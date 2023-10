L’incapacité des républicains à élire un nouveau leader est si grave que jeudi, ils se sont disputés pour savoir s’il fallait donner le pouvoir à un collègue qu’ils n’éliraient pas pour contrôler le parquet, pour ensuite abandonner cette idée quelques heures plus tard. Ces discussions sur l’élévation du représentant Patrick McHenry (RN.C.) sont rapidement devenues désagréables alors que les conservateurs accusaient leurs compatriotes républicains de poursuivre un accord de partage du pouvoir avec les démocrates.

Ce qui n’a pas été dit : ces mêmes conservateurs sont réticents à abandonner la candidature vouée à l’échec de la Jordanie, de peur que cela ne montre que leur voix la plus influente ne pourrait pas obtenir les voix.

Après 16 jours de retard, il était clair jeudi soir que les républicains de la Chambre des représentants avaient touché le fond. Ce qui a commencé par des critiques sur les réseaux sociaux suite à l’échec de leur bataille pour la présidence s’est transformé en de réelles craintes pour la sécurité des membres dont les familles reçoivent des menaces personnelles suite à leur décision de s’opposer à la Jordanie.

Pire encore, l’implosion de la campagne Empower-McHenry les laisse sans plan de secours. Et le désaveu de Jordan des tactiques agressives utilisées contre ses sceptiques ne les a pas du tout émus. Après avoir rencontré certains des récalcitrants plus tard jeudi soir, Jordan n’a pas progressé. Au lieu de cela, les membres qui s’opposaient à lui l’ont exhorté à se retirer.

Il prévoit néanmoins de repousser un autre scrutin vendredi matin.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait changé d’avis, le représentant Mike Kelly (R-Pa.) a répondu : « Je ne peux pas. »

« Nous avons eu des élections. Nous avons élu quelqu’un », a déclaré Kelly, notant que les alliés de la Jordanie ont aidé à empêcher le chef de la majorité Steve Scalise (R-La.) du marteau la semaine dernière.

Plusieurs membres de la conférence, dont les représentants Nathaniel Moran (R-Texas), Lance Gooden (R-Texas) et Debbie Lesko (R-Arizona) ont pressé Jordan sur la façon dont il pourrait décider de rester dans la course aux orateurs, y compris sa décision de le faire. tout en soutenant également un plan visant à responsabiliser McHenry.

Au cours de la réunion de jeudi, Moran a insisté sur le fait que Jordan avait promis la semaine dernière au GOP qu’il démissionnerait s’il ne parvenait pas à obtenir 217 voix – ce qui est devenu de plus en plus évident.

« Je n’ai pas obtenu de réponse claire quant au moment où il pourrait être prêt à faire cela », a déclaré Moran dans une brève interview.

Alors qu’une majorité de républicains soutiennent publiquement la Jordanie, le représentant Dan Crenshaw (Républicain du Texas) a suggéré qu’un plus grand nombre de législateurs appellent en privé, ou du moins souhaitent, que la Jordanie abandonne.

« Beaucoup de gens » souhaitent que Jordan mette fin à sa candidature, a ajouté Crenshaw, tout en se décrivant comme agnostique.

Une grande partie de la frustration du GOP est dirigée contre Gaetz et les sept autres républicains qui ont uni leurs forces avec les démocrates de la Chambre pour évincer McCarthy plus tôt ce mois-ci, s’opposant à une majorité écrasante de la conférence du GOP.

« Si vous voulez faire sauter un pont, il vaut mieux en avoir un autre à traverser. Et ces huit n’avaient clairement pas d’autre à traverser avant de faire sauter ce pont », a déclaré le représentant Mike Waltz (Républicain de Floride).

Les menaces personnelles auxquelles les législateurs et leurs familles sont désormais confrontés suite au vote du président du Parlement alimentent encore davantage les sentiments bruts. Le représentant Drew Ferguson (R-Ga.) a révélé jeudi à ses collègues qu’il avait nommé un shérif à l’école de sa fille, ajoutant dans un communiqué que les républicains « n’ont pas besoin d’un tyran comme porte-parole ».

Plus les républicains de la Chambre éliminent de candidats à la présidence, moins les députés sont optimistes quant à la fin prochaine de la crise.

Malgré tout, plusieurs candidats commencent à lever la main au cas où Jordan se retirerait – et certains de ses alliés du Freedom Caucus indiquent simultanément qu’ils ne soutiendront personne d’autre que lui. Les noms alternatifs qui circulent incluent le président du comité d’étude républicain, le représentant Kevin Hern (R-Okla.), le whip de la majorité Tom Emmer (R-Minn.), le représentant Mike Johnson (R-La.) et le représentant Tom Cole (R-Okla. .).

Pendant ce temps, le représentant Troy Nehls (Républicain du Texas) lance publiquement une idée encore plus farfelue : nommer l’ancien président Donald Trump président pour 100 jours.

Tout cela montre l’absence d’une échappatoire évidente pour les républicains de la Chambre des représentants à la souffrance qu’ils se sont eux-mêmes infligée. Rien n’indique que quiconque puisse obtenir les 217 voix nécessaires pour décrocher le marteau, et qu’une majorité d’entre eux ne puissent pas non plus soutenir McHenry afin de pouvoir agir sur le plan législatif.

Le représentant Kelly Armstrong (RN.D.) a déclaré qu’il avait soutenu que « je ne pense pas qu’il y ait une seule personne dans cette salle qui puisse obtenir 217 voix ». La personne la plus proche actuellement est quelqu’un qui n’est même pas dans la course : McCarthy.

« Les gens commencent à réaliser que Kevin McCarthy a gardé cette chose ensemble avec du ruban adhésif et du mastic idiot », a ajouté Armstrong. « Et ce n’est pas aussi facile qu’ils le pensent. »