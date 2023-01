Le parti travailliste dévoile son engagement en matière de politique étrangère pour réparer la réputation internationale « ternie » de la Grande-Bretagne

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les travaillistes chercheraient à conclure un nouveau pacte de sécurité avec l’UE s’ils étaient élus et établiraient une “cellule des menaces” pour lutter contre l’ingérence de puissances telles que la Russie et la Chine, a déclaré mardi David Lammy.

Le secrétaire d’État fantôme aux Affaires étrangères s’engagera à “réinitialiser” les relations avec Bruxelles en stimulant le commerce, en réparant les liens scientifiques et de recherche et en fixant le protocole d’Irlande du Nord.

Un gouvernement travailliste ferait également pression pour que l’action climatique devienne un autre pilier des Nations Unies aux côtés de la paix et de la sécurité, des droits de l’homme, de l’état de droit et du développement.

Les travaillistes interrogent actuellement environ 20 points d’avance sur les conservateurs de Rishi Sunak, faisant du parti le favori pour remporter les prochaines élections générales qui doivent avoir lieu d’ici janvier 2025.

M. Lammy doit présenter la politique étrangère du parti, La Grande-Bretagne reconnectée, pour la sécurité et la prospérité à la maisondans un discours majeur aujourd’hui à Chatham House à Londres.

Il soutiendra que les relations internationales dogmatiques et imprudentes sous les conservateurs ont laissé la Grande-Bretagne dans une crise économique, éloignée de ses alliés et avec une réputation « ternie ».

“Un leadership médiocre, de mauvais choix et un dysfonctionnement institutionnel ainsi qu’un échec à définir clairement les objectifs du Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) autour des défis modernes laissent le Royaume-Uni mal équipé pour faire face à l’avenir”, dira-t-il.

Cela survient alors que «l’effacement de la distinction entre les défis étrangers et nationaux signifie que la politique étrangère n’a jamais été aussi importante pour la vie des travailleurs».

M. Lammy répétera le mantra de Sir Keir Starmer selon lequel la Grande-Bretagne doit rester en dehors du marché unique et de l’union douanière de l’UE, mais promet une “réinitialisation” basée sur la réparation des relations, la conclusion d’un nouvel accord de sécurité et l’extension des liens commerciaux et culturels avec l’UE.

“Cela sera réalisé en fixant le protocole d’Irlande du Nord, en réduisant les frictions sur les produits alimentaires, agricoles, médicaux et vétérinaires, en renforçant la reconnaissance des normes et des qualifications professionnelles, en débloquant la participation au programme Horizon et en améliorant les liens entre nos étudiants et les universités.”

Un gouvernement travailliste “recherchera un nouveau pacte de sécurité entre le Royaume-Uni et l’UE, pour compléter l’engagement inébranlable du parti travailliste envers l’OTAN et rechercher une nouvelle coopération en matière de politique étrangère par le biais de sommets réguliers entre l’UE et le Royaume-Uni et d’un dialogue structuré pour faire face aux menaces communes de l’Europe dans des domaines tels que la cyber, la sécurité énergétique et le crime organisé », dira M. Lammy.

Il promettra également un nouvel “énoncé de mission” pour le FCDO, englobant “les défis futurs, de l’espace et de la cyber-gouvernance à l’intelligence artificielle, l’automatisation et la biotechnologie”.

La fusion du Foreign and Commonwealth Office et du Department for International Development sera revue, avec un développement international basé sur le partenariat avec d’autres pays, pas seulement sur l’aide. Les agences de « soft power » telles que le BBC World Service et le British Council, jugées menacées pour des raisons budgétaires, seront cantonnées.

Une «cellule des menaces» conjointe du FCDO et du ministère de l’Intérieur sera également mise en place pour enquêter sur les activités de puissances comme la Russie et la Chine et lutter contre les tentatives d’infiltration des institutions gouvernementales et de l’industrie privée, dira M. Lammy.

La Grande-Bretagne devrait également faire pression pour une “campagne à durée indéterminée pour réformer le Conseil de sécurité de l’ONU à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie”, et la fin du système actuel dans lequel la Russie et la Chine peuvent opposer leur veto aux efforts visant à enquêter sur les violations des droits de l’homme telles que le suppression des Ouïghours au Xinjiang.

Un gouvernement travailliste travaillera également avec des alliés pour «créer une nouvelle loi internationale sur l’écocide afin de criminaliser la destruction gratuite et généralisée de l’environnement» et créer une alliance pour une énergie propre – une «Opep inverse» de pays développés et en développement engagés à 100% énergie propre d’ici 2030.