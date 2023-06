Le parti travailliste accuse le gouvernement britannique d’« étouffer la créativité des enfants »

Les travaillistes ont accusé le gouvernement d’« étouffer la créativité des enfants et de nuire au réservoir de talents » des industries créatives britanniques en ne fournissant pas une éducation artistique et culturelle appropriée.

Le parti a déclaré que les arts étaient évincés des écoles en raison de budgets serrés, de pénuries d’enseignants et de l’importance décroissante des matières artistiques et culturelles grâce à des mesures de responsabilisation des écoles telles que les inscriptions au baccalauréat en anglais.

Il a condamné ce qu’il a appelé un « récit au sommet du gouvernement » selon lequel les arts jouaient le second violon par rapport à d’autres matières, entraînant une baisse du moral des enseignants et une baisse de l’offre artistique, et s’est engagé à placer les secteurs créatifs et culturels au cœur. de sa mission de croissance économique.

S’exprimant lors d’un panel sur l’éducation artistique au Theatre and Touring Summit à Londres lundi, la ministre fantôme des arts, Barbara Keeley, soulignera la forte baisse du nombre d’étudiants en arts GCSE, qui a chuté de 40% depuis 2010. il y a maintenant 12 000 étudiants de moins qui suivent des cours de musique (une réduction de 27 %) – malgré la contribution de l’industrie musicale britannique de 4 milliards de livres sterling à l’économie britannique en 2021.

Le nombre de professeurs d’art dramatique dans les écoles secondaires financées par l’État en Angleterre a également chuté de 22 % depuis 2011, et il y a eu une baisse de 15 % du nombre de professeurs de musique et une baisse de 12 % du nombre de professeurs d’art et de design sur la même période. De plus, le nombre d’enseignants stagiaires en art et design a diminué de près de moitié au cours des deux dernières années.

« La pression exercée par le gouvernement sur les arts, la culture et les sujets créatifs est vouée à l’échec », a déclaré Keeley. « Malgré les avantages évidents des arts pour les jeunes et pour l’économie créative, il y a eu une exclusion et un déclassement systématiques des matières et des expériences artistiques au sein du système éducatif financé par l’État. »

Elle a déclaré que le gouvernement risquait de priver les jeunes de la possibilité d’explorer leur plein potentiel, et qu’il n’était «pas juste que ces matières deviennent de plus en plus l’apanage de quelques-uns dont les familles peuvent se permettre des écoles payantes alors que les avantages pour les étudiants, la société et notre l’économie sont si multiples ».

Le travail a dit l’annulation des voyages et sorties scolaires en raison de la hausse des coûts avait un effet sérieux sur les possibilités pour les enfants et les jeunes d’assister à des spectacles en direct. Plus de la moitié des parents interrogé par UK Music ont déclaré que la qualité de l’éducation musicale d’une école était un facteur important dans la décision d’y envoyer leur enfant.

« Le travail donnera à chaque enfant une éducation large et équilibrée qui nourrit la créativité », a déclaré Keeley. « Notre approche de l’éducation garantira que chaque enfant et chaque jeune ait accès à des arts, à une culture et à une créativité de haute qualité dans sa vie et reçoive les compétences, les connaissances et la compréhension nécessaires pour progresser et s’épanouir ».

L’année dernière, les conservateurs ont fait face à un contrecoup après que Dominic Raab se soit moqué d’Angela Rayner pour être une « socialiste du champagne » pour avoir assisté au festival d’opéra de Glyndebourne. Le porte-parole de Boris Johnson a déclaré plus tard que le parti pensait que « tout le monde devrait pouvoir profiter des arts et de la culture et d’autres choses similaires à travers le Royaume-Uni ».

Un certain nombre d’universités ont également procédé à des coupes dans l’offre d’arts et de sciences humaines après une répression gouvernementale contre ce que les ministres considèrent comme des cours de « faible valeur », les universités pouvant faire face à des sanctions si moins de 60 % des étudiants de premier cycle occupent des emplois professionnels ou étudient pour un autre diplôme dans les 15 mois suivant l’obtention du diplôme.

Des auteurs, dont Philip Pullman, ont fait part de leurs inquiétudes concernant la décision de l’Université Sheffield Hallam de suspendre son diplôme de littérature anglaise l’année dernière.