La porte-parole du Cabinet Office tente également de rassurer les députés travaillistes mécontents sur le fait que Boris Johnson sera toujours «propriétaire», même s’ils se tiennent le nez et soutiennent l’accord mercredi.

«Nous comprenons clairement ce que nous entendons par là: le prochain gouvernement travailliste cherchera à s’appuyer sur cet accord, et non à l’appuyer», écrit-elle.

Mais Neil Coyle, le député travailliste de Bermondsey et Old Southwark, a déclaré L’indépendant il s’abstiendrait, laissant le Premier ministre «savourer» sa folie préjudiciable à l’avenir.

On a critiqué le fait que la décision avait été annoncée prématurément, avant même que le vaste document de 1 255 pages ne soit publié. Même maintenant, un projet de loi n’a pas encore été publié.

Dans son article, Mme Reeves a attaqué «l’erreur historique» de quitter le secteur des services – y compris la comptabilité, les arts, la finance, les médias, le droit et l’architecture – haut et fort.

«Nos qualifications ne seront pas reconnues en Europe, ce qui rend plus difficile pour les entreprises et les particuliers britanniques de remporter des contrats à l’étranger», a-t-elle écrit.

Mais, a-t-elle dit, «il ne restait que deux chemins étroits», ajoutant: «En bas, l’accord limité et peu impressionnant de Johnson avec l’UE.

«Dans l’autre sens, il y a le chaos de mettre fin à la période de transition sans accord, ce qui signifierait des droits de douane et des barrières commerciales substantiels.

Mais M. Coyle a ajouté: «Les gens et les entreprises britanniques seront plus mal lotis sous le désordre de Johnson et il faudra des décennies pour résoudre les problèmes qu’il laisse sans solution.»