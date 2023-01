Le parti travailliste demande pourquoi l’unité du Trésor a laissé un oligarque sanctionné intenter une action en diffamation au Royaume-Uni

Le Trésor revoit ses procédures après que le fondateur russe d’une armée de mercenaires a été autorisé à contourner les sanctions pour tenter de faire taire un journaliste britannique. Le ministre du Trésor James Cartlidge a déclaré que des changements pourraient être apportés après un tollé suscité par l’affaire, que le secrétaire aux Affaires étrangères fantôme, David Lammy, a qualifié de décision “inadmissible” pour permettre à Yevgeny Prigozhin de poursuivre plus facilement une réclamation infondée. Cartlidge a déclaré que même les personnes sous sanctions avaient le droit d’être représentées par un avocat et que des licences pouvaient leur être accordées pour couvrir leurs propres frais juridiques. “Cependant, je peux confirmer qu’à la lumière des cas récents, et liés à cette question, le Trésor examine maintenant si cette approche est la bonne et si des changements peuvent être apportés sans que le Trésor n’assume un risque juridique inacceptable, tout en veillant à ce que nous respecter l’état de droit », a-t-il déclaré aux Communes. Les révélations, publiées par openDemocracy, concernent une affaire de diffamation intentée par Prigozhin, un allié clé de Vladimir Poutine, contre Eliot Higgins, le fondateur du groupe d’investigation Bellingcat. Les documents et les courriels divulgués montrent comment les avocats de Prigozhin ont reçu l’autorisation du Bureau de la mise en œuvre des sanctions financières (OFSI), un département du Trésor, pour le représenter malgré le fait qu’il était sous sanctions. Pendant des années, Prigozhin a nié tout lien avec le groupe de mercenaires Wagner, et il a intenté une action contre Higgins, mais l’année dernière, il a admis avoir fondé Wagner en 2014. Discreet Law, une société londonienne dirigée par Roger Gherson, a reçu l’approbation du gouvernement pour s’engager avec Prigozhin, a rapporté openDemocracy. McFadden a déclaré que Jeremy Hunt, le chancelier, devrait expliquer comment cela a pu se produire. Le numéro 10 a déclaré que toutes les décisions avaient été prises par des fonctionnaires sans implication ministérielle. Lors d’une question urgente sur les révélations, Lammy a accusé Cartlidge d'”évasion”, et a ajouté : “Le gouvernement semble avoir accordé une dérogation à un chef de guerre qui lui a permis de lancer une attaque légale contre un journaliste britannique. Si le Trésor de l’actuel Premier ministre avait la moindre main pour alléger la pression sur Prigozhin, je suis sûr que tous les membres de cette maison conviendraient que ce serait absolument inadmissible. Dans une lettre à Hunt, vue par le Guardian, le secrétaire en chef fantôme du Trésor, Pat McFadden, a déclaré que le n ° 11 devait dire pourquoi il avait accordé l’autorisation et si des allocations similaires avaient été accordées à d’autres oligarques qui faisaient l’objet de sanctions. recourir aux poursuites en diffamation. McFadden a déclaré : « Il est totalement inacceptable qu’un des alliés de Poutine ait pu utiliser le Trésor pour tenter de renverser les sanctions et faire taire un journaliste critique. Le chancelier doit immédiatement expliquer comment cela a pu se produire et quelles mesures il prendra à l’avenir pour s’assurer que les riches oligarques ne peuvent pas utiliser le Trésor ou tout autre ministère comme une arme de cette manière. Dans une déclaration, le n ° 10 a déclaré qu’il existait un processus par lequel une personne sous sanctions pouvait demander une licence pour payer les frais de justice en puisant dans ses actifs. “De toute évidence, disposer d’un système judiciaire pleinement opérationnel permettant aux personnes de se défendre fait partie d’une démocratie fonctionnelle et, par conséquent, il existe, dans des circonstances limitées, la possibilité pour l’OFSI d’accorder l’accès à des fonds pour utiliser le système judiciaire de la manière dont il a été conçu », a déclaré le porte-parole. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Dans sa lettre, McFadden a déclaré que Wagner “poursuivait une campagne meurtrière contre le peuple ukrainien” et que le but de Prigozhin était “de faire taire M. Higgins et son organisation, Bellingcat”.

Il a écrit : « La question cruciale est de savoir comment le Trésor aurait pu faciliter une action en justice du fondateur du groupe Wagner associé au Kremlin contre un journaliste britannique et le faire alors que cette personne était une personne sanctionnée ?

« Quelles questions avez-vous posées à l’OFSI depuis que cette histoire a été révélée ? Quelles mesures le Trésor a-t-il prises pour s’assurer qu’il n’est pas utilisé comme une arme dans le SLAPP [strategic lawsuits against public participation] actions de riches oligarques facilitées par des cabinets d’avocats ici au Royaume-Uni ?

« Existe-t-il d’autres cas où l’OFSI accorde de telles autorisations à des oligarques ou à d’autres individus associés au Kremlin cherchant à faire taire des journalistes britanniques ? Quelles mesures le Trésor prendra-t-il pour s’assurer que cela ne se reproduise plus ? »

Les avocats de Discreet ont cessé de représenter Prigozhin en mars 2022, un mois après que la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine. Higgins a déclaré qu’il se retrouvait avec des coûts estimés à 70 000 £.