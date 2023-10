Le parti travailliste de Keir Starmer a été « trop timide » et ne doit pas se contenter de « boiter au numéro 10 », déclare Sharon Graham de Unite | Actualités politiques

Le parti travailliste a été mis en garde contre toute attitude « trop ​​timide » et « boitant vers le numéro 10 » par le chef de son plus grand donateur à la veille de la conférence du parti à Liverpool.

Sharon Grahamla secrétaire générale d’Unite, a déclaré qu’elle souhaitait que le parti ressemble au gouvernement travailliste réformateur de 1945 dirigé par Clement Attlee au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Ses paroles interviennent alors que de hauts responsables et des militants se réunissent pour la conférence annuelle du parti travailliste à Liverpool, où les dirigeants s’efforceront de présenter le parti comme un gouvernement en attente.

Mme Graham a critiqué ouvertement Sir Keir Starmerde la direction du parti, notamment en ce qui concerne la position du parti sur la grève, mais a clairement indiqué qu’elle « veut absolument » un gouvernement travailliste.

Dans une interview accordée au programme Sunday Morning de Sky News avec Trevor Phillips, elle a déclaré qu’elle était « dirigeante d’un syndicat, donc nous ne sommes pas une branche du Parti travailliste ».

« Je dirige un syndicat et mon travail fondamental, quand je me réveille le matin, est de servir les travailleurs », a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré qu’elle allait « garder les travaillistes sur le feu » sur des questions telles que la renationalisation d’industries clés telles que l’acier, le pétrole et le gaz.

Sir Keir avait promis de renationaliser les services publics, notamment les chemins de fer, le courrier, l’énergie et l’eau, mais il l’a depuis est revenu sur ces engagements, invoquant des inquiétudes concernant l’économie et l’impact causé par le COVID.

« Si cela me gêne de soulever des questions telles que la renationalisation des investissements énergétiques dans l’acier, le pétrole et le gaz, alors cela ne me gêne pas car c’est mon devoir de le faire », a déclaré Mme Graham.

« Je veux un gouvernement travailliste qui apportera de réels changements dans la vie des gens. Et je pense qu’en ce moment, les travaillistes se sont montrés trop timides.

« Je tiens à dire très clairement qu’ils doivent proposer une meilleure offre aux travailleurs.

« Il y a une différence entre boiter jusqu’au numéro 10 et y être transporté. »



Les relations avec Unite sont tendues depuis que Sir Keir a remplacé Jeremy Corbyn à la tête du parti en 2020.

Unite, qui reste affilié au Parti travailliste, reste le plus grand donateur du parti, en lui faisant don de 600 000 £ depuis les dernières élections générales.

Mais plus de la moitié de cette somme est revenue à trois députés travaillistes, tous issus de la gauche du parti et n’ayant plus les faveurs de la direction.

Récemment, des questions ont été posées quant à savoir si Unite romprait son lien historique avec le parti travailliste, mais lors d’une récente conférence à Brighton, les délégués ont voté à une écrasante majorité pour rester associé au parti.

Mme Graham a néanmoins mis les travaillistes « en demeure » et a déclaré qu’il n’y aurait « pas de chèque en blanc pour les travaillistes jusqu’à ce que nous voyions des résultats tangibles ».