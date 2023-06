Le parti travailliste défend son projet de nommer des dizaines de pairs à la Chambre des lords

Le parti travailliste a défendu son projet de nommer des dizaines de pairs à la Chambre des lords s’il remporte les prochaines élections, malgré la promesse d’abolir complètement la chambre haute.

Angela Smith, chef du Labour aux Lords, a déclaré que la priorité du Labour serait de faire adopter une législation au Parlement s’il remportait les prochaines élections, même si cela signifiait augmenter la taille d’une institution qu’il avait promis de supprimer.

Le parti a été critiqué par certains, dont le parti national écossais, qui l’ont accusé d’hypocrisie, étant donné que le chef travailliste, Keir Starmer, a précédemment mis en garde contre la remise de pairies à des « laquais et donateurs ».

Smith a déclaré mercredi à Times Radio: « Il y a 90 autres Conservateurs que le travail [members]. La priorité de Keir sera de veiller à ce qu’il fasse passer le programme du travail. Elle a ajouté: « [Starmer] est à la recherche de personnes intéressées à faire un travail, ou d’un domaine d’expertise particulier. Lorsque nous verrons les nominations de Keir, c’est le genre de critères qu’il utilisera.

L’intention du Labour de nommer de nombreux autres pairs a été révélée mercredi par le Times.

Un porte-parole de Starmer a déclaré plus tard qu’il serait « essentiel » pour un gouvernement travailliste de faire adopter sa législation par le parlement et que cela nécessiterait plus de pairs du parti.

Ils ont déclaré: «C’est la nature de la manière dont le processus aura fonctionné que le parti au pouvoir du jour ne sera pas le plus grand parti à la Chambre des lords. Donc, bien sûr, nous allons chercher à prendre des rendez-vous. Ils ont ajouté que toute personne nommée pair travailliste devrait adhérer aux positions politiques du parti, y compris l’abolition de la chambre.

Starmer a promis d’abolir les Lords et de le remplacer par une deuxième chambre démocratiquement élue plus petite et moins chère. Les travaillistes ne s’engageraient pas à le faire lors d’un premier mandat au gouvernement, disant seulement qu’ils espéraient le faire.

Le parti consulte sur la manière dont il peut procéder pour abolir les Lords, qui se sont montrés obstinément résistants à la réforme pendant des décennies. Le porte-parole de Starmer a déclaré mercredi qu’il pourrait y avoir des « réformes intermédiaires » sur le chemin de l’abolition.

Tommy Sheppard, le député du SNP, a déclaré: «Ce ne sera pas une surprise pour les électeurs écossais que, encore une fois, le parti de Sir Keir Starmer renonce à un autre engagement – ​​cette fois de réformer la Chambre des lords. Ils sont à nouveau à la hauteur de leurs vieilles astuces, et les électeurs de tout le pays peuvent voir à travers leurs promesses creuses.