Le Parti travailliste blâme Ulez de Sadiq Khan pour le flop de l’élection partielle d’Uxbridge

Les travaillistes ont blâmé Sadiq Khan et son expansion détestée de la zone à très faibles émissions (Ulez) pour leur défaite surprise aux élections partielles dans l’ancien siège de Boris Johnson à Uxbridge.

La chef adjointe Angela Rayner a admis que le parti travailliste floppé dans la circonscription du nord-ouest de Londres n’a pas gagné et n’a pas « écouté les électeurs » s’inquiéter d’Ulez.

Malgré le renversement d’une majorité de 20 000 conservateurs pour prendre le siège de Selby dans le North Yorkshire, Mme Rayner a déclaré: « Nous devons garder les pieds sur terre … Uxbridge n’a pas été le résultat, nous avons encore perdu de justesse dans ce siège. »

Elle a déclaré à la BBC: «Je pense que l’une des choses sur lesquelles nous devons réfléchir aujourd’hui n’est pas seulement l’humeur contre les conservateurs, mais aussi la décision à Uxbridge était liée à Ulez. Le résultat d’Uxbridge montre que lorsque vous n’écoutez pas les électeurs, vous ne gagnez pas les élections.

L’échec à renverser la majorité conservatrice au siège a été surnommé « Uloss » par un initié travailliste en signe de colère contre le projet de M. Khan d’étendre le programme à l’extérieur de Londres.

Malgré l’optimisme travailliste selon lequel une majorité de 7 000 pourrait être renversée et une triple défaite humiliante aux élections partielles infligée à Rishi Sunak, le candidat conservateur d’Uxbridge, Steve Tuckwell, a réussi à la conserver par 495 voix.

Le candidat travailliste Danny Beales avait exprimé ses réserves sur la politique – arguant qu’août n’était pas le bon moment pour étendre la charge quotidienne de 12,50 £ sur les voitures qui ne respectent pas les normes d’émissions.

Mais M. Tuckwell, qui s’est opposé à la politique, a saisi la colère locale. Il a essentiellement remercié M. Khan de lui avoir remis la victoire vendredi matin. « C’est sa politique dommageable et coûteuse d’Ulez qui les a fait perdre cette élection. »

Le secrétaire à la justice fantôme, Steve Reed, a clairement exprimé la frustration au sein du Parti travailliste en insistant sur le fait que les responsables de la politique devront désormais «réfléchir».

Le nouveau député conservateur Steve Tuckwell a déclaré que le stratagème de Sadiq Khan lui avait donné la victoire (PENNSYLVANIE)

« Je pense que le candidat conservateur gagnant vient de le dire, n’est-ce pas ? Il a dit que s’il n’y avait pas eu Ulez, il pense que le parti travailliste aurait remporté cette élection partielle… lorsque les électeurs parlent, tout parti qui cherche à gouverner doit écouter.

Interrogé sur ce que son parti aurait pu faire différemment, il a déclaré: « Je pense que les responsables de cette politique devront réfléchir à ce que les électeurs ont dit et s’il est possible de changer. »

Une source proche de M. Khan a défendu Ulez et minimisé l’importance du résultat, en disant L’indépendant: « Sadiq a toujours été clair sur le fait que l’expansion de l’Ulez était une décision vraiment difficile, mais nécessaire pour sauver la vie de Londoniens jeunes et vulnérables. »

Ils ont ajouté: «Gagner Uxbridge et South Ruislip allait toujours être une lutte pour les travaillistes. Les travaillistes n’ont pas remporté ce siège depuis cinq décennies et Tony Blair ne l’a même pas remporté lors du glissement de terrain de 1997. »

Après avoir dit « Sadiq Khan doit écouter », M. Tuckwell a ajouté: « Je pense qu’il y aura des députés travaillistes dans les arrondissements extérieurs de Londres qui regarderont ce résultat ce soir avec les mains moites. »

M. Johnson, qui n’a pas fait campagne dans son ancien siège, a déclaré: « Des nouvelles fantastiques d’Uxbridge. Bravo Steve Tuckwell et les incroyables membres conservateurs du conseil et de l’association. Cela montre que les conservateurs peuvent gagner à Londres et dans tout le pays. »

Un porte-parole travailliste a déclaré: « Cela allait toujours être une bataille difficile dans un siège qui n’a jamais eu de député travailliste et nous n’avons même pas gagné en 1997.

« Nous savons que les conservateurs qui ont fait chuter l’économie ont durement touché les travailleurs, il n’est donc pas surprenant que l’expansion d’Ulez ait préoccupé les électeurs ici lors d’une élection partielle. »