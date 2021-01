JERUSALEM (AP) – Le Parti travailliste israélien a choisi dimanche Merav Michaeli, un ancien législateur et ancien journaliste, comme son nouveau chef avant les élections de mars.

Michaeli, 54 ans, fait face à une tâche difficile alors qu’elle tente de raviver la fortune de la fête emblématique.

Le travail a guidé Israël vers l’indépendance en 1948 et a dirigé le pays pendant ses trois premières décennies. Mais il a eu du mal à rester pertinent au cours des deux dernières décennies alors que le rétablissement de la paix avec les Palestiniens s’arrêtait et que l’électorat semble avoir embrassé l’idéologie dure du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les sondages d’opinion prévoient que les travaillistes ne recevront pas le nombre minimum de voix nécessaires pour entrer au prochain parlement.

Michaeli a été une voix progressiste de premier plan à la Knesset ou au parlement, soutenant les droits des femmes, les causes LGBT et les droits des travailleurs en plus de rechercher la paix avec les Palestiniens. Selon les médias, elle a obtenu 77% des voix lors d’une primaire du parti, dépassant une poignée de rivaux.

Dans un message aux supporters publié sur Facebook, Michaeli a exhorté les gens à «rentrer chez eux».

«J’appelle les gens qui pensent que la politique ne les représente pas, ceux qui pensent que la politique n’entend pas leur voix, rentrent chez eux», a-t-elle déclaré. « Même si le Parti travailliste n’était pas votre maison dans le passé, je promets de vous représenter tous. »