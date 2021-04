L’examen du secrétaire du Cabinet sur la façon dont Boris Johnson a payé pour la rénovation de son appartement de Downing Street devrait être élargi pour déterminer si le public a été induit en erreur à ce sujet, a déclaré le Parti travailliste.

Le No10 a refusé mardi de nier les suggestions selon lesquelles le premier ministre aurait reçu un prêt du Parti conservateur pour couvrir les coûts initiaux, avant de rembourser le parti.

Mais cette affirmation semble aller à l’encontre de ce que l’attachée de presse de M. Johnson, Allegra Stratton, a déclaré le mois dernier lorsqu’elle a nié que les fonds du parti aient été utilisés pour des rénovations.

Alors que M. Johnson faisait face à de plus en plus de questions sur le travail, la dirigeante adjointe travailliste, Angela Rayner, a exhorté le secrétaire du Cabinet Simon Case à élargir son examen pour enquêter sur les commentaires.

Elle l’a exhorté à enquêter sur «si l’ancien attaché de presse a sciemment induit en erreur les journalistes et le public, ou s’il a été lui-même induit en erreur par des membres de haut niveau du gouvernement qui semblent résolus à une dissimulation».

Le Premier ministre était toujours confronté à des questions sur la façon dont les travaux étaient payés, après que l’ancien assistant Dominic Cummings ait déclaré que M. Johnson voulait que les donateurs «paient secrètement» le travail dans un geste «contraire à l’éthique, insensé, peut-être illégal».

Les conservateurs ont refusé de nier une suggestion, rapportée pour la première fois par ITV, selon laquelle le siège de la campagne conservatrice a payé le Cabinet Office pour couvrir les coûts initiaux des rénovations, M. Johnson remboursant maintenant le parti.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Tous les coûts de la rénovation plus large du n ° 10 ont été pris en charge par le Premier ministre et il a agi conformément aux codes de conduite et à la loi électorale appropriés. »

Il a été pressé par un démenti formulé par Mme Stratton lors d’un briefing à Westminster avec des journalistes le 8 mars.

«Les fonds du Parti conservateur ne sont pas utilisés pour payer la rénovation du domaine de Downing Street», avait-elle déclaré.

Mais interrogé mardi sur des suggestions contraires, le porte-parole de M. Johnson a déclaré: « J’ai vu les rapports et les spéculations à ce sujet, je ne vais pas devancer les déclarations potentielles qui doivent être faites. »

M. Case, le chef de la fonction publique, a été chargé d’examiner la rénovation de l’appartement n ° 11.

Dans une lettre qui lui a été adressée, Mme Rayner a déclaré: «En tant que conseillère spéciale, Allegra Stratton est liée par le Code de la fonction publique, qui définit les normes d’intégrité et d’honnêteté exigées des agents publics.

«Par conséquent, je vous exhorte à intégrer dans votre examen une enquête pour savoir si l’ancien attaché de presse a sciemment induit en erreur les journalistes et le public, ou a été induit en erreur par des membres du gouvernement qui semblent vouloir dissimuler.

Mme Stratton, qui a changé de poste ce mois-ci après que le No10 a abandonné son projet de tenir des points de presse télévisés dirigés par l’ancien journaliste, n’a pas encore répondu.

Le Parti travailliste a déclaré que la «puanteur» entourant la question «ne fera que croître» à moins que M. Johnson ne publie la liste longtemps retardée des intérêts des ministres.

Le porte-parole de M. Johnson a déclaré que cette liste, publiée pour la dernière fois en juillet, ne serait mise à jour qu’après la nomination par No10 d’un nouveau conseiller indépendant sur les normes ministérielles.

Sir Alex Allan a démissionné de son poste en novembre en réponse au fait que M. Johnson se tenait aux côtés du ministre de l’Intérieur Priti Patel malgré une enquête concluant que sa conduite «équivalait à un comportement qui peut être décrit comme du harcèlement».

« La déclaration d’intérêts qui sera rendue disponible une fois que nous aurons désigné le remplaçant d’Alex Allan, ce travail est en cours », a déclaré le porte-parole.

«L’une des premières choses que cette personne fera ensuite est de se pencher sur les intérêts ministériels et ensuite de s’assurer qu’ils peuvent être publiés de la manière normale.»

M. Case a déclaré qu’il y avait un budget allant jusqu’à 30000 £ par an pour les premiers ministres pour rénover leur résidence à Downing Street, avec tous les coûts au-delà de ceux assumés en privé par les personnes en fonction.

Mais la semaine dernière, le Daily Mail a publié les détails d’un e-mail du pair conservateur Lord Brownlow dans lequel il a déclaré qu’il faisait un don de 58000 £ au parti «pour couvrir les paiements que le parti a déjà effectués au nom du futur. formé «Downing Street Trust» ».

Le Parti travailliste a appelé à une enquête approfondie de la Commission électorale, qui a déclaré qu’il discutait avec le Parti conservateur de la question de savoir si les dépenses de rénovation relevaient de sa compétence.