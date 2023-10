Le Parti travailliste britannique a un plan économique à la Biden, mais ce n’est pas du Biden.

Reeves a déclaré lors de la conférence que l’investissement des entreprises était « l’élément vital d’une économie en croissance ».

« C’est un investissement qui permet aux entreprises de se développer, de créer des emplois et de rivaliser avec leurs concurrents internationaux, avec de nouvelles usines, usines et laboratoires de recherche venant en Grande-Bretagne, et non en Allemagne, en France ou en Amérique », a-t-elle déclaré.

« Mais aujourd’hui, nous sommes bien en retard par rapport à nos pairs en termes d’investissement du secteur privé en pourcentage du PIB, avec des dizaines de milliards de livres de moins dépensés en nouvelles machines et infrastructures. »

La législation historique IRA de l’administration Biden – ciblant l’industrie manufacturière, les infrastructures et le changement climatique – a généré plus de 500 milliards de dollars d’investissement au cours de sa première année, selon le Trésor américain, dont 200 milliards de dollars sont destinés au secteur de l’énergie propre.

Les parallèles souhaités par les travaillistes avec la « bidénomique » ont été discutés lors de nombreux événements en marge de la conférence de Liverpool, notamment en ce qui concerne « l’afflux » d’investissements privés – une théorie économique keynésienne qui suggère qu’une augmentation des dépenses publiques peut stimuler une augmentation des investissements privés.

« Ce n’est pas de la bidénomie »

Mais même si le discours et les résultats souhaités peuvent sembler étrangement similaires, la principale différence entre les « bidenomics » et les « sécuronomics » réside dans la manière dont sont financés les investissements proposés dans les infrastructures visant à stimuler la croissance à long terme, selon Kallum Pickering, économiste principal à Berenberg.

« En manque d’imagination, nous avons cette mauvaise habitude d’importer la politique et les idées américaines. [Former Prime Minister] Liz Truss a essayé le Reaganisme sans le dollar et a découvert qu’en réalité, le dollar est ce dont vous avez besoin pour générer des déficits massifs et réduire les impôts », a-t-il déclaré par téléphone à CNBC la semaine dernière.

Truss n’a été que 49 jours en tant que Premier ministre l’année dernière après avoir annoncé une série de réductions d’impôts non financées qui ont ébranlé les marchés et la livre sterling, fait monter en flèche les factures hypothécaires et amené la Banque d’Angleterre à intervenir pour empêcher l’effondrement de plusieurs fonds de pension.

Cependant, Truss a refusé de céder aux critiques et, lors de la conférence du Parti conservateur au début du mois, a continué à faire pression pour que l’actuel Premier ministre Rishi Sunak adopte des réductions d’impôts radicales.

« La bidenomics est simple : il s’agit de subventions massives financées par la dette pour stimuler l’offre de l’économie », a expliqué Pickering.

« Le point clé est la subvention au financement de la dette. Ce n’est pas du Bidenomics, simplement parce que les politiques peuvent être orientées vers le renforcement des infrastructures et des investissements, à moins qu’elles n’aient cette composante de financement par la dette. »