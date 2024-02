Le Parti républicain du Sénat agacé par la décision du nouveau président en Ukraine

Les Républicains du Sénat n’ont pas apprécié la tentative du président Mike Johnson (R-La.) de jeter de l’eau froide sur leurs efforts visant à adopter un financement de 60 milliards de dollars pour l’Ukraine et intensifient désormais la pression sur lui pour qu’il présente le projet de loi à la Chambre.

Johnson a pris la mesure inhabituelle de faire passer le projet de loi du Sénat lundi soir, quelques instants avant que les sénateurs ne procèdent à trois votes procéduraux cruciaux pour faire avancer le projet de loi.

Vingt minutes avant le début des votes, Johnson a publié une déclaration déclarant que les sénateurs « auraient dû revenir au tracé de la frontière pour inclure de véritables dispositions de sécurité frontalière qui contribueraient réellement à mettre fin à la catastrophe en cours ».

Il s’agit d’un exemple rare d’une ingérence du plus haut dirigeant républicain à la Chambre dans les efforts du Sénat pour faire adopter un projet de loi.

Certains sénateurs républicains pensaient que cela dépassait les limites.

« Je ne sais pas du tout pourquoi il doit commenter cela. Il y a ce processus où nous transmettons des choses et les envoyons, et ils transmettent des choses et les envoient. Et puis vous le prenez en charge », a déclaré le sénateur Kevin Cramer (ND), l’un des 22 républicains du Sénat qui ont voté pour le programme de dépenses d’urgence en matière de défense.

“Je pense que c’est un peu une mauvaise forme”, a-t-il ajouté. “Le Président n’a pas toujours été aussi véhément.”

Cramer, qui a siégé à la Chambre de 2013 à 2019, a déclaré qu’il pensait que Johnson s’en prenait au projet de loi juste avant le vote était « irrespectueux » envers le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell (Ky.), compte tenu des efforts qu’il a déployés pour obtenir un soutien. pour ça.

« C’est assez irrespectueux envers Mitch ; c’est assez irrespectueux envers les républicains du Sénat. Ce n’est pas une question partisane pour nous. C’est pour eux, parce que tout est pour eux », a-t-il déclaré à propos de ses collègues républicains de la Chambre.

En fin de compte, 22 sénateurs républicains ont soutenu le projet de loi par 70 voix contre 29, un sénateur n’ayant pas voté.

Cramer a déclaré qu’il voulait donner un peu de « répit » au nouveau président, reconnaissant qu’il subissait une pression énorme de la part de l’ancien président Trump pour qu’il se livre constamment à des infractions politiques.

“C’est un symptôme de ce qu’il doit faire pour rester dans le match”, a-t-il déclaré.

Un collaborateur républicain du Sénat a noté que le projet de loi du Sénat avait recueilli cinq voix républicaines supplémentaires après que Johnson « ait tenté de le tuer », suggérant que les commentaires désobligeants du Président avaient galvanisé certains votes républicains.

Cramer était l’un des cinq républicains qui ont voté pour la première fois en faveur du projet de loi sur la question de l’adoption finale. Les autres républicains qui l’ont rejoint pour passer du « non » au « oui » lors du vote final étaient les sénateurs Mike Crapo (Idaho), James E. Risch (Idaho), John Boozman (Ark.) et John Hoeven (ND).

McConnell a pris soin de ne pas donner de conseils au nouveau Président sur diverses questions.

Il s’en est remis à Johnson sur la durée d’une mesure de financement à court terme visant à éviter une fermeture du gouvernement en janvier ou début février et a également souscrit au projet du Président de repousser les projets de loi de crédits pour l’exercice 2024 après Noël, même si les alliés de McConnell affirment qu’il l’aurait fait. a préféré boucler les travaux en 2023.

Il a également pris soin de ne donner à Johnson ou à son prédécesseur, l’ancien président Kevin McCarthy (Républicain de Californie), aucun conseil sur la manière de poursuivre la procédure de destitution du président Biden, même si des membres de son équipe dirigeante ont soutenu que la destitution du président sur la base de preuves fragiles serait un « perdant » politique.

Mardi matin, il a publié une déclaration qui ne mentionnait pas Johnson. Mais il prévient que l’histoire jugerait durement le Congrès si les législateurs donnaient à la Russie un avantage décisif en faisant dérailler le nouveau soutien militaire américain à l’Ukraine.

« L’Histoire règle tous les comptes. Et aujourd’hui, en ce qui concerne la valeur du leadership et de la force américains, l’histoire retiendra que le Sénat n’a pas cillé », a-t-il déclaré, soulignant que les sénateurs qui ont voté pour le projet de loi ont fait leur part pour défendre les intérêts de la nation.

Interrogé sur les grognements de ses collègues à propos du dénigrement de Johnson contre le projet de loi du Sénat juste avant les votes finaux. Le républicain du Sénat John Thune (SD) a déclaré : « J’essaie de ne pas m’immiscer dans leur tribunal ».

“Il était important que le Sénat lance le processus.”

Le sénateur Thom Tillis (RN.C.), membre de l’équipe dirigeante de McConnell, a déclaré mardi que les républicains de la Chambre seraient confrontés à des répercussions politiques cette année s’ils ne parvenaient pas à donner suite au projet de loi du Sénat et laissaient le président russe Vladimir Poutine inverser le cours de la guerre. .

Il a réitéré l’avertissement de McConnell selon lequel les législateurs seront jugés par les futurs historiens s’ils laissent le financement languir suffisamment longtemps pour coûter la guerre à l’Ukraine, ce qui pourrait ensuite enhardir les adversaires de l’Amérique dans d’autres parties du monde.

“Maintenant, le Président va devoir décider où il veut en être dans ce chapitre de l’histoire et si ne rien faire est ou non une option”, a-t-il déclaré. “Nous verrons ce qu’il fait.”

Tillis a averti que si l’Ukraine ne pouvait pas repousser une nouvelle offensive russe parce que la Chambre, contrôlée par le Parti républicain, n’accordait pas davantage d’aide militaire, cela nuirait aux républicains à l’approche des élections.

« Si Poutine gagne, les Républicains perdront. S’il y a un changement définitif de posture » sur le champ de bataille, « d’ici novembre, cela ne fait aucun doute », a-t-il déclaré.

Tillis a déclaré que si « il y avait une défaite retentissante » des forces ukrainiennes, ou si les Russes « prenaient une grande ville ou frappaient aux portes de Kiev », cela aurait « d’énormes conséquences politiques ».

Il a déclaré que dans un tel scénario, tous les Républicains responsables de l’arrêt du nouveau soutien à l’Ukraine « devront en répondre devant leur peuple ».

Johnson, cependant, soutient depuis des mois que la sécurisation de la frontière sud des États-Unis est un besoin de sécurité nationale qui devrait primer.

Il a critiqué ce qu’il a appelé « le projet de loi du Sénat sur l’aide étrangère » pour son « silence sur le problème le plus urgent auquel notre pays est confronté ».

Les sénateurs républicains reconnaissent que Johnson pourrait faire face à une motion visant à quitter la présidence – une punition qui a infligé à McCarthy – s’il soumettait le projet de loi du Sénat directement à la Chambre.

Le sénateur Mitt Romney (R-Utah) a exprimé son incrédulité face à l’influence croissante des isolationnistes au sein du GOP.

« Ce serait tout un monde si le Parti démocrate devenait le parti de la sécurité nationale », a-t-il déclaré.

Les démocrates de la Chambre discutent de la possibilité de rassembler une majorité de signatures dans la chambre pour forcer le projet de loi sur les dépenses de défense d’urgence du Sénat à être soumis au vote. Johnson refuse de le soumettre au vote.