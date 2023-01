Le parti travailliste néo-zélandais voit une augmentation des sondages après la démission d’Ardern

Le parti travailliste néo-zélandais a vu sa popularité augmenter après la démission de Jacinda Ardern, selon deux nouveaux sondages, parmi les meilleurs résultats du parti en un an.

Les sondages, publiés lundi soir, sont les premiers à être effectués à la suite de la sortie de choc d’Ardern et montrent une augmentation du soutien à la fois au parti et au nouveau Premier ministre Chris Hipkins, qui a pris ses fonctions la semaine dernière et a immédiatement fait face à des inondations catastrophiques. dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande.

Dans le 1 sondage News Kantar, le parti travailliste a gagné cinq points de pourcentage, sondant à 38% – un point devant le parti national de centre-droit, et le meilleur résultat du parti travailliste depuis janvier 2022. Un autre sondage, réalisé par Newshub-Reid Research a également montré du travail sur 38%, en hausse de 5,7 points.

Les sondages ont été menés avant les inondations à Auckland et ne reflètent donc pas l’évaluation des Néo-Zélandais sur la gestion de la crise par le gouvernement. L’état d’urgence reste en place à Auckland, où les eaux de crue ont tué au moins quatre personnes, déplacé des centaines et vu des maisons emportées de leurs fondations ou détruites par des glissements de terrain.

Une “lune de miel” de quelques points est assez courante pour les nouveaux dirigeants politiques en Nouvelle-Zélande, et la nouvelle de la démission et du remplacement d’Ardern a garanti à Hipkins des niveaux élevés de couverture médiatique et de reconnaissance du nom.

Le sondage Newshub-Reid Research, cependant, a indiqué que Hipkins – connu des Néo-Zélandais comme le visage de la réponse Covid du pays – a également gagné un niveau de confiance que son adversaire, l’ancien dirigeant d’entreprise Christopher Luxon, a eu du mal à égaler.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils faisaient confiance aux deux principaux chefs de parti, 52,9% des électeurs ont déclaré faire confiance à Hipkins, tandis que 26,9% ne lui faisaient pas confiance. Seulement 36,9% ont déclaré faire confiance à Luxon, contre 43,8% qui ont déclaré ne pas le faire. Le sondage de Kantar a également placé Hipkins devant son adversaire sur l’approbation globale. Le taux d’approbation du Premier ministre était de 46%, contre un taux de désapprobation de 10%. Le taux d’approbation de Luxon était de 43 %, mais il a fait face à une désapprobation bien plus élevée, à 34 %.

Hipkins a déclaré à Newshub que la confiance “compte énormément pour moi”.

“J’ai toujours essayé d’être franc avec les Néo-Zélandais et j’ai toujours trouvé qu’un bon niveau de soutien en découlait.”

Luxon a déclaré que le résultat n’était “pas inattendu – un nouveau chef obtient un rebond dans les sondages”.

“Mon travail au cours de la prochaine année est de m’assurer que les gens comprennent qu’ils peuvent me faire confiance”, a-t-il déclaré.

La promesse d’Hipkins de « recentrer » le gouvernement sur l’économie et la crise du coût de la vie a peut-être aussi déplacé l’aiguille. Alors que la confiance économique reste faible, les électeurs étaient plus optimistes quant aux perspectives économiques de la Nouvelle-Zélande qu’ils ne l’étaient à la fin de l’année dernière, 28% déclarant qu’ils pensaient que l’économie s’améliorerait au cours des 12 prochains mois, contre 18% fin 2022.

Cependant, même avec la plus récente augmentation des sondages, les travaillistes seraient confrontés à une voie étroite vers la réélection, et les derniers résultats prédisent un vote extrêmement serré en octobre. Avec le parti de droite libertarien Act dans les sondages à environ 10% et le parti des Verts de gauche à 7-8%, le bloc de droite traditionnel siégerait à environ 47% et la gauche à 46% – laissant l’équilibre du pouvoir avec le Parti maori.