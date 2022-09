Le parti travailliste accuse le chancelier Kwasi Kwarteng d’avoir «attisé les flammes» de la chute de la livre

La chancelière de SHADOW, Rachel Reeves, a accusé Kwasi Kwarteng d’avoir «attisé les flammes» de la chute de la livre sterling en promettant encore plus de réductions d’impôts.

Elle a rejoint les conservateurs alors qu’elle tentait de tracer une ligne de démarcation économique avec le gouvernement.

Rachel Reeves a accusé Kwasi Kwarteng d’avoir «attisé les flammes» de la chute de Sterling en promettant encore plus de réductions d’impôts Crédit : Getty

Cela est venu après que le chancelier M. Kwarteng a déclaré à propos du pari du parti à faible taux d’imposition pour restructurer l’économie: “Il y a plus à venir.”

Mais Mme Reeves a déclaré à la BBC: “C’est incroyablement préoccupant.

“Je pense que beaucoup de gens avaient espéré que les choses se calmeraient au cours du week-end, mais je pense que la chancelière a en quelque sorte attisé les flammes dimanche en suggérant qu’il pourrait y avoir plus de mesures de relance, plus de réductions d’impôts non financées.”

Elle a ajouté que la Première ministre Liz Truss et la chancelière étaient comme “deux joueurs désespérés dans un casino, à la poursuite d’une course perdante”.

Elle a ajouté : « Mais ils ne jouent pas avec leur argent, ils jouent avec le vôtre.

“Ils ont perdu leur crédibilité, ils perdent confiance, ils sont hors de contrôle.

“Le chancelier, au lieu de doubler sa position, doit maintenant établir des plans crédibles.”

Mme Reeves a promis lors de la conférence du Labour de rétablir le taux d’impôt sur le revenu le plus élevé de 45p et de l’utiliser pour renforcer le NHS s’il remportait les prochaines élections.

Mais il y a encore un énorme trou dans le plan – car le Parti travailliste n’a pas dit comment il financerait les propositions conservatrices pour 43 milliards de livres sterling de dépenses.

Dans un discours liminaire à la conférence, elle a critiqué son homologue conservateur pour avoir promis “une réduction d’impôt pour les 1% les plus riches”.

Mais elle n’a pas dit si les travaillistes abandonneraient d’autres réductions d’impôts des conservateurs – qui seront payées en empruntant des milliards de livres.

Elle a déclaré: “Dans les situations d’urgence – et nous sommes absolument dans une situation d’urgence nationale en ce moment – vous pouvez emprunter.”