Le parti travailliste demande une enquête sur Boris Johnson et une facilité de crédit garantie par son cousin

Les travaillistes demandent une enquête sur un arrangement présumé par lequel Boris Johnson a utilisé un parent pour se porter garant d’une facilité de crédit de 800 000 £ lorsqu’il était Premier ministre. Le parti a écrit au commissaire aux normes parlementaires après le Sunday Times a rapporté que l’homme d’affaires canadien Sam Blyth, un cousin éloigné, avait accepté de se porter garant d’une facilité de crédit pour Johnson. Blyth est un ami de Stanley Johnson, le père de Boris. On pense que leurs mères sont cousines. L’homme de 67 ans a été considéré pour le poste de directeur général du British Council, l’organisme qui représente les relations culturelles internationales et les opportunités éducatives du Royaume-Uni, mais l’organisme a décidé de ne pas l’embaucher. Le Sunday Times a déclaré que Johnson avait besoin d’une aide financière alors qu’il gagnait 164 000 £ par an à Downing Street. Une source anonyme a déclaré que Johnson était sur le point de “faire faillite” et avait perdu des revenus substantiels, y compris sa chronique dans le Daily Telegraph, lorsqu’il est devenu Premier ministre. Un porte-parole de Johnson a rejeté toute suggestion selon laquelle un conflit d’intérêts ou une violation du code de conduite des députés existait, ajoutant qu’il avait fait toutes les “déclarations nécessaires qu’il était tenu de faire”. La présidente du parti travailliste, Anneliese Dodds, a écrit au commissaire aux normes, Daniel Greenberg, disant qu’il devrait y avoir une enquête urgente. Elle a fait référence au code de conduite des députés, qui stipule que “les titulaires d’une charge publique ne doivent se soumettre à aucune obligation financière ou autre envers des personnes ou organisations extérieures susceptibles de les influencer dans l’exercice de leurs fonctions officielles”. Elle a ajouté que Johnson “a peut-être enfreint cet article en concluant un accord en vertu duquel il dépendait de la générosité d’une personne qui était, je crois, à l’époque candidate au poste de directeur général du British Council”. Elle a ajouté: “Je crains que, sans une transparence adéquate sur cet arrangement, cela puisse donner l’impression qu’il s’agissait d’un arrangement de contrepartie, quelque chose qui nuirait fondamentalement à la confiance dans notre processus démocratique.” Elle a également déclaré que l’arrangement présumé n’avait pas été correctement déclaré. La révélation est survenue alors que le député conservateur senior David Davis utilisait un article dans l’Independent pour avertir que les alliés de Johnson appelant à son retour nuisaient au parti. L’ancien secrétaire du Brexit, qui a appelé Johnson à démissionner de son poste de Premier ministre en janvier dernier, a déclaré: “Boris ne sera pas l’atout électoral que revendiquent ses acolytes. Le battement de tambour continu appelant à son retour va certainement échouer, mais dans le processus, il corrode les chances du parti aux prochaines élections. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Un porte-parole de l’ancien Premier ministre a déclaré: “C’est un non-sens. Il n’y a pas de conflit d’intérêts ni de manquement au code de conduite des députés. Il n’y a jamais eu de prêt consenti par Sam Blyth.

«Johnson n’était au courant ni n’a aidé Blyth dans aucune candidature à un poste public.

« Johnson a fait toutes les déclarations nécessaires qu’il était tenu de faire, par exemple, dans le registre des intérêts des ministres.

“À tout moment, il a agi sur les instructions des fonctionnaires, du secrétaire du cabinet et du conseiller indépendant pour les intérêts ministériels, comme l’a confirmé le Cabinet Office.”