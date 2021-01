Le Parti républicain fait face à un moment décisif sous l’ombre de Trump

NEW YORK (AP) – Le Parti républicain est confronté à un moment décisif.

Le parti, âgé de près de 167 ans, est divisé sur la certification généralement banale par le Congrès de la victoire du président élu Joe Biden au collège électoral. Le processus, qui se déroulera mercredi sur Capitol Hill, ouvre un schisme entre ceux qui veulent honorer les normes démocratiques et ceux qui restent en contact avec le président Donald Trump dans l’espoir d’éviter sa colère et d’hériter de ses partisans.

Le résultat final ne fait aucun doute: les résultats seront finalement certifiés pour Biden, qui sera assermenté en tant que 46e président du pays deux semaines plus tard. Mais ce qui vient ensuite pour le Parti républicain est tout sauf clair.

C’est un parti plongé dans une guerre civile, une scission causée par des degrés de loyauté envers Trump. Enjeu: le parti maintiendra-t-il sa fidélité à Trump même après son départ et le GOP se tournera vers la reprise de la Maison Blanche en 2024.

«C’est le moment pour les républicains de choisir entre décider de se libérer de cette emprise maniaque que Trump a exercée sur eux ou de se sceller à l’intérieur de la tombe qu’il a construite pour eux», a déclaré Michael Steele, ancien chef du Parti républicain. «Le premier coup de feu du canon 2024 sera tiré. Et ils retourneront le canon contre eux-mêmes ou avanceront sans les chaînes du Trumpisme autour de leurs chevilles?

Les factions du parti ont émergé avec un soulagement brutal ces derniers jours. Plus de 100 membres de la Chambre des représentants, longtemps sous l’emprise de Trump, ont déclaré qu’ils s’opposeraient mercredi à la victoire de Biden.

Et maintenant, plus d’une douzaine de sénateurs ont fait de même, défiant les souhaits explicites du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. Les sens Josh Hawley du Missouri et Ted Cruz du Texas, deux candidats à la présidentielle 2024, sont à l’avant-garde du mouvement, cherchant à se faire la faveur d’un président qui reste extrêmement populaire au sein de son propre parti.

Mais plus d’une douzaine de républicains du Sénat ont repoussé. Bien que presque tous expriment leur refus en louant le président, ils ont clairement indiqué qu’ils n’accepteraient pas ses tentatives de renverser l’élection et de rester au pouvoir.

« En lisant la Constitution, il n’y a aucun moyen constitutionnellement viable pour le Congrès d’annuler une élection dans laquelle les États ont certifié et envoyé leurs électeurs », a déclaré le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, un autre candidat potentiel à la présidence, dans un communiqué.

L’emprise de Trump sur son parti adoptif a été presque absolue pendant son mandat. Il a défié l’orthodoxie du GOP, brisé les normes de la présidence et attaqué publiquement les républicains qui osaient le franchir.

Mais, avec peu de valeurs aberrantes, son parti est resté fidèle à lui, malgré sa destitution et sa gestion bâclée de la pandémie COVID-19, qui a tué plus de 350000 Américains. Maintenant, une bande de républicains est d’accord avec sa conviction sans fondement que l’élection a été truquée, avec même certains des élus en novembre affirmant que le vote était frauduleux.

Il n’y a pas eu de fraude généralisée lors des élections, ce que plusieurs responsables électoraux à travers le pays, ainsi que l’ancien procureur général de Trump, William Barr, ont confirmé.

Les gouverneurs républicains de l’Arizona et de la Géorgie, États clés du champ de bataille essentiels à la victoire de Biden, se sont portés garant de l’intégrité des élections dans leurs États. Presque toutes les contestations judiciaires de Trump et de ses alliés ont été rejetées par des juges, y compris deux rejetées par la Cour suprême, où préside trois juges nommés par Trump.

Pourtant, des voies claires émergent au sein du GOP alors que la certification du Congrès émerge comme un point d’inflexion.

Alors que des fidèles, dont Cruz et Hawley, se rangent du côté de Trump, des républicains plus modérés tels que le sénateur Pat Toomey de Pennsylvanie et Mitt Romney de l’Utah rejettent les efforts pour s’opposer à la certification. Et les conservateurs comme le sénateur Tom Cotton de l’Arkansas restent véhéments dans leur soutien au président, mais disent qu’ils ne défieront pas la Constitution.

La fracture, craignent certains républicains, pourrait nuire aux chances du parti aux élections à venir.

«C’est sain lorsqu’un parti a des désaccords sur ce que nous pensons être le mieux pour nos électeurs ou sur la manière de gagner une élection. Mais nous nous divisons en deux camps qui n’ont rien à voir avec la politique », a déclaré Mike DuHaime, conseiller principal de la campagne présidentielle de 2016 de l’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie. «Les deux camps sont divisés quant à savoir si nous servons les caprices d’une seule personne. C’est le «Trump Affection Party». »

Le défi inhabituel de l’élection présidentielle, d’une ampleur inédite depuis les séquelles de la guerre civile, a assombri l’ouverture du nouveau Congrès et s’apprête à consommer ses premiers jours.

Le vice-président Mike Pence sera étroitement surveillé pendant qu’il préside la session. Bien qu’il ait servi loyalement le président, il subit une pression croissante de Trump et d’autres pour changer le résultat. Mais Pence a un rôle cérémoniel qui ne lui donne pas le pouvoir d’influencer le résultat.

Avec un désespoir croissant, Trump a déclaré lundi lors d’un rassemblement électoral en Géorgie qu’il «se battrait comme un enfer» pour conserver la présidence et il a appelé les législateurs républicains à annuler sa perte électorale. Mais il a également lancé un avertissement.

Trump a promis qu’en 2022, il soutiendrait les principaux défis lancés au gouverneur républicain et au secrétaire d’État de l’État, qui ont tous deux refusé de soutenir ses efforts pour annuler les résultats des élections en Géorgie. Il a également récemment promis de soutenir un effort visant à renverser le sénateur John Thune du Dakota du Sud, qui a refusé d’accepter les objections du collège électoral, et a déclaré à ses collaborateurs qu’il pourrait cibler d’autres personnes qui le défieraient mercredi.

Peu de républicains s’attendent à ce que Trump retourne tranquillement à la vie privée après avoir quitté la Maison Blanche. Le président a eu des discussions sur la possibilité de se présenter à nouveau en 2024 et, même s’il opte pour une campagne, il a indiqué qu’il souhaitait jouer le rôle de faiseur de roi et façonner la politique du GOP dans les années à venir.

S’il le fait, le Parti républicain pourrait continuer à se façonner à son image.

«Je pense qu’il aura autant de prise sur le parti qu’il le souhaite», a déclaré Alice Stewart, une stratège républicaine qui a conseillé la campagne 2016 de Cruz. «Il a toujours le cœur et le soutien de sa base. S’il veut continuer à être un joueur pour lui-même ou pour ceux qui portent son message, il sera certainement puissant et le groupe devra réagir.

