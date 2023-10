Washington – Les Républicains de la Chambre veulent payer l’aide d’urgence à Israël en réduisant le financement de l’IRS, provoquant ainsi une collision avec la Maison Blanche et le Sénat contrôlé par les Démocrates sur la manière de soutenir un allié clé des États-Unis.

La Chambre GOP a publié un Mesure autonome de 14,3 milliards de dollars lundi, cela financerait l’aide à Israël en réduisant le même montant de financement qui était alloué à l’IRS en vertu de la loi sur la réduction de l’inflation, l’un des textes législatifs phares du président Biden.

“Nous allons avoir des paiements en [the bill]”, le président de la Chambre, Mike Johnson dit Fox News lundi. “Nous n’allons pas simplement imprimer de l’argent et l’envoyer à l’étranger.”

Le projet de loi républicain déclenche une bataille pour le soutien à Israël, M. Biden et les démocrates du Sénat souhaitant associer l’aide à Israël à des dizaines de milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, ce à quoi s’opposent certains républicains de la Chambre. La Maison Blanche a demandé au Congrès Programme d’aide de 105 milliards de dollars il y a deux semaines, dont 14 milliards de dollars pour Israël et 61 milliards de dollars pour l’Ukraine.

Johnson, qui soutient la séparation des programmes d’aide, a reconnu que les coupes dans l’IRS seraient impopulaires parmi les démocrates, mais a déclaré qu’il prévoyait d’appeler le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, pour une conversation « directe » et « réfléchie ».

“Je comprends que leur priorité est de renforcer l’IRS”, a déclaré Johnson à Fox News. “Mais je pense que si vous exposez cela au peuple américain et qu’il pèse les deux besoins, je pense qu’il va dire qu’être aux côtés d’Israël et protéger les innocents là-bas est dans notre intérêt national et est un besoin plus immédiat que les agents du IRS. “.

Le président signé la loi sur la réduction de l’inflation a été promulguée en 2022, et elle prévoyait des centaines de milliards de dollars pour les priorités démocrates liées au changement climatique, aux coûts des soins de santé et aux impôts. Cela a également augmenté le financement de l’IRS de 80 milliards de dollars, permettant à l’agence d’embaucher des milliers d’agents et de réorganiser des systèmes technologiques vieux de plusieurs décennies. Les experts ont déclaré que les améliorations et l’augmentation des embauches étaient attendues depuis longtemps et amélioreraient la capacité de l’agence à traiter les déclarations de revenus, mais cette disposition était très impopulaire parmi les législateurs républicains.

En ce qui concerne l’aide à l’Ukraine, Johnson a déclaré qu’il souhaitait davantage de responsabilités quant aux milliards de dollars dépensés par les États-Unis pour aider à repousser l’invasion russe, demandant spécifiquement à la Maison Blanche de détailler où va l’argent et quelle est l’issue du conflit. est.

La représentante démocrate Rosa DeLauro du Connecticut, membre éminent du comité des crédits de la Chambre, a déclaré lundi que compenser l’aide d’urgence par des coupes dans l’IRS crée un « précédent dangereux ».

“Les républicains de la Chambre créent un dangereux précédent en suggérant que la protection de la sécurité nationale ou la réponse aux catastrophes naturelles dépendent de coupes dans d’autres programmes”, a déclaré le démocrate du Connecticut dans un communiqué. “Le projet de loi partisan présenté par les républicains de la Chambre bloque notre capacité à aider Israël à se défendre et n’inclut pas un centime pour l’aide humanitaire.”

La commission du règlement de la Chambre prévoit d’examiner mercredi le projet de loi du Parti républicain sur Israël.

Israël et le Hamas en guerre Plus

Plus