Le parti républicain du Wyoming adopte une résolution visant à censurer le greffier du comté de Laramie

CHEYENNE — Samedi matin, le Comité central du Parti républicain du Wyoming a adopté une résolution visant à censurer la greffière du comté de Laramie, Debra Lee, lors de sa réunion mensuelle à Douglas.

Auparavant, le comité exécutif du GOP de l’État avait publié un communiqué de presse annonçant une résolution critiquant la gestion par Lee d’un test de machine à voter, qu’ils estimaient non conforme à la loi de l’État.

La résolution a été adoptée après que le GOP a lancé un procès contre Lee, affirmant qu’elle avait illégalement géré les tests des machines de vote avant les élections primaires du 20 août.

Après le dépôt de la plainte, Lee a publié une déclaration publique affirmant qu’il n’y avait « aucune erreur » dans le test de vote et que la plainte visait à « perturber » le processus des élections primaires.

Le problème du parti républicain était que les bulletins de vote test comportaient tous le même nombre de voix pour chaque candidat. Selon la loi de l’État, les bulletins de vote test doivent indiquer un nombre différent de voix sur chaque bulletin pour démontrer que les machines à dépouillement peuvent compter un nombre différent de voix pour chaque candidat.

Les tabulateurs ont été retestés et n’ont montré aucune erreur dans le décompte des votes, a déclaré Lee précédemment au WTE.

« Nous sommes ravis que le test se soit bien déroulé », a déclaré le président du GOP du comté de Laramie, Taft Love, au WTE. « Nous tenons à féliciter et à remercier le bureau du greffier, le département du shérif, la DCI (Wyoming Division of Criminal Investigation), tout le monde pour sa présence et sa participation (mardi) et pour avoir contribué à garantir que nous ayons une élection bonne et sécurisée pour cette saison. »

Cependant, le GOP a adopté samedi une résolution de censure qui stipule que Lee « a prétendu à tort que ses tests erronés ne comportaient aucune erreur, a résisté même aux efforts les plus sensés pour corriger sa non-conformité statutaire, a carrément ignoré plusieurs tentatives précoces pour l’aider à rectifier la situation avec les tabulatrices DS450 et DS200, n’a pas effectué la préparation publique des machines à voter prescrite par la section 22-10-108 des statuts du Wyoming, et a résisté à la responsabilité à chaque tournant. »

Dans un précédent reportage, le président du parti républicain du Wyoming, Frank Eathorne, a déclaré au WTE qu’il « n’exclurait rien » lorsqu’on lui a demandé s’il y avait des projets de poursuites supplémentaires contre Lee.

« La décision sera prise par l’organisme, maintenant que tout le monde est au courant de ce qui s’est passé et des mesures prises par l’État partie, et que beaucoup ont suivi la situation depuis le début », a déclaré Eathorne. « Nous voulons simplement que la loi soit respectée. »

Le fait que le parti républicain du Wyoming ait adopté la résolution de censure n’indique aucune évolution vers de nouveaux litiges et constitue seulement une déclaration formelle de désapprobation.

Les membres du parti républicain du Wyoming n’ont pas pu être contactés pour commenter avant la publication samedi.