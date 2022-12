Le parti sud-africain ANC ouvrira une conférence clé au milieu d’un scandale

JOHANNESBURG (AP) – Le parti au pouvoir du Congrès national africain en Afrique du Sud va commencer sa conférence nationale cruciale au milieu de scandales et de divisions amères.

L’ouverture de la conférence à Johannesburg vendredi élira la direction du parti et adoptera des politiques clés pour gouverner le pays. Le président Cyril Ramaphosa cherche à être réélu à la tête du parti lors de la conférence nationale qui se tient tous les cinq ans et est la plus haute instance décisionnelle de l’ANC.

La Le scandale entourant Ramaphosa et les rivalités entre factions au sein de l’ANC devraient dominer la conférence.

Plus de 4 000 délégués de toute l’Afrique du Sud se sont réunis à Johannesburg pour la conférence de cinq jours.

La conférence intervient alors que l’Afrique du Sud est confrontée à d’énormes défis, notamment des coupures de courant de plus de 7 heures par jour, un chômage à 35% et une croissance économique lente.

Alors que l’accent sera mis sur l’élection du chef du parti et des cinq postes de direction de l’ANC, 80 membres du Comité exécutif national du parti seront également élus.

Les questions politiques clés seront débattues par les délégués lors de sessions de commission qui seront fermées aux médias. Ceux-ci devraient se concentrer sur les politiques visant à promouvoir le développement social et économique de l’économie la plus développée d’Afrique subsaharienne.

Les politiques adoptées doivent être mises en œuvre par le président, le Cabinet et la législature du pays, car l’ANC contrôle toutes ces branches du gouvernement.

Cependant, les débats sur ces politiques devraient être éclipsés par les batailles entre factions en colère au sein de l’ANC qui verront Ramaphosa défié par ses rivaux politiques.

Ramaphosa a été appelé à démissionner de son poste suite à un rapport parlementaire accablant selon lequel il aurait peut-être enfreint les lois anti-corruption en cachant des dollars non déclarés en espèces dans sa ferme de Phala Phala. Le rapport a remis en question la source des fonds et pourquoi ne l’a pas signalé à la police.

Cette semaine, Ramaphosa a reçu un coup de pouce lorsque le Parlement a voté contre les mesures visant à engager une procédure de destitution à son encontre pour le scandale de Phala Phala. Cependant, certains législateurs de l’ANC ont voté en faveur de sa destitution, soulignant leur opposition à Ramaphosa.

Lors de la conférence, Ramaphosa devrait être défié pour la direction du parti par Zweli Mkhize, l’ancien ministre de la Santé du pays qui a été contraint de démissionner du cabinet de Ramaphosa en raison d’allégations de corruption liées aux contrats d’approvisionnement liés au COVID-19.

D’autres dirigeants pourraient être nommés pour le poste lors de la conférence, notamment Nkosazana Dlamini-Zuma, qui a perdu contre Ramaphosa dans la course à la direction lors de la précédente conférence nationale en 2017.

Les fortes divisions au sein de l’ANC ont été montrées à la veille de la conférence par l’annonce de l’ancien président Jacob Zuma qu’il lancera une poursuite privée contre Ramaphosa pour des crimes non spécifiés. Ramaphosa a rapidement répondu vendredi en disant qu’il “rejette avec le plus grand mépris l’abus des procédures judiciaires par M. Jacob Zuma et la perversion de la disposition” nolle prosequi “(poursuites privées)”. La déclaration de Ramaphosa a déclaré qu’une poursuite privée ne peut avoir lieu qu’après que l’Autorité nationale des poursuites a déclaré qu’elle ne poursuivra pas une personne et que cela ne s’est pas produit.

Ramaphosa devrait prononcer le discours d’ouverture de la conférence, qui se poursuivra jusqu’à mardi prochain.

Mogomotsi Magome, The Associated Press