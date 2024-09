Le Parti républicain du comté d’Oakland finance le nettoyage d’une zone sinistrée, appartenant à un candidat

Cette journée a été présentée comme une occasion pour les volontaires du Parti républicain de se rassembler à Pontiac pour apporter leur aide à la communauté.

Une affiche en ligne du Parti républicain du comté d’Oakland exhortait à « nettoyer Pontiac – Aidez à nettoyer et à embellir le coin de Franklin Rd. et Luther Ave. pour créer un meilleur quartier pour tout le monde. » Le samedi matin, les fidèles du parti jetaient des déchets dans les poubelles.

En effet, deux candidats de premier plan et leurs assistants étaient présents, jetant des déchets dans des bennes à ordures géantes. Mais ce n’était pas un parc municipal ou un coin de rue jonché de détritus à Pontiac. Il s’agissait plutôt d’une propriété privée où deux petits immeubles d’appartements étaient séparés par un parking en ruine. Le site était sans locataire depuis des années, bien qu’il ait récemment été occupé par un squatteur. La zone était envahie d’arbres envahis par les mauvaises herbes et les logements regorgeaient de débris – meubles cassés, tessons de verre et objets ménagers abandonnés, dont des photos de famille et des piles de vieilles cassettes de musique.

Une quinzaine de personnes portaient des t-shirts sur lesquels était écrit « Nick Somberg » pour le Congrès. Somberg, de West Bloomfield, avocat spécialisé en droit pénal, a déclaré qu’il possédait de nombreuses propriétés locatives à Pontiac et qu’il venait d’acheter l’ensemble du site de nettoyage, soit huit appartements, pour 90 000 dollars. Il défie la députée américaine sortante Haley Stevens (D-Birmingham). Somber a déclaré qu’il prévoyait de rénover les huit appartements et d’y faire venir des locataires.

« Ici, on ne paie plus d’impôts depuis des années. Je vais faire de ce projet un véritable atout pour le quartier », a déclaré Somberg. La plupart des personnes qui ont aidé n’étaient pas des bénévoles, mais des employés d’une entreprise d’aménagement paysager qu’il paye pour entretenir ses autres propriétés, a-t-il dit. Mais plusieurs autres personnes étaient des bénévoles non rémunérés, a-t-il ajouté.

« Notre première étape consiste à libérer la propriété pour organiser une grande soirée de débat. C’est mardi soir. Je distribue des tracts dans le quartier. C’est gratuit. Nous aurons des hot-dogs et des boissons, sans alcool, bien sûr », a-t-il déclaré. Ses tracts font la promotion d’un « écran de cinéma géant pour une expérience immersive », qu’il compte installer sur le parking fraîchement nettoyé des appartements du 555 Franklin Rd. Les tracts indiquent également « GRATUIT pour les résidents de Pontiac, 25 $ pour les non-résidents ». L’événement commence à 20 heures, une heure avant que les candidats à la présidence ne s’affrontent à 21 heures (à Detroit sur la chaîne de télévision WXYZ-Channel 7 et de nombreuses autres chaînes ainsi que via des services de streaming).

Cette affiche en ligne faisant la promotion de « Clean up Pontiac », un événement visant à attirer des bénévoles du Parti républicain vers une activité de sensibilisation dans un quartier en difficulté de Pontiac, a en fait fait la promotion d’une parcelle de huit appartements récemment achetés par le candidat républicain au Congrès Nick Somberg de West Bloomfield.

Parmi les bénévoles qui ont arraché les débris des appartements saccagés de Somberg, il y avait Nik Gjonaj de Rochester, un républicain qui s’opposait au président sortant du comté d’Oakland, Dave Coulter, démocrate de Ferndale. Gjonaj a déclaré qu’il admirait Somberg pour avoir dirigé le nettoyage dans une partie en difficulté du comté d’Oakland, puis pour avoir cherché à fournir ce dont Pontiac et tout le Michigan avaient cruellement besoin : des logements d’entrée de gamme. Fournir davantage de logements de ce type est un objectif fortement défendu par Coulter et d’autres démocrates, bien qu’ils le qualifient de « logement abordable » lorsque les loyers sont fixés à un maximum de 30 % du revenu combiné des locataires.

« Jamais en 14 ans de carrière en tant que propriétaire, je n’ai eu recours à une quelconque aide gouvernementale », a déclaré Somberg lors d’une interview ultérieure lundi. Il a déclaré ignorer le fonds Oakland County Housing Trust, récemment créé avec le soutien solide de Coulter, qui subventionne les promoteurs désireux de construire ou de rénover des propriétés qualifiées de « logements abordables ».

Nick Somberg de West Bloomfield, candidat au Congrès américain dans le comté d’Oakland, transporte des déchets d’un immeuble d’appartements vacant qu’il a récemment acheté à Pontiac, lors d’un événement du Parti républicain appelé « Clean up Pontiac » le 7 septembre 2024.

« J’aime quand on peut s’élever au-dessus des partis et se concentrer sur des solutions pratiques », a déclaré Gjonaj. Il partageait avec Somberg le désir d’un « gouvernement modéré » au lieu de ce qu’il appelle la tendance des démocrates à un « gouvernement trop important ». L’argent personnel de Somberg constituera le capital-risque pour rénover les huit appartements, a-t-il déclaré. Somberg a déclaré qu’il prévoyait de terminer le projet sans aide gouvernementale, ce qui est l’approche du « marché libre » qu’il favorise pour l’ensemble de l’économie américaine. C’est également le cas de Gjonaj. Dernièrement, Gjonaj vend des assurances mais il a été propriétaire de plusieurs restaurants dans le Michigan et dans d’autres États, et il a deux oncles qui possèdent des restaurants dans le comté d’Oakland, a-t-il dit.

Après le nettoyage de samedi, le site Facebook de Somberg a déclaré : « Nous avons eu une participation fantastique à l’événement bénévole et avons réussi à remplir 90 mètres cubes de bennes à ordures avec des déchets ! . . . faisant une énorme différence dans la communauté. »

