Le Parti républicain force le vote de destitution de Joe Biden à la Chambre

« Aujourd’hui, ils déshonorent cette Chambre et se déshonorent eux-mêmes en présentant cette résolution ridicule de renvoi à la destitution », a déclaré le représentant du Massachusetts, Jim McGovern, le plus grand démocrate du comité du règlement intérieur, suggérant que Trump a mis ses alliés à la hauteur.

Les démocrates ont fait valoir que l’affaire contre Biden se moquait de la gravité de la destitution et n’était qu’une tentative de détourner l’attention de Trump, deux fois destitué, l’ancien président républicain désormais inculpé pour avoir accumulé des documents classifiés en vertu de la loi sur l’espionnage.

« Kevin McCarthy n’a aucun contrôle sur sa conférence », a déclaré Schiff. « La course à l’extrême dirige maintenant la Chambre des représentants et, bien sûr, elle cause de terribles dommages à l’institution. »

Un vote soudain pour destituer Biden aurait été politiquement difficile pour les représentants du GOP et un spectacle potentiellement embarrassant pour McCarthy, divisant son parti. Lors d’une réunion privée mercredi, McCarthy a encouragé les représentants à envisager le processus traditionnel pour présenter une telle législation consécutive.

« Cet organe est devenu un lieu où les questions extrêmes, farfelues et folles sont débattues avec passion, et les questions importantes pas du tout », a déclaré McGovern. « En bref, le Parti républicain est une blague. »

En fin de compte, McCarthy a négocié un accord avec elle pour envoyer la résolution de destitution de Biden pour examen au comité judiciaire de la Chambre et au comité de la sécurité intérieure de la Chambre, repoussant un vote pendant un certain temps.

Les conservateurs alignent des votes, par exemple, pour destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas et censurer le représentant démocrate Bennie Thompson, qui était le président du comité chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole.

Les républicains de base étaient en colère d’avoir été contraints de voter sur une résolution visant à destituer Biden même s’ils n’avaient pas suivi le processus traditionnel d’une enquête de destitution. Ils en voulaient à un seul représentant sautant la file d’attente des priorités.

Dans un échange enflammé entendu mercredi sur le sol de la Chambre, la représentante Marjorie Taylor Greene, a reproché à Boebert d’avoir pris la destitution de Biden par elle-même. Greene a ses propres articles d’impeachment contre le président.

Greene a confirmé un rapport sur l’échange plus tard et a déclaré à propos de Boebert: « Elle a une grande compétence et un talent pour faire en sorte que la plupart des gens ici ne l’aiment pas. »

Boebert a refusé de commenter la conversation, disant seulement que ce n’était « pas le collège ».

Trump a été destitué deux fois – pour corruption et obstruction pour avoir refusé l’aide militaire à l’Ukraine tout en recherchant de la saleté politique sur Biden, et plus tard pour incitation à l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole. Les deux fois, Trump a été acquitté par le Sénat.