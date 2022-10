Le parti sortant de droite du Québec remporte un nouveau mandat

Le parti gouvernemental de droite du Québec a remporté un autre mandat à la barre après une victoire écrasante lundi.

Ils ont remporté 41 % des voix et 89 sièges sur les 125 sièges de l’Assemblée nationale du Québec.

La victoire du parti survient après avoir mené une campagne de division affirmant que l’immigration menaçait la culture de la province.

Le Québec a réélu son parti de droite au pouvoir lundi, après une campagne houleuse au cours de laquelle la direction du parti a fait valoir que l’immigration menaçait la culture de la province francophone.

Avec 41 % des voix et 89 sièges sur les 125 sièges de l’Assemblée nationale du Québec, la Coalition Avenir Québec (CAQ), un parti nationaliste québécois de droite dirigé par l’actuel premier ministre François Legault, l’a emporté par une victoire écrasante.

Le parti nationaliste, au pouvoir depuis quatre ans, avait fait des déclarations accusant en partie les immigrants du déclin de la langue française dans la province.

Les résultats finaux ont montré que le parti, fondé en 2011, a battu son résultat de 2018 en remportant 74 sièges sur 125 avec un peu plus de 37 % des voix.

Le Parti libéral du Québec (PLQ), de centre-gauche, était loin derrière avec 22 sièges, les pires résultats du parti qui a dirigé le Québec pendant près de 15 ans avant 2018.

“Les Québécois ont envoyé un message fort”, a déclaré Legault après la publication des résultats, promettant “d’être le premier ministre de tous les Québécois” après la campagne de division.

Ancien homme d’affaires multimillionnaire, Legault est arrivé au pouvoir en 2018 en promettant une « troisième voie ».

Ni séparatiste ni fédéraliste, le fondateur de la troisième plus grande compagnie aérienne du pays, Air Transat, a présenté aux Québécois une approche « commerciale » de la politique qui serait jumelée à des valeurs nationalistes.

Lundi soir, Legault a déclaré que l’éducation et l’économie seraient les principales priorités de son gouvernement.

Il a dit:

Il faut continuer à créer de la richesse au Québec parce que ça nous en donne les moyens. Nous avons une opportunité exceptionnelle de faire du Québec un chef de file de l’économie verte.

Des centaines de partisans de Legault ont applaudi lors de l’événement de la victoire, brandissant des pancartes bleues avec le slogan du parti « Continuons ».

Province fortement divisée

La carte des résultats montre une province fortement divisée entre Montréal, une grande ville multiculturelle, et le reste de la région.

Le parti au pouvoir ne compte qu’un seul député sur le territoire de la métropole, fief du Parti libéral et de Québec solidaire.

Autre fait marquant, Kateri Champagne Jourdain sera la première femme autochtone à siéger à l’Assemblée nationale du Québec.

Jourdain, membre du parti au pouvoir, a déclaré aux journalistes qu’elle était heureuse de «faire l’histoire» au Québec.

Avant même l’annonce des résultats finaux, le premier ministre canadien Justin Trudeau s’est dit “impatient de continuer à travailler” avec Legault, évoquant “l’économie verte”, “la lutte contre les changements climatiques”, et la question de “la pénurie de main-d’oeuvre”. “

Doug Ford, premier ministre de l’Ontario voisin, s’est dit « ravi » du résultat.

Il a tweeté :

Continuons à tisser des liens plus profonds entre nos deux provinces et renforçons les liens économiques entre nous qui créent des emplois bien rémunérés.

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a célébré les premiers résultats. “Les gens pensaient que nous gérions bien la pandémie”, a-t-elle déclaré, notant que le Covid-19 avait éclipsé le premier mandat du parti.

“Ils veulent nous donner une chance, un mandat complet de quatre ans pour continuer”, a-t-elle déclaré.

Débat sur l’immigration

Plus tôt dans la journée, l’électeur Alain Gravel, 55 ans, a déclaré à l’AFP que son choix de vote était principalement influencé par les inquiétudes concernant l’économie et les demandeurs d’asile se glissant au Canada depuis les États-Unis – une tendance qui a explosé en 2017 sous la présidence de Donald Trump, provoquant un tollé, et a culminé cette année à plus de 23 000 à ce jour.

Presque tous ces migrants ont été interceptés par la police au Québec.

“Nous devons nettoyer les dépenses publiques”, a déclaré Gravel. “De plus, nous devons absolument trouver un moyen de colmater les brèches à la frontière, car nous savons que de nombreux migrants les exploitent.”

Le discours politique au Québec s’est éloigné ces dernières années du débat autrefois dominant sur la séparation de la province du reste du Canada – qui a été rejeté à deux reprises lors de référendums en 1980 et 1995 – pour faire place à de nouvelles idées.

Legault, qui avait auparavant lié violence et immigration, a déclaré avant les élections qu’il serait “un peu suicidaire” d’accueillir plus de nouveaux arrivants compte tenu de la situation linguistique.

Ces craintes sont basées sur les dernières données du recensement qui ont révélé que la proportion de la population québécoise qui parle le français le plus souvent à la maison est en baisse depuis 2001, passant de 81,1 % à 77,5 % l’an dernier.

Mais les experts affirment que les données ne prennent pas en compte les personnes qui parlent couramment le français mais pas les locuteurs natifs de la langue.