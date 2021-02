Le Parti travailliste écossais élit un nouveau chef dans l’espoir de récupérer sa position avant l’élection de Holyrood

M. Sarwar devient la première personne issue d’une minorité ethnique à être élue à la direction d’un grand parti au Royaume-Uni après avoir écarté sa rivale Monica Lennon par une marge de 57,56 à 42,44% lors d’un scrutin de membres et de partisans affiliés.

Dans un message vidéo acceptant la victoire, M. Sarwar a admis que le parti au nord de la frontière «n’avait pas été assez bon» et a promis de travailler dur pour regagner le soutien des électeurs.

M. Sarwar et la porte-parole de la santé, Mme Lennon, étaient considérés comme étant plus étroitement alignés sur le dirigeant britannique Sir Keir Starmer et tous deux se sont présentés comme des candidats «au changement» aux élections.