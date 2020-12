Keir Starmer

Le parti travailliste mettra « deux doigts aux électeurs » s’il refuse de soutenir un accord commercial sur le Brexit, a averti Sir Keir Starmer, alors qu’un député éminent du reste a déclaré qu’il voterait pour.

Au milieu des divisions au sommet du parti sur l’opportunité de refuser le soutien à un accord, la ministre fantôme des Affaires, Lucy Powell, a suggéré que les travaillistes auraient du mal à reconquérir les électeurs aux sièges du «mur rouge» s’ils tentaient de s’abstenir.

Arguant qu’un «accord maigre» pourrait être «bâti sur» à l’avenir, Mme Powell a ajouté que c’était mieux que pas d’accord – qui, selon elle, serait une «catastrophe» – et qu’il était donc «assez difficile pour nous de nous y opposer».

Faisant écho à ses inquiétudes, le député Chris Bryant, un europhile convaincu, a révélé qu’il avait l’intention de soutenir l’accord et a exhorté ses collègues à faire de même.

Écrivant pour The Telegraph, l’ancien ministre des Affaires étrangères a déclaré que même si Boris Johnson ne parvenait pas à conclure «l’accord global qui nous avait été promis», l’alternative de l’absence d’accord commercial serait «encore pire».

Alors que Sir Keir a laissé entendre qu’il avait l’intention de soutenir un accord, Anneliese Dodds, la chancelière fantôme, serait l’un des nombreux ministres du cabinet fantôme qui estiment que les travaillistes devraient s’abstenir pour éviter d’être blâmés pour des retombées économiques.

Parmi les autres sceptiques, citons la secrétaire au commerce fantôme Emily Thornberry et le secrétaire à la justice fantôme David Lammy, tous deux restants éminents, ainsi que le secrétaire fantôme écossais Ian Murray.

Vendredi soir, Lord Kinnock, l’ancien dirigeant travailliste, est également entré dans la dispute, disant à ses pairs que soutenir l’accord serait politiquement « mortel » pour le parti.

«Nous devons nous abstenir et expliquer que c’est la voie rationnelle face à un« oui »préjudiciable et un« non »désastreux», a-t-il écrit dans un groupe privé Whatsapp.

Cependant, Mme Powell, qui a aidé à mener un examen sur la défaite écrasante des élections de l’année dernière, a fait valoir qu’il valait mieux être «fort» que de refuser de prendre position dans un sens ou dans l’autre.

« Il ne s’agit pas seulement du Brexit, même si le Brexit était une grande expression symbolique de la perte de contact du parti travailliste avec sa base électorale traditionnelle », a-t-elle déclaré au Huffington Post.

«Et nous ne pouvons pas continuer à mettre le doigt sur les gens si nous voulons qu’ils votent à nouveau pour nous, nous soutiennent et fassent partie du programme que nous voulons pour l’avenir.

Selon des initiés travaillistes, Lisa Nandy, le ministre fantôme des Affaires étrangères, Nick Thomas-Symonds, le ministre fantôme de l’Intérieur, et Jonathan Ashworth, le secrétaire fantôme de la Santé, sont également en faveur d’un accord.

M. Bryant, le député de Rhondda au Pays de Galles, a averti qu’une sortie sans accord entraînerait des tarifs sur l’agneau gallois qui rendraient la viande inabordable dans l’UE, où la moitié est actuellement vendue.

Il a également exprimé son inquiétude quant aux implications sécuritaires d’un départ sans accord, ajoutant: «Si le Premier ministre fait ce que j’attends de lui, à savoir négocier une sorte d’accord commercial minimaliste avec l’UE à la toute dernière minute – je pense que je le ferai. votez pour et j’encourage tous mes collègues travaillistes à faire de même.

Une source travailliste enior a déclaré au Telegraph qu’une position finale allait probablement être arrêtée au cours des prochains jours, ajoutant que le parti aurait dû prendre une «décision collective» avant ou peu de temps après la conclusion d’un accord.

Les alliés des alliés de Sir Keir ont également été frustrés par des fuites suggérant que le cabinet fantôme est divisé et est déterminé à empêcher une répétition des disputes publiques qui ont tourmenté le leadership de Jeremy Corbyn.

Ils croient qu’il s’agit d’une tentative des partisans de l’abstention de faire passer Sir Keir à s’asseoir sur la clôture.

Bien qu’ils insistent sur le fait qu’aucune position n’a été prise, ils ont averti qu’il n’y aura pas de place pour la dissidence au front une fois qu’une décision aura été prise.

Cependant, un certain nombre de personnalités du cabinet fantôme estiment que les partisans d’un accord sont devenus trop préoccupés par le mur rouge plutôt que de se concentrer sur les questions qui définiront les quatre prochaines années.

Une source a déclaré au Telegraph que certains membres du parti semblaient essayer de «refaire les dernières élections» plutôt que de penser à une «vue d’ensemble».