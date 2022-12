Le parti travailliste dévoile des réformes éthiques pour défaire la « sorcellerie conservatrice »

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Une nouvelle commission d’intégrité et d’éthique augmenterait les normes et la politique dans le but de “nettoyer Westminster”, a déclaré le Parti travailliste.

L’ancien Premier ministre Gordon Brown a dénoncé la “sottise conservatrice” alors que lui et Sir Keir Starmer ont dévoilé un large éventail de propositions visant à éloigner le pouvoir de Westminster et à élever les normes de la politique britannique.

La proposition de la commission de l’intégrité et de l’éthique, qui fait partie de plusieurs recommandations contenues dans un rapport de la commission du travail sur l’avenir du Royaume-Uni, s’accompagne de plans visant à mettre fin à la plupart des seconds emplois pour les députés et à créer un nouveau commissaire anti-corruption.

Lors d’un événement de lancement à Leeds, M. Brown, qui dirigeait la commission, a semblé établir un lien entre une centralisation excessive et certaines des controverses récentes qui ont secoué les administrations conservatrices successives.

“Nous abandonnons un siècle de centralisation”, a déclaré l’ancien dirigeant travailliste.

“Nous mettons un terme à la centralisation excessive du pouvoir au centre qui nous a apporté la sottise conservatrice et le scandale conservateur, et nous mettons fin à la longue ère de l’homme de Whitehall, sachant en quelque sorte le mieux.”

Une querelle sur les seconds emplois a été l’un des nombreux scandales qui ont sapé l’administration de Boris Johnson, tandis que l’absence persistante d’un chien de garde permanent de l’éthique ministérielle, après que Lord Geidt a quitté son poste de conseiller indépendant pour les intérêts des ministres en juin, continue de poser des questions au Premier ministre Rishi. Sunak.

Le rapport travailliste de 155 pages suggère qu’une commission indépendante pour l’intégrité et l’éthique devrait se charger d’enquêter sur les violations présumées du code de conduite des ministres, tout en appelant également à une “interdiction générale des seconds emplois par les députés”, mais avec exceptions pour des emplois tels que la médecine où le travail est nécessaire pour conserver les adhésions professionnelles.

À Leeds, Sir Keir a indiqué que l’abolition de la Chambre des lords interviendrait au cours du premier mandat d’un gouvernement travailliste, car il a signalé que les pairs héréditaires pourraient être supprimés plus tôt.

« Plus tôt nous pourrons les abolir, mieux ce sera », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Je pense que le dernier gouvernement travailliste est allé plus loin que n’importe quel gouvernement précédent dans cette voie et je serais surpris s’il y a quelqu’un qui peut faire un argument à moitié sensé pour les pairs héréditaires. Donc, bien sûr, cela doit être fait.

“Les réformes de la Chambre des Lords dans ce rapport sont vraiment importantes, mais elles doivent être considérées comme faisant partie d’un ensemble beaucoup plus large de décentralisation, de pouvoir loin de Westminster et Whitehall vers les communautés, tant sur le plan politique qu’économique.”

Le nouveau commissaire anti-corruption, présenté comme un fonctionnaire “puissant” dans le rapport travailliste, “éliminerait les comportements criminels dans la vie politique britannique là où ils se produisent” et serait nommé avec l’approbation du Parlement et de chaque assemblée décentralisée avec un mandat à tous les niveaux de la politique.

Ailleurs, le rapport appelle également à un plus grand rôle du public dans l’élaboration et l’application des règles pour les politiciens, une idée étant l’implication d’un jury de citoyens dans l’examen du système de normes.

Les travaillistes pourraient également renforcer les pouvoirs en matière de liberté d’information, le rapport recommandant que l’outil de transparence soit étendu pour être “appliqué à tous les nouveaux contrats de service public délivrés par des entreprises privées”.