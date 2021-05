Le Parti travailliste gallois annonce un «  ensemble extraordinaire de résultats  » alors que le parti semble prêt à former le gouvernement

Le dirigeant travailliste gallois Mark Drakeford a annoncé «un ensemble extraordinaire de résultats dans des temps extraordinaires» après une forte démonstration qui a contredit la tendance du parti à l’échelle nationale.

Le parti de M. Drakeford, qui a été le visage de la réponse du coronavirus de la région en tant que premier ministre gallois, semblait prêt à rester au gouvernement vendredi soir après avoir conservé ses positions dans des sièges clés du Senedd qui avaient été ciblés par les conservateurs.

Au début de la campagne, les sondages avaient fait allusion au potentiel d’une mauvaise performance pour le Parti travailliste dans la région, avec des suggestions selon lesquelles ils risquaient de gagner aussi peu que 22 des 60 sièges dévolus du parlement.

Cependant, vendredi soir, le parti avait tenu ferme ses 27 sièges de circonscription, perdant le Vale of Clwyd au profit des conservateurs tout en prenant la Rhondda de Plaid Cymru – renversant l’ancien leader du parti nationaliste gallois Leanne Wood dans le processus.

Le parti avait initialement tenté de minimiser les attentes, des sources affirmant que conserver son emprise sur le Senedd serait «un défi de taille».

Cependant, commentant le «revirement remarquable» de vendredi soir, un porte-parole travailliste a déclaré: «Il est de plus en plus clair que les habitants du pays de Galles ont fait confiance aux travaillistes gallois et à Mark Drakeford pour diriger le prochain gouvernement gallois et sortir le pays de Galles de la pandémie. «

Vaughan Gething, le ministre gallois de la Santé a déclaré que la gestion de la pandémie par M. Drakeford était un «facteur majeur» dans les résultats après avoir vu sa part des voix à Cardiff South et Penarth augmenter de 4 879 par rapport aux dernières élections.

Il a déclaré: «Nous avons dû faire des choix qui ont changé la vie de toutes les familles du pays.

«La pandémie a placé le premier ministre sous les projecteurs, et la plupart des gens aiment ce qu’ils ont vu dans la façon dont il a géré la pandémie.

«Ce que nous devons maintenant faire, c’est comprendre ce que cela signifie pour le futur gouvernement du Pays de Galles, comment nous gérons cette prochaine phase pour terminer la réponse à la pandémie, puis la tâche difficile du rétablissement – une tâche que je pense que nous sommes dans le meilleur des cas Lieu pour. »

Le vice-ministre des Transports du gouvernement gallois Lee Waters, qui avait vu son siège ciblé par Plaid avant d’être réélu, a déclaré à la BBC que M. Drakeford avait été un «atout pour le ticket», ajoutant: «Il n’est peut-être pas tape-à-l’œil, il l’est peut-être. un peu ringard, un peu ennuyeux, c’est un professeur d’université, mais Dieu merci pour lui ».

Wrexham, Clwyd South et Delyn, ont tous été détenus bien qu’ils aient été pris pour cibles par les conservateurs après les avoir écartés du parti travailliste lors des élections de 2019 à Westminster.

Le chef conservateur gallois du Senedd Andrew RT Davies a déclaré que la prise de Vale of Clwyd du parti travailliste par son parti était un «résultat brillant», mais a suggéré que les électeurs travaillistes traditionnels qui avaient voté pour les conservateurs aux élections générales de 2019 étaient désormais «rentrés chez eux».

M. Davies a déclaré à l’agence de presse PA: « Il semble, d’après d’autres sièges qui ont été déclarés dans d’autres régions du Pays de Galles, que les électeurs travaillistes sont revenus après les élections, dirons-nous, du Brexit de 2019 ».

Les travaillistes disposent de 25 sièges, les conservateurs de huit et Plaid Cymru de cinq avec deux autres déclarations de circonscription à faire, y compris la circonscription de M. Drakeford à Cardiff West.

Les démocrates libéraux, qui ont perdu Brecon et Radnorshire au profit des conservateurs, n’auront plus de siège de circonscription au Sénat.

La composition finale du prochain Senedd ne sera confirmée que le week-end, les résultats régionaux finaux étant attendus samedi.

Rapports supplémentaires par l’AP