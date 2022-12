Le Parti travailliste britannique s’engage à abolir la Chambre des lords

Le parti travailliste britannique a juré de supprimer la Chambre des lords dans le cadre d’une refonte constitutionnelle.

La Chambre des Lords est un mélange de personnalités politiques, de pairs héréditaires et d’évêques de l’Église d’Angleterre.

Les experts en sondages prédisent que le Parti travailliste devrait prendre le pouvoir lors des prochaines élections.

Le parti travailliste d’opposition britannique s’est engagé lundi à supprimer la Chambre des lords non élue et “indéfendable” dans le cadre d’une refonte constitutionnelle visant à redistribuer la croissance économique après le Brexit.

Les travaillistes devraient prendre le pouvoir lors des prochaines élections, prévues d’ici janvier 2025, loin devant les conservateurs au pouvoir dans les sondages d’opinion après une période tumultueuse politiquement et économiquement.

Le leader travailliste Keir Starmer a promis “le plus grand transfert de pouvoir jamais réalisé de [the UK parliament in] Westminster au peuple britannique », faisant valoir que de nombreux électeurs en 2016 ont choisi de quitter l’Union européenne en raison d’un sentiment de manque de contrôle démocratique.

Le projet de réforme du parti, rédigé par l’ancien Premier ministre Gordon Brown, envisage une nouvelle décentralisation vers les régions et les pays du Royaume-Uni, dont l’Écosse, où le gouvernement nationaliste fait pression pour un nouveau référendum sur l’indépendance.

Brown, qui a mené avec succès la campagne de 2014 pour que ses compatriotes écossais restent au Royaume-Uni, a proposé une plus grande décentralisation, le parlement d’Édimbourg étant inclus dans les accords internationaux impliquant des régions écossaises.

S’adressant à un public à Leeds, dans le nord de l’Angleterre, Starmer a déclaré qu’un “échec de la croissance économique au cours des 12 dernières années” sous le régime conservateur était en partie causé par l’échec du Royaume-Uni dans son ensemble à alimenter la croissance, s’appuyant trop sur Londres et le sud-est de l’Angleterre.

Le projet n’est pas encore la politique du travail. Il va maintenant faire l’objet d’une consultation publique, les modifications convenues devant être incorporées dans le prochain manifeste électoral du parti.

Starmer a déclaré qu’il espérait faire passer les réformes éventuelles au cours des cinq premières années d’un gouvernement travailliste, y compris éventuellement le redéploiement de 50 000 emplois dans la fonction publique hors de Londres.

S’attaquant au dégoût généralisé du public face aux fautes professionnelles perçues au Parlement, les propositions réprimeraient les députés occupant un deuxième emploi et créeraient un nouveau commissaire à la lutte contre la corruption.

La pièce maîtresse du plan en 40 points est de supprimer la chambre haute du parlement sous sa forme actuelle – qui est un mélange de nominations politiques, de pairs héréditaires et d’évêques de l’Église d’Angleterre.

“Je pense que la Chambre des lords est indéfendable. Quiconque regarde la Chambre des lords aurait du mal à dire qu’elle devrait être conservée”, a déclaré Starmer à la télévision de la BBC.

Il ajouta:

Nous voulons donc abolir la Chambre des Lords et la remplacer par une chambre élue qui a une mission vraiment forte.

Brown a proposé une nouvelle assemblée composée de membres issus des régions et des pays du Royaume-Uni – une chambre “plus petite, plus représentative et démocratique”, bien que les détails soient laissés à la consultation.