Le parti sud-africain ANC ouvre une conférence clé sur fond de scandale

L’ouverture de la conférence à Johannesburg vendredi élira la direction du parti et adoptera des politiques clés pour gouverner le pays. Le président Cyril Ramaphosa cherche à être réélu à la tête du parti lors de la conférence nationale qui se tient tous les cinq ans et est la plus haute instance décisionnelle de l’ANC.

La conférence intervient alors que l’Afrique du Sud est confrontée à d’énormes défis, notamment des coupures de courant de plus de 7 heures par jour, un chômage à 35% et une croissance économique lente.

Les questions politiques clés seront débattues par les délégués lors de sessions de commission qui seront fermées aux médias. Ceux-ci devraient se concentrer sur les politiques visant à promouvoir le développement social et économique de l’économie la plus développée d’Afrique subsaharienne.

Ramaphosa a été appelé à démissionner de son poste suite à un rapport parlementaire accablant selon lequel il aurait peut-être enfreint les lois anti-corruption en cachant des dollars non déclarés en espèces dans sa ferme de Phala Phala. Le rapport a remis en question la source des fonds et pourquoi ne l’a pas signalé à la police.

Les fortes divisions au sein de l’ANC ont été montrées à la veille de la conférence par l’annonce de l’ancien président Jacob Zuma qu’il lancera une poursuite privée contre Ramaphosa pour des crimes non spécifiés. Ramaphosa a rapidement répondu vendredi en disant qu’il “rejette avec le plus grand mépris l’abus des procédures judiciaires par M. Jacob Zuma et la perversion de la disposition” nolle prosequi “(poursuites privées)”. La déclaration de Ramaphosa a déclaré qu’une poursuite privée ne peut avoir lieu qu’après que l’Autorité nationale des poursuites a déclaré qu’elle ne poursuivra pas une personne et que cela ne s’est pas produit.