Le parti travailliste est désormais le parti des affaires, déclare un leader de l’industrie qui a travaillé pour David Cameron

Les conservateurs ont subi un autre coup dur aujourd’hui alors qu’un homme d’affaires de premier plan qui travaillait pour David Cameron a fait l’éloge du Labour.

L’ancien président du CBI, Paul Drechsler, a déclaré que le chef travailliste, Sir Keir Starmer, “gagne” l’argument économique contre Rishi Sunak parmi les patrons britanniques grâce à un changement “sismique” dans l’image du parti.

Écrire pour L’indépendantM. Drechsler dit que les géants de la rue principale et d’autres grandes entreprises parlent désormais avec “chaleur et optimisme” du travail.

“Les conservateurs ne sont pas seulement en train de perdre l’argument, les travaillistes le gagnent”, écrit-il, ajoutant que Sir Keir a rendu “la raison” au parti travailliste après la direction de gauche de Jeremy Corbyn.

L’intervention intervient alors qu’un homme d’affaires de premier plan, Iain Anderson, a quitté les conservateurs après près de 40 ans et a changé son allégeance au parti travailliste “impressionnant” – citant les prétendus commentaires “f *** business” de Boris Johnson.

M. Drechsler, qui a été nommé « tsar des compétences » du gouvernement lorsque M. Cameron était Premier ministre, a fait l’éloge de l’étoile montante travailliste, la chancelière fantôme Rachel Reeves.

Les commentaires de M. Drechsler marquent un changement radical par rapport à il y a seulement trois ans, lorsque M. Corbyn était considéré comme une menace majeure par la plupart des gens d’affaires.

Le leader de l’industrie écrit: «Le changement dans la façon dont le travail est perçu peut être attribué en grande partie à Rachel Reeves. De nombreuses personnes influentes dans le monde des affaires ressentent la même chose que moi.

Il rend également hommage à Starmer pour avoir forgé un partenariat étroit avec les entreprises. Starmer a “mis de nouvelles couleurs sur le navire et a fait naviguer le Labour dans des eaux sensées et saines” après les années Corbyn, déclare M. Drechsler.

« Il y a un sentiment de changement radical dans de nombreuses salles de réunion et couloirs de pouvoir. Les PDG des grandes entreprises commencent à parler avec chaleur et même optimisme envers les travaillistes. C’est un changement sismique.

“Quand je parle à des chefs d’entreprise maintenant, pour la première fois en 20 ans, la conversation se tourne vers ce que le parti travailliste pourrait faire de positif avec les entreprises et alors qu’avant il s’agissait peut-être d’atténuer les dégâts, maintenant c’est beaucoup plus positif, voire rassurant”, il ajoute.

M. Drechsler, l’actuel président de la Chambre de commerce internationale (ICC) du Royaume-Uni, a déclaré que la plupart des chefs d’entreprise britanniques étaient des “petits conservateurs qui veulent la stabilité et la certitude”, mais qu’ils étaient devenus frustrés par les troubles au sein du parti conservateur.

L’ancien patron de la CBI, qui s’est opposé à la sortie du Royaume-Uni de l’UE, a déclaré que le Brexit et les querelles sans fin au sein du parti de M. Sunak ont ​​bouleversé l’hypothèse selon laquelle les conservateurs sont l’allié naturel des entreprises.

L’ancien président du CBI, Paul Drechsler (PENNSYLVANIE)

Pendant ce temps, M. Anderson, fondateur du géant des relations publiques Cicero, a déclaré qu’il passait au travail en partie à cause du plan des conservateurs visant à alimenter une soi-disant guerre culturelle en utilisant des groupes vulnérables.

Le chef d’entreprise a déclaré que des discussions avec des initiés conservateurs l’avaient amené à croire que M. Sunak intensifierait les tactiques à l’approche des élections générales de 2024 – avec des problèmes concernant les droits des personnes trans susceptibles d’être exploités.

“Je ne veux pas faire partie d’une guerre culturelle – je suis une grande tente, donc je dois aller jusqu’au bout de la route avec la fête. Certaines des publicités sur Twitter sur la question trans, qui est complexe et sensible, me semblent trumpiennes », a-t-il déclaré. L’indépendant.

M. Anderson a révélé qu’il était “impressionné” par Sir Keir et Mme Reeves lorsqu’il les a rencontrés pour la première fois le mois dernier, et a déclaré qu’il souhaitait les aider à obtenir davantage d’investissements étrangers au Royaume-Uni.

« Keir m’apparaît comme quelqu’un qui est capable de créer un sentiment de confiance entre les chefs d’entreprise. Nous avons besoin de stabilité. Et nous avons besoin de quelque chose de nouveau », a-t-il ajouté.

Les travaillistes ont collecté des centaines de milliers de livres auprès de nouveaux donateurs commerciaux ces derniers mois, selon les archives de la Commission électorale. Clive Lewis, président de River Island, a donné 100 000 £ au parti travailliste en août, tandis que Fred Story, directeur général du constructeur de maisons Carlisle Story Homes, a également fait un don de 100 000 £ en septembre.

John Allan – le président de Tesco qui a parlé avec enthousiasme d’un gouvernement travailliste, affirmant « qu’il n’y a qu’une seule équipe sur le terrain » – faisait partie des chefs d’entreprise qui ont assisté à la conférence commerciale de Sir Keir à Canary Wharf en décembre.