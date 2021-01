Les travaillistes écossais font face à un combat pour la «survie» et sa résurgence est essentielle pour les chances de Sir Keir Starmer de former un gouvernement majoritaire en 2024, a averti un candidat à la direction du parti.

Se battre pour remplacer Richard Leonard, qui a quitté son poste de dirigeant travailliste en Écosse plus tôt ce mois-ci, a déclaré Anas Sarwar L’indépendant il n’était pas «naïf» sur les perspectives du parti après une vague de résultats électoraux désastreux ces dernières années.

Rejetant les appels du Parti national écossais (SNP) pour un deuxième référendum sur l’indépendance, le MSP, âgé de 37 ans, a également insisté sur le fait que la tâche du gouvernement écossais au cours des cinq prochaines années devrait se concentrer uniquement sur la récupération de la pandémie.

Si M. Sarwar bat la seule autre candidate du concours, Monica Lennon, le mois prochain, il sera la cinquième personne à diriger le Parti travailliste écossais en seulement cinq ans et fera face à son premier test électoral clé neuf semaines plus tard aux élections de Holyrood. .

Conscient de l’ampleur du défi, avec des sondages récents indiquant une victoire décisive du SNP et des conservateurs sous Douglas Ross à la deuxième place, il a également décrit le rôle dans lequel il demande aux travaillistes de l’élire comme étant le «travail le plus difficile en Politique britannique ».

«Je ne suis pas naïf quant à l’endroit où nous nous situons actuellement dans les sondages d’opinion», a-t-il déclaré. «Nous sommes un tiers éloigné et nous avons connu notre pire résultat électoral européen de notre histoire, nous avons connu notre pire résultat d’élections générales dans les temps modernes et nous devons prendre un parti qui est actuellement sur ses genoux, remettez-le sur ses pieds et mettez-le en forme.

«Je ne suis pas naïf en pensant que vous pouvez changer une personne et que ce sera automatiquement la solution miracle et le parti travailliste reviendra sur les rails en Écosse. Je ne crois pas cela, je me rends compte que c’est un travail qu’il faudra reconstruire, et que cela prendra des années.

M. Sarwar n’est pas étranger au malheur du parti en Écosse. Aux élections générales de 2015, les travaillistes ont perdu 40 députés au nord de la frontière au milieu du glissement de terrain du SNP et il a été expulsé de son siège central de Glasgow aux Communes – auparavant occupé par son père et le tout premier député musulman Mohammad Sarwar.

Lorsqu’on lui a demandé si le Scottish Labour faisait face à une menace existentielle, il a répondu: «Je pense que nous nous battons pour notre survie, je pense qu’il ne fait aucun doute que nous nous battons pour notre survie.

«Ce qui est étrange, c’est que nous nous battons pour notre survie à un moment où le Parti travailliste écossais est le plus nécessaire. Nous avons de profondes divisions dans notre société, nous avons de profondes inégalités dans notre société, nous avons une profonde injustice dans notre société. Notre pays a l’air de se séparer et le seul parti, je pense, en Écosse, qui peut de manière crédible essayer de rassembler notre pays, de réunir notre peuple et de se concentrer sur la reconstruction de l’Écosse est le Parti travailliste écossais.

«Si nous nous regardons dans les yeux au sein du Parti travailliste, nous devons être honnêtes et dire pour nos membres et pour le peuple écossais, nous n’avons pas donné au Parti travailliste qu’ils méritent et dont ils ont besoin et ces derniers temps. Je sais que c’est un gros travail, mais je veux donner aux gens le Parti travailliste dont ils ont besoin et qu’ils méritent.

M. Sarwar a ajouté qu’il ne voulait pas que le Parti travailliste écossais soit le «frein au ticket» lors des prochaines élections générales, qui sont actuellement prévues pour 2024. Pour que Sir Keir forme un gouvernement majoritaire, il doit remporter plus de 120 sièges parlementaires – une échelle de victoire non connue par le parti travailliste depuis 1997 – et M. Sarwar a suggéré que cela ne serait pas possible sans un parti renaissant au nord de la frontière.

«Je ne pense pas qu’il existe une voie vers un gouvernement travailliste britannique sans un Parti travailliste écossais renaissant», a-t-il ajouté. «Je pense que nous pouvons gagner les prochaines élections générales, je pense que nous pouvons avoir un gouvernement travailliste majoritaire, je pense que nous pouvons avoir un Premier ministre travailliste, mais cela exige que le Parti travailliste en Écosse soit debout, adapté à ses objectifs et une force éligible à nouveau.

«C’est un gros, gros travail au cours des quatre prochains mois en vue de la campagne électorale, mais c’est aussi un travail énorme dans les prochaines années. Je ne veux pas que le Parti travailliste écossais soit le frein du ticket. Je ne veux pas que nous soyons ceux qui nous empêchent d’avoir un gouvernement travailliste.

«Je veux que nous soyons un élément clé de notre gouvernement travailliste. Il y a toujours eu des géants travaillistes écossais dans n’importe quel gouvernement travailliste, je veux qu’il y ait des géants travaillistes écossais dans le cadre du gouvernement travailliste britannique dirigé par Keir Starmer.

M. Sarwar, qui devrait présenter sa plate-forme politique dans les semaines à venir, a rejeté les appels à un deuxième référendum sur l’indépendance, suggérant qu’il n’acceptait pas le «fatalisme» des commentateurs qu’une majorité du SNP et un deuxième vote étaient «inévitables».

«Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes des participants», a-t-il déclaré. «C’est pourquoi je ne pense pas que nous devrions danser sur la mélodie du SNP au lieu d’essayer d’influencer ce qui se passe en mai et de ne pas commenter ce qui pourrait arriver après mai.

«Je suis très clair qu’en passant par le traumatisme collectif de Covid, je pense que ce serait une grosse erreur de passer du traumatisme de Covid directement à une campagne référendaire pour l’indépendance. Je ne pense pas que ce soit dans l’intérêt national, cela pourrait être dans l’intérêt nationaliste, mais ce n’est pas dans l’intérêt national.

Il a ajouté: «Ce pour quoi vous votez aux prochaines élections n’est pas ce que vous voulez pour la vie, c’est pour ce que vous voulez pour les cinq prochaines années. Cinq ans et ensuite si vos priorités changent pour les cinq années qui suivent, vous pouvez voter pour de nouvelles priorités.

«Et résolvons les cinq prochaines années, quel que soit votre point de vue sur l’indépendance, que vous soyez oui ou non, acceptons que nous ayons besoin d’une période de guérison dans notre pays, et que nous devons réunir notre peuple et nous devons reconstruire l’Écosse. peut se concentrer sur l’économie et sur la façon dont nous faisons en sorte que l’économie fonctionne pour tout le monde.

«Comment nous protégeons et créons de nouveaux emplois, comment nous devons lutter contre l’urgence climatique, comment nous avons un système éducatif qui est à nouveau un phare mondial, et comment nous construisons un NHS qui n’a plus jamais à choisir entre traiter un virus ou traiter le cancer. Telle devrait être notre mission nationale pour les cinq prochaines années à travers un parlement de relance Covid. »

La semaine dernière, le SNP a révélé une «feuille de route» en 11 points pour un deuxième scrutin, soulignant qu’un «référendum légal» aurait lieu une fois la pandémie reculée si les élections de mai à Holyrood aboutissaient à une victoire décisive pour le parti. Le document indiquait que le gouvernement écossais demanderait une ordonnance en vertu de l’article 30 du gouvernement britannique en vertu de la loi écossaise de 1998, affirmant qu’il n’y aurait «aucune justification morale ou démocratique pour refuser cette demande».

Pressé de savoir s’il serait juste que le Premier ministre bloque un référendum, comme il l’a indiqué, M. Sarwar a ajouté: « Ce que vous me demandez de faire, c’est de commenter un hypothétique alors qu’aucun vote n’a été émis. »

«Je veux influencer les gens et je pense que ce que trop d’entre nous oublient en politique, c’est où est passée la politique de persuasion? Nous voulons persuader le peuple écossais de ce que nous pensons et pourquoi le penser et nous devons le faire avec honnêteté et humilité.