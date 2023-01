Le parti travailliste étend son avance sur les conservateurs à 20 points lors du premier sondage de 2023

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes ont étendu leur avance dans les sondages sur les conservateurs à 20 points lors de la première enquête sur les intentions de vote de 2023.

Le parti de Sir Keir Starmer est en hausse d’un point sur 47% de soutien tandis que le parti de Rishi Sunak est en baisse de deux sur 27%, selon le sondage Redfield et Wilton.

Cependant, la même enquête a révélé que le Premier ministre est en avance sur le leader travailliste sur les questions de leadership et de compétence économique.

Quelque 38% des électeurs pensent que M. Sunak est le meilleur Premier ministre, tandis que 36% seulement pensent que Sir Keir serait le meilleur Premier ministre.

Le chef conservateur devance également de peu son rival travailliste sur la question de savoir qui peut le mieux construire une économie forte (40-33 %) et sur « faire avancer les choses » (34-30 %).

Mais Sir Keir a une nette avance sur M. Sunak lorsqu’il s’agit de représenter le changement (41-30%), de rassembler les gens (42-28%) et de “se soucier des gens comme moi” (40-21%).

Cela survient alors que M. Sunak se prépare à exposer sa vision du gouvernement pour l’année à venir lors d’un discours mercredi après-midi, alors qu’il devrait être grillé sur la crise du NHS, les grèves généralisées et les traversées de petits bateaux.

Le Premier ministre est également sous pression au sujet de la garde d’enfants, après que les alliés de Liz Truss ont averti la n ° 10 de ne pas abandonner sa promesse d’augmenter le niveau de fourniture gratuite.

Le député conservateur principal, président du comité restreint de l’éducation, a déclaré qu’il existait “de solides arguments pour intervenir davantage pour soutenir les familles” avec la garde d’enfants, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme: “Nous n’avons pas encore vu l’argent arriver.”

M. Sunak exposera également son plan visant à garantir que tous les élèves d’Angleterre étudient une forme de mathématiques jusqu’à l’âge de 18 ans, affirmant qu’il s’agissait d’une mission “personnelle” visant à améliorer les normes d’éducation.

Sir Keir devrait également prononcer un discours majeur jeudi, exposant sa vision de la gouvernance. Commentant l’engagement de Sunak en mathématiques obligatoires, une source travailliste a déclaré: “No 10 ont révélé qu’ils n’avaient rien à offrir au pays sauf … des doubles mathématiques.”

Cela survient alors qu’un nouveau rapport du groupe de campagne Best for Britain suggère que l’avance gigantesque du Labour sur les conservateurs est plus fragile qu’on ne le pensait auparavant.

Le rapport “Wavering Wall” a révélé que la forte proportion d’électeurs hésitants – ceux qui répondent “ne sait pas” dans les sondages sur les intentions de vote – penchent fortement vers les conservateurs et pourraient soutenir le parti de M. Sunak lors des élections prévues en 2024.

L’analyse de deux grands sondages réalisés par Focaldata montre que le parti travailliste est en passe de remporter 517 sièges aux prochaines élections. Mais cela est réduit à seulement 353 sièges – une majorité de seulement 28 – une fois l’impact du “ne sait pas” pris en compte.

Pendant ce temps, les experts en sondages ont prédit que le vote tactique aux élections locales de mai pourrait voir des résultats encore pires que prévu pour les conservateurs.

Le professeur Sir John Curtice suggère qu’une tendance au vote tactique «anti-conservateur» devrait se poursuivre lors des élections de 2023.

“C’est l’une des choses que nous surveillerons certainement dans les deux sens, de même que le parti travailliste bénéficie du changement tactique des libéraux démocrates”, a déclaré le professeur Curtice.

Il a ajouté: “Bien sûr, si cela se produit, les pertes de sièges dans les conseils pour les conservateurs pourraient bien être bien pires que ce à quoi vous pourriez vous attendre.”