Le parti travailliste écossais ose à nouveau rêver après sa victoire aux élections partielles de Rutherglen – POLITICO

LONDRES — « Il n’y a aucune partie de ce pays où les travaillistes ne peuvent pas gagner », a déclaré le candidat travailliste écossais – et bientôt député – Michael Shanks dans son discours de victoire vendredi matin après les élections partielles de Rutherglen et Hamilton West.

De tels discours auraient été absurdes jusqu’à récemment, grâce à la quasi-dominance du Parti national écossais sur tout ce qui concerne la politique écossaise sous l’ancien dirigeant Nicola Sturgeon. Mais la victoire écrasante contre le parti indépendantiste fait à nouveau rêver les travaillistes écossais.

Shanks a triomphé avec une nette marge de 31 points de pourcentage lors de l’élection partielle de cette semaine, un résultat au-delà des attentes les plus folles, même si l’on s’attendait à ce que les travaillistes reprennent le siège.

« Cela prouve que les travaillistes écossais sont de retour aux affaires », a déclaré l’expert politique écossais James Mitchell, professeur à l’Université d’Edimbourg.

« Les travaillistes ont encore beaucoup de travail à faire, mais ce résultat facilitera grandement la tâche, notamment parce que l’objectif de remplacer le SNP en tant que parti le plus important d’Écosse l’année prochaine semble réalisable », a-t-il ajouté.

Alors que Shanks n’est devenu que le deuxième député du parti travailliste écossais, le parti avait espéré rivaliser sérieusement avec le SNP pour une partie de ses 44 sièges à la Chambre des communes lors des prochaines élections générales à l’échelle du Royaume-Uni, prévues en 2024. La victoire à Rutherglen mettrait des boosters de fusée. sous ces espoirs.

Combustion lente

La reprise du travail en Écosse a été régulière, plutôt que soudaine.

Le parti a atteint un point bas en 2021 à l’approche des élections au Parlement écossais à Holyrood. En difficulté pour obtenir du financement et de l’attention sous la direction de Richard Leonard, alors dirigeant, il semblait peu probable qu’il y ait une renaissance. Les sondages de l’époque indiquaient que les travaillistes écossais – autrefois dominants en Écosse jusqu’à la montée du SNP indépendantiste – étaient à environ 30 points de retard sur le SNP.

Après une intervention de hauts responsables travaillistes écossais — et Starmer lui-même — Leonard a été expulsé et remplacé par Anas Sarwar, une figure plus connue des journalistes et des Écossais en général, ayant des liens plus étroits avec l’équipe de Starmer en Angleterre.

Alors que les espoirs du parti de se redresser lors des élections de Holyrood cette année-là se sont révélés vains, Sarwar a progressivement commencé à faire impression. La position du parti travailliste dans les sondages s’améliorait régulièrement avant que Sturgeon ne démissionne soudainement de son poste de leader du SNP et de premier ministre d’Écosse. Le chaos qui a suivi – une élection difficile à la direction du SNP sur fond d’enquête policière sur les finances du parti – a vu le Parti travailliste réduire encore davantage l’avance du SNP.

Un député du SNP, qui a requis l’anonymat pour parler franchement de l’opposition, a décrit à contrecœur Sarwar comme un « succès lent ».

« C’est un bon opérateur et il a clairement été très efficace », ont-ils admis.

SONDAGE ÉLECTORAL AU PARLEMENT NATIONAL DU ROYAUME-UNI Pour plus de données de sondage provenant de toute l’Europe, visitez POLITIQUE Sondage des sondages.

Grâce à cette amélioration constante, les stratèges travaillistes du nord et du sud de la frontière ont commencé à rêver de remporter suffisamment de sièges à Westminster pour redevenir une force en Écosse. Les sondeurs affirment que les résultats de Rutherglen montrent qu’ils peuvent désormais rêver plus grand.

« L’ampleur de la victoire renforce notre confiance dans le fait que les travaillistes sont sur la bonne voie non seulement pour remporter 15 ou 20 sièges, mais potentiellement pour gagner plus que cela et potentiellement dépasser le SNP », a déclaré Mark McGeoghegan, sondeur et chercheur de troisième cycle à l’Université de Glasgow.

Gagner plus de 20 sièges serait une aubaine pour Starmer, dont les chances de remporter une majorité à Westminster seraient grandement améliorées par les gains obtenus en Écosse. En s’opposant à l’objectif d’indépendance de l’Écosse du SNP et en promettant d’évincer les conservateurs du gouvernement, Starmer vise à gagner à la fois des électeurs pro-syndicaux et des électeurs en faveur d’une indépendance douce en Écosse.

À mesure que les perspectives en Écosse s’amélioraient, les opérations du parti au Royaume-Uni ont consacré des ressources croissantes vers le nord au parti travailliste écossais – qui, bien que distinct sur le plan opérationnel du siège du parti à Londres, fait toujours partie du parti de Starmer.

Starmer lui-même est arrivé sur les lieux pour un rassemblement victorieux à Rutherglen vendredi matin, le dernier d’une série de voyages en Écosse pour le leader qui montre à quel point son équipe prend au sérieux la perspective d’un renouveau écossais.

« C’est la première étape d’un voyage très important pour nous tous en Écosse, pour nous tous dans tout le Royaume-Uni », a déclaré Starmer aux militants et aux journalistes réunis.

Rêves sous réserve

Il est notoirement difficile d’extrapoler les résultats des élections générales lors des élections partielles, en raison du faible taux de participation, de facteurs locaux et du fait qu’elles se déroulent en dehors des campagnes électorales nationales plus larges.

Rutherglen et Hamilton-West ne sont pas différents. L’élection a été déclenchée après que la députée locale Margaret Ferrier a été expulsée du Parlement pour violations des règles liées au COVID qui ont déclenché la fureur en 2020 et l’ont vue expulsée du SNP.

Ces circonstances uniques – et le faible taux de participation de seulement 37 pour cent – ​​étaient au premier plan des préoccupations du SNP alors que le parti tentait de provoquer le renversement de Rutherglen.

« Les circonstances de cette élection partielle ont toujours été très difficiles pour nous », a déclaré le leader du SNP, Humza Yousaf. tweeté aux petites heures du vendredi matin.

« Notre vote n’a pas abouti et nous savons que nous devons remotiver les gens à voter pour le Parti national écossais », a déclaré sans détour Stephen Flynn, le leader du SNP à Westminster, à la BBC.

Le SNP n’a remporté que 8 399 voix lors des élections de jeudi, contre plus de 23 000 lors des élections générales de 2019, où le taux de participation était presque le double. À titre de comparaison, Shanks a remporté 17 845 voix, soit une baisse de moins d’un millier de voix par rapport au total remporté par le candidat travailliste de 2019 lors d’une véritable campagne électorale générale. Cela montre que de nombreux électeurs du SNP ont choisi de ne pas braver la pluie battante de Rutherglen jeudi.

« Il n’est pas nécessaire d’être très vieux pour se rappeler de nombreuses occasions où la nécrologie du SNP a été rédigée pour savoir qu’il a l’habitude de se rétablir », a déclaré Mitchell.

Lors d’une campagne électorale générale, les électeurs absents sont plus susceptibles de se présenter – et pourraient toujours être à gagner. Encore insatisfaction croissante avec le gouvernement écossais dirigé par le SNP et Yousaf lui-même suggère qu’ils ne sont pas assurés d’être des électeurs du SNP.

« Si j’étais Humza Yousaf, je serais extrêmement inquiet. Si j’étais Anas Sarwar, je serais extrêmement encouragé… mais il y a beaucoup plus à faire dans son cas », a ajouté l’enquêteur McGeoghegan.