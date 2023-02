Le Parti travailliste britannique déclare que l’ex-dirigeant Corbyn ne peut plus se représenter

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancien chef de l’opposition britannique Jeremy Corbyn, qui dirigeait le Parti travailliste de centre-gauche alors qu’il était entaché d’allégations d’antisémitisme, ne sera pas autorisé à se présenter pour le Parti travailliste aux prochaines élections nationales, a déclaré mercredi son successeur à la tête du parti.

Keir Starmer a déclaré que le parti avait changé “et nous n’y retournerons pas, et c’est pourquoi Jeremy Corbyn ne se présentera pas comme candidat travailliste aux prochaines élections générales”.

Le législateur vétéran de gauche Corbyn a été élu chef du Parti travailliste en 2015 sur une vague d’enthousiasme populaire et a conduit le parti à la défaite aux élections de 2017 et 2019.

Partisan de longue date des Palestiniens et critique d’Israël, il a été suspendu du Parti travailliste en 2020 après que l’organisme britannique de surveillance de l’égalité a découvert que des responsables du parti avaient commis des actes de “harcèlement et de discrimination” contre les Juifs et a déclaré que les préjugés anti-juifs avaient été autorisés à se répandre au sein du Parti travailliste.

Starmer a déclaré qu’il était déterminé à enraciner les préjugés anti-juifs dans le parti.

“L’antisémitisme est un mal et aucun parti politique qui le cultive ne mérite de détenir le pouvoir”, a-t-il déclaré après que la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme, qui surveille le parti travailliste depuis plusieurs années, ait donné au parti un bilan de santé impeccable.

“Ceux qui cherchent à blâmer les autres ou à minimiser ce qui s’est passé dans notre parti font eux-mêmes partie du problème et nous n’aurons aucune patience ou tolérance à cet égard”, a déclaré Starmer.

Corbyn a été suspendu par le parti en 2020 après avoir affirmé que les opposants avaient exagéré l’ampleur de l’antisémitisme au sein du Parti travailliste pour des “raisons politiques”. Il représentait le parti travailliste au Parlement depuis 1983 et siège maintenant en tant que législateur indépendant.

Starmer, avocat et ancien chef du parquet britannique, a ramené le parti vers le centre politique depuis sa prise de fonction en 2020. Il a abandonné l’opposition de Corbyn aux armes nucléaires britanniques, a fermement soutenu l’envoi d’armes en Ukraine et a souligné l’engagement du parti. pour équilibrer les livres.

Les travaillistes détiennent une forte avance dans les sondages sur les conservateurs au pouvoir, qui sont au pouvoir depuis 2010 et sont embourbés dans le scandale. La prochaine élection nationale doit avoir lieu d’ici la fin de 2024.

Dans une forte répudiation de son prédécesseur, Starmer a déclaré mercredi que le Parti travailliste avait changé «de manière irrévocable… d’un parti qui regardait vers l’intérieur à un parti qui rencontre le regard du public. D’un parti du dogme à un parti du patriotisme. D’un parti de contestation à un parti de service public.

Il a déclaré que “le parti travailliste est méconnaissable depuis 2019 et qu’il ne reviendra jamais en arrière”.

“Si vous n’aimez pas cela, si vous n’aimez pas les changements que nous avons apportés, je dis que la porte est ouverte et que vous pouvez partir.”