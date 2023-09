Le Parti républicain du Sénat est divisé sur l’opportunité de bloquer la Chambre sur le financement de l’Ukraine

Les Républicains du Sénat réfléchissent à un plan visant à embrouiller la Chambre avec une résolution continue visant à maintenir le gouvernement ouvert et à financer la guerre en Ukraine, même si les efforts déployés par les conservateurs à la Chambre et au Sénat les incitent à procéder avec prudence.

Pas plus tard que la semaine dernière, les républicains du Sénat ont déclaré qu’ils étaient prêts à ajouter de l’argent pour l’Ukraine à un projet de loi de dépenses provisoire qui doit être adopté d’ici le 30 septembre pour éviter une fermeture du gouvernement.

Mais au cours du week-end, les conservateurs et les modérés de la Chambre sont parvenus à un accord sur une mesure à court terme qui n’inclut pas d’argent pour l’Ukraine ni les secours en cas de catastrophe – ce qui n’avait pas abouti auprès de nombreux sénateurs républicains.

Il n’est pas clair si le projet de loi de la Chambre aura les votes du GOP pour être approuvé. Le décompte du whip de Hill’s sur le projet de loi comprend 10 votes « non » ainsi qu’un certain nombre de législateurs républicains en faveur du « non ». Les républicains ne peuvent perdre qu’un maximum de quatre voix, en supposant que tous les démocrates votent contre la législation.

Cela soulève la possibilité d’une fermeture et complique encore davantage la situation pour les républicains du Sénat, qui voient pour la plupart une fermeture comme un albatros politique potentiel pour leur parti.

Le Parti républicain du Sénat n’est pas sûr de la voie à suivre, et les dirigeants républicains adoucissent leurs prévisions selon lesquelles le Sénat ajouterait des fonds pour la guerre en Ukraine en guise de palliatif, car cela déclencherait une bataille avec les conservateurs dans les deux chambres.

« C’est un débat à venir », a déclaré le chef de file républicain du Sénat, John Thune (SD), à propos de l’ajout de l’argent de l’Ukraine à la mesure provisoire.

Le sénateur John Cornyn (Texas), membre de l’équipe dirigeante républicaine du Sénat, a déclaré : « Je ne sais pas quels sont les plans, mais je soutiens certainement un financement supplémentaire. [for Ukraine]mais je ne sais pas à quel moment cela doit être fait.

« J’ai en fait demandé à mon personnel de me fournir des données sur le montant que nous avons affecté et sur le montant réellement dépensé, afin que nous puissions déterminer quels sont les besoins », a-t-il déclaré.

La bataille survient à un moment dramatique à Washington pour l’Ukraine, alors que Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, devrait se rendre en visite cette semaine et faire pression pour une assistance continue à son pays en guerre.

Les dirigeants républicains du Sénat sont également indécis quant à savoir s’ils doivent soutenir une motion démocrate visant à suspendre les règles du Sénat afin de contourner une objection soulevée par le sénateur Ron Johnson (R-Wis.), un conservateur au franc-parler, qui a fait dérailler la semaine dernière un programme de minibus finançant la construction militaire. et les ministères des Anciens Combattants, de l’Agriculture, des Transports, du Logement et du Développement urbain.

Johnson a déclaré lundi à The Hill qu’il y avait des réserves croissantes au sein de la conférence sénatoriale républicaine quant à l’ajout de plus d’argent pour la guerre en Ukraine à titre provisoire, reflétant ce que les sondages montrent comme une forte opposition des électeurs républicains à dépenser davantage pour l’Ukraine.

« Nous sommes nombreux à avoir de sérieuses réserves sur ce qui se passe en Ukraine, et je peux vous dire que ceux qui votent pour nous sont très préoccupés par ce qui se passe en Ukraine », a déclaré Johnson.

Un sondage CNN/SSRS réalisé en juillet auprès de 1 279 adultes et 1 049 électeurs inscrits dans tout le pays a révélé que 71 % des Républicains estimaient que le Congrès ne devrait pas autoriser de nouveaux financements pour l’Ukraine.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (DN.Y.), doit maintenant décider s’il doit aller de l’avant et bloquer la Chambre en ajoutant l’Ukraine et l’argent en cas de catastrophe dans un projet de loi visant à maintenir le gouvernement ouvert.

Jusqu’à ces derniers jours, Schumer semblait avoir le soutien de nombreux républicains du Sénat qui souhaitaient ajouter un financement à l’Ukraine à la législation visant à maintenir le gouvernement ouvert, lui donnant ainsi une influence sur le président Kevin McCarthy (Républicain de Californie).

Cornyn a déclaré la semaine dernière qu’il supposait que la Chambre n’ajouterait pas d’argent à l’Ukraine à la résolution en cours, ajoutant « j’espère que cela sera ajouté ici » au Sénat.

« Je pense que la forte majorité des sénateurs de notre côté soutiennent l’aide à l’Ukraine et la considèrent comme importante pour notre sécurité nationale », a-t-il déclaré, tout en reconnaissant « nous sommes divisés ».

« La Chambre adoptera ce qu’elle peut adopter et si cela n’inclut pas le financement de l’Ukraine, j’imagine que nous l’ajouterions et le renverrions » à la Chambre « et essayerions de négocier un résultat », a prédit Cornyn aux journalistes. plus tôt dans le mois.

Le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell (Ky.), a exprimé à plusieurs reprises son soutien au financement de la guerre en Ukraine.

« Il ne s’agit pas d’un débat sur des principes abstraits ou sur la philanthropie. Les États-Unis n’armentent pas l’Ukraine par charité. Nous soutenons une autre démocratie parce que c’est dans notre intérêt direct de le faire », a déclaré McConnell au Sénat jeudi.

«Pour réfuter une accusation ad hominem en particulier, le soutien à l’Ukraine n’a rien de ‘néo-conservateur’. Aider un partenaire démocratique à défendre son territoire souverain contre une attaque non provoquée d’un ennemi commun est évidemment dans l’intérêt de l’Amérique », a-t-il soutenu.

Cependant, lundi, la présidente du comité politique républicain du Sénat, Joni Ernst (Iowa), membre de l’équipe dirigeante de McConnell, a déclaré qu’elle ne soutenait pas l’ajout d’argent pour l’Ukraine à la résolution en cours.

« Je pense que nous devrions avoir un CR propre », a déclaré Ernst, membre de la commission sénatoriale des services armés, à The Hill.

D’autres sénateurs républicains affirment que l’Ukraine a besoin de plus d’armes et de l’aide américaine maintenant, alors que le pays mène une contre-offensive contre les troupes russes retranchées dans la région de Zaporizhzhia et dans d’autres zones stratégiques.

« Une aide militaire à l’Ukraine et une certaine assistance sont nécessaires. Ils font du bon travail sur le champ de bataille. Il pourrait y avoir bientôt une avancée majeure dans ce domaine. Je pense que ce serait envoyer le pire signal possible que de cesser de soutenir l’Ukraine. Cela conduit à la guerre dans d’autres endroits », a déclaré la sénatrice Lindsey Graham (RS.C.).

Un autre sénateur républicain de haut rang qui a requis l’anonymat pour discuter de la question sensible du financement de la guerre en Ukraine a déclaré qu’il y avait encore de bonnes chances que cet argent puisse être ajouté à la mesure provisoire de financement du gouvernement, malgré la forte opposition des conservateurs de la Chambre.

Les républicains du Sénat sont également divisés sur l’opportunité de voter cette semaine pour une motion démocrate visant à suspendre les règles afin de surmonter l’objection procédurale soulevée par Johnson et de maintenir les projets de loi de dépenses sur la bonne voie.

La conférence sénatoriale républicaine devrait débattre de la question lors d’un déjeuner-réunion mardi.

