Le parti thaïlandais Pheu Thai se joint à des partis pro-militaires dans une coalition pour former un nouveau gouvernement

BANGKOK – Le parti populiste thaïlandais Pheu Thai a annoncé lundi qu’il formerait un nouveau gouvernement de coalition de 11 partis comprenant deux partis pro-militaires dans une démarche qui pourrait mettre fin à l’impasse politique de trois mois qui s’est emparée de la Thaïlande depuis les élections de mai.

Le développement, qui, selon les responsables, verrait probablement le magnat de l’immobilier et candidat du Pheu Thai Srettha Thavisin nommé nouveau dirigeant du pays, marque le dernier rebondissement de ce qui a été des montagnes russes difficiles à contrôler de la politique thaïlandaise au cours des deux dernières décennies. .

Bien qu’il ait terminé deuxième aux élections de mai, le Pheu Thai est sorti vainqueur mardi en s’associant à des partenaires pro-militaires clés affiliés au Premier ministre sortant Prayuth Chan-ocha – un ancien commandant en chef de l’armée royale thaïlandaise qui a dirigé une coup d’État qui a gouverné la Thaïlande par la junte militaire de 2014 à 2019.

Les années qui ont suivi ont été tumultueuses.

Le Pheu Thai a eu la chance de former le nouveau gouvernement après que des membres du Sénat conservateur non élu de Thaïlande aient bloqué à plusieurs reprises le vainqueur surprise des élections de mai, le parti progressiste Move Forward. Les deux chambres du Parlement votent ensemble pour le Premier ministre en vertu de la constitution actuelle mise en œuvre par l’armée, dans un arrangement conçu pour protéger le régime conservateur soutenu par l’armée.

Depuis le début du siècle, les gouvernements thaïlandais oscillent entre les pics d’un régime démocratique fragile et les creux des coups d’État militaires autoritaires, reflétant de profondes divisions dans la société et la politique thaïlandaises.

La dernière déviation dans la nation à majorité bouddhiste est survenue en mai, lorsque l’ancien entrepreneur de 42 ans Pita Limjaroenrat et son parti Move Forward ont terminé premiers aux élections, jurant de mettre fin à l’emprise de l’armée sur le pouvoir pendant une décennie et de défier l’autorité. et privilégie la monarchie thaïlandaise autrefois intouchable.

Mais M. Pita et Move Forward semblent désormais destinés à être à nouveau à l’extérieur, les partis liés à l’armée s’étant joints au Pheu Thai pour lui donner le contrôle du gouvernement.

Le Pheu Thai a annoncé lundi que sa coalition comprend deux partis soutenus par l’armée – Palang Pracharath avec 40 sièges au parlement thaïlandais et United Thai Nation avec 36 sièges.

Cette décision a trouvé le Pheu Thai fortement critiqué par certains de ses partisans pour avoir fait marche arrière sur une promesse pré-électorale de ne pas s’associer à des partis pro-militaires.

Le Pheu Thai est le dernier d’une série de partis affiliés à l’ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, un populiste milliardaire renversé par un coup d’État militaire en 2006. Le coup d’État a déclenché des années de bouleversements et de divisions qui ont opposé une majorité rurale majoritairement pauvre dans le nord qui soutient M. Thaksin, affirmant qu’il est le chef légitime de la Thaïlande contre les royalistes, l’armée et leurs partisans urbains.

Avec cela en toile de fond, les élections de mai ont déclenché une impasse qui a vu la Cour constitutionnelle thaïlandaise ouvrir la voie la semaine dernière au Parlement pour rejeter la coalition de huit partis proposée par M. Pita, qui ne pourrait jamais gagner suffisamment de voix sous le régime militaire écrit constitution qui semblait spécifiquement rédigée pour frustrer les forces du changement.

Avec cela en toile de fond, le milliardaire M. Srettha, qui est maintenant sur la bonne voie pour devenir Premier ministre, a cherché à faire appel aux masses thaïlandaises ces derniers jours.

« Mon ennemi, c’est la pauvreté et les inégalités », a-t-il déclaré vendredi dans une vidéo sur Facebook. « Mon objectif est d’améliorer la vie de chaque Thaïlandais. »

Reste à savoir s’il tiendra sa promesse.

M. Srettha et Pheu Thai ont laissé le parti Move Forward hors de la coalition au pouvoir nouvellement proposée, arguant essentiellement que l’appel du parti à réformer la loi royale sur la diffamation l’empêchait de réunir une majorité viable.

Influence militaire

Avant les développements de mardi, beaucoup voyaient comme une quasi-certitude que quelle que soit la coalition qui émergerait, elle nécessiterait l’adhésion des partis alignés sur les gouvernements sortants et impopulaires liés au départ du Premier ministre Chan-ocha.

Malgré la vague de soutien dont ont bénéficié les partis réformistes et civils lors des élections de printemps, selon les analystes, l’armée continuera à jouer un rôle politique majeur à l’avenir en Thaïlande.

« L’armée continuera d’avoir des pouvoirs substantiels dans des domaines importants pour elle », a déclaré l’ancien ministre des Affaires étrangères Kantathi Suphamongkhon dans une récente interview.

Le nouveau Premier ministre travaillera toujours dans le cadre de la constitution. M. Prayuth a aidé à faire passer cette influence militaire renforcée et garantit pratiquement un Sénat dominé par les conservateurs qui peut contrôler les candidats, les nominations et la législation.

Malgré l’incertitude intérieure, les tentatives de Bangkok pour équilibrer ses relations sécuritaires, économiques et diplomatiques avec les États-Unis et la Chine devraient rester relativement inchangées.

Les relations du Pentagone avec les officiers supérieurs de l’armée thaïlandaise – y compris ceux de l’administration au pouvoir sortante – sont étroites, un héritage de l’ère de la guerre du Vietnam lorsque les États-Unis ont utilisé le territoire thaïlandais pour des bases aériennes pour bombarder le Vietnam voisin, le Cambodge et le Laos, et « repos et loisirs » de ces champs de bataille.

Le Pentagone organise désormais plusieurs exercices militaires annuels avec les forces thaïlandaises, y compris les exercices Cobra Gold sur le territoire thaïlandais, le plus grand exercice militaire multilatéral en Asie.

Équilibre

Mais les liens militaires de Bangkok avec Washington sont également jugés au lendemain de la défaite américaine en Afghanistan, et avec l’inquiétude suscitée par l’escalade de la confrontation américano-chinoise en mer de Chine méridionale.

« La Thaïlande dépend des États-Unis pour ses préoccupations globales en matière de sécurité », a déclaré Kasit Piromya, un autre ancien ministre des Affaires étrangères, dans une interview. « La Thaïlande est un allié des États-Unis par traité, mais entretient des liens économiques solides avec la Chine. »

Dans un jeu d’équilibriste qui se déroule dans toute l’Asie de l’Est, la richesse, la technologie, les armes et les dollars d’investissement de la Chine sont de plus en plus attrayants pour la Thaïlande.

Par exemple, sous la surface du golfe de Thaïlande, généralement calme, les États-Unis et la Chine semblent se donner des coups de coude pour y accéder.

Alors que les États-Unis apprennent à la marine thaïlandaise à opérer des sous-marins au large du sud-ouest de la Thaïlande dans la mer d’Andaman, la marine thaïlandaise envisage d’acheter trois sous-marins à la Chine, qui revendique des zones de la mer de Chine méridionale accessibles depuis le golfe peu profond.

« En particulier le pétrole et la nourriture sont importés par bateau, la Chine doit donc atténuer les pénuries potentielles de ces produits si les États-Unis devaient un jour décider de décréter un blocus total ou partiel des principales lignes maritimes », a déclaré le chroniqueur Ralph Schoelhammer dans le Brussels Signal basé en Belgique. la semaine dernière.

La Chine fournit à la Thaïlande des marchés agricoles d’exportation, des trains modernisés, des télécommunications Huawei, un flux constant de touristes dépensiers et un soutien diplomatique sans critiquer publiquement les droits de l’homme à Bangkok – contrairement aux plaintes fréquentes de Washington.

L’armée insiste sur son régime strict et la nouvelle constitution a empêché la Thaïlande de dégénérer en corruption et en manifestations violentes contre ce que beaucoup considéraient comme une classe politique civile inefficace et querelleuse ici.

« La constitution actuelle place le rôle de l’armée dans le cadre du développement du pays, ce qui signifie que son budget et son influence, ainsi que son pouvoir politique, continuent d’exercer une influence », a déclaré Wanwichit Boonprong, professeur de sciences politiques à l’université de Rangsit, dans une récente interview. il est peu probable que le gouvernement adopte des plans ambitieux de réforme.

« Je suis convaincu que Srettha n’interférera pas dans la nomination d’officiers militaires de haut rang, et le budget pour l’achat d’armes sera certainement soutenu par son gouvernement », a déclaré M. Wanwichit.

Toucher plus doux

M. Srettha et le PTP espèrent qu’une approche plus douce gagnera un soutien au Sénat que M. Pita et le parti Move Forward ne pourraient jamais obtenir, tout en apaisant les inquiétudes de l’establishment militaire et des royalistes.

« Le Pheu Thai a conclu un accord avec des partis politiques archi-royalistes pour former une coalition », a déclaré Paul Chambers, professeur à l’Université de Naresuan sur les affaires d’Asie du Sud-Est, dans une interview avant les développements de mardi. « Les hauts gradés ne sont pas responsables devant Srettha. Il ne peut pas les virer. Ils peuvent toujours soit l’ignorer, soit organiser un coup d’État contre lui.

Son expérience personnelle et commerciale pourrait être une aide à cheval sur les nombreux clivages de la Thaïlande : M. Srettha a étudié l’économie à l’Université du Massachusetts et a obtenu un MBA de la Claremont Graduate University en Californie.

« Il devrait être capable de bien comprendre la façon de penser et le contexte du capitalisme américain », a déclaré M. Wanwichit. « Comme il est d’origine chinoise, il a une bonne compréhension de la philosophie orientale et des modes de pensée. »

Mais M. Srettha pourrait rencontrer des problèmes au Sénat à l’avenir parce que son parti Pheu Thai est dirigé par la famille Shinawatra, des acteurs de premier plan du gouvernement civil qui ont été ciblés après les coups d’État militaires de 2006 et 2014. Les deux coups d’État ont été justifiés par les généraux comme le seul moyen d’arrêter la corruption présumée des Shinawatras, ce que la famille a nié.

Les partisans de Thaksin Shinawatra, le chef auto-exilé de la famille politique qui a longtemps affronté les établissements militaires, ont organisé des manifestations de rue au début du mois suite à des informations selon lesquelles la coalition de M. Srettha comprenait des partis soutenus par l’armée de l’administration sortante.

Dans un geste inattendu, la coalition proposée par M. Srettha comprend United Thai Nation (UTN), qui était dirigée par le Premier ministre Prayuth. Le Premier ministre par intérim avait annoncé qu’il quittait la politique après que son nouveau parti eut obtenu de mauvais résultats lors du vote de mai, remportant seulement 36 sièges.

Les futures manifestations contre la domination de l’armée pourraient être modérées, en attendant, en raison des récentes peines de prison infligées aux manifestants lors d’affrontements avec la police au cours des dernières années.

« Je ne crois pas qu’il y aura un rassemblement à grande échelle parce qu’il n’y a pas de leader, à cause de ce qui est arrivé aux leaders », a déclaré M. Wanwichit. « Ils sont tous [being] poursuivis pour des infractions pénales et emprisonnés, affectant les activités de protestation en cours, privant le pouvoir de continuité qui est important », a-t-il déclaré.

• Guy Taylor a contribué à cet article, qui est basé en partie sur des rapports de services télégraphiques.