée comme le parti des affaires.

Les travaillistes ont lancé une offensive de «cocktail de crevettes» au Royaume-Uni où Reeves a rencontré environ 400 chefs d’entreprise depuis qu’elle a pris ses fonctions.

Une source travailliste a déclaré que le message lors du voyage serait qu ‘ »avec un gouvernement travailliste, la Grande-Bretagne sera ouverte aux affaires ».

Reeves se rendra également à Washington DC cette semaine pour rencontrer d’autres dirigeants politiques.