Le Parti républicain de Pennsylvanie poursuit son élan jusqu’à une journée d’élection critique

Clé : Marine – D+5 000 ou plus, Bleu – D+1 001 à D+4 999, Light Skyblue – D+1 à D+1 000. Saumon clair – R+1 à R+1 000, Rouge – R+1 001 à R+4 999, Marron – R+5 000 ou plus. (Carte de Nick Field via Dave’s Redistricting)

Nous sommes enfin là, la dernière mise à jour de l’inscription des électeurs avant l’élection présidentielle de 2024.

Comme vous pouvez le voir clairement sur la carte ci-dessus, les républicains de Pennsylvanie continuent de ronger l’avantage démocrate en matière d’enregistrement qui s’est construit. pendant les années Obama. Dans fin octobre 2016par exemple, les Démocrates détenaient une avance de 911 621 enregistrements dans tout l’État.

Quatre ans plus tard, le GOP a pu réduire cela à 700 853. Aujourd’hui, la marge démocrate s’élève à seulement 281 091.

Or, un tel élan ne garantit pas une victoire de l’ancien président Donald Trump dans l’État Keystone. Il convient de réitérer, à quelques jours de la nuit des élections, que les inscriptions électorales ont tendance à être des indicateurs en retard. Essentiellement, ce n’est pas que de nouveaux électeurs rejoignent nécessairement les listes pour voter pour Trump ; à la place, nous verrons probablement démocrates ancestraux qui ont voté pour Trump dans le passé sont désormais officiellement passés au Parti républicain.

Cela étant dit, alors que les élections approchent – ​​et que le Commonwealth favorisé pour être l’état du point de bascule – c’est le moment idéal non seulement pour examiner ces derniers chiffres d’enregistrement, mais aussi pour analyser ce que la vice-présidente Kamala Harris et Trump devront faire dans ces régions afin de remporter les 19 voix électorales de Pennsylvanie.

Alors plongeons-nous.

Un petit mot : j’explore nos tendances électorales changeantes en suivant les gains qu’un parti a accumulés dans les enregistrements par rapport à l’autre parti. Par exemple, R+500 signifie que le Parti républicain a gagné net 500 électeurs inscrits de plus dans ce comté que le Parti démocrate au cours de cette période, tandis que D+500 indique le contraire.

Central

Blair : R+1 444

Bradford : R+793

Cameron : R+56

Centre : R+145

Champ clair : R+1 055

Clinton : R+491

Colombie : R+755

Wapiti: R+384

Huntingdon : R+440

Juniata : R+254

Lycoming : R+1 128

McKean : R+450

Mifflin : R+541

Montour : R+154

Northumberland : R+945

Potier: R+219

Snider : R+422

Sullivan : R+70

Tioga : R+478

Union: R+276

Même avec un afflux de nouveaux étudiants entrant à la Penn State University, les démocrates n’ont toujours pas réussi à réaliser des progrès dans le comté de Centre. Donald Trump cherche à réduire le soutien de Harris auprès des jeunes hommes et, à cette fin, il a fait une visite au State College la semaine dernière. Ce serait certainement une surprise de voir le GOP remporter ce comté pour la première fois. depuis 2004les marges compteront partout, même dans cette partie centrale du Commonwealth, essentiellement rurale.

Nord-est

Carbone: R+716

Lackawanna : R+1 357

Lucerne : R+2 904

Monroe : R+792

Brochet: R+636

Schuylkill : R+1 710

Susquehanna : R+554

Wayne : R+679

Wyoming: R+364

Depuis ma dernière mise à jour, nous avons vu les républicains dépasser les démocrates en termes d’inscriptions dans le comté de Luzerne, un développement ça fait longtemps que l’on se prépare. Après tout, Trump est déjà a remporté Lucerne deux fois à deux chiffres. Malgré cela, Scranton Joe a fait de véritables avancées dans tout le Nord-Est il y a quatre ansdes repères que Harris pourrait bien avoir du mal à atteindre la semaine prochaine. À cette fin, la Maison Blanche vient d’approuver près de 9 millions de dollars en fonds Amtrak pour donner un coup de pouce tardif au sénateur Bob Casey et au représentant américain Matt Cartwright ici.

Nord-Ouest

Clairon: R+506

Crawford : R+1 020

Érié : R+1 310

Forêt: R+55

Jefferson : R+701

Mercier : R+1 379

Venango : R+592

Garenne: R+353

Il y a une raison pour laquelle les quatre candidats à la présidentielle et à la vice-présidence – Harris, Atout, Vance et Valse – ont tous organisé des rassemblements dans la communauté riveraine d’Erie. Le comté de référence a voté pour le gagnant à l’échelle de l’État en 18 des 19 élections présidentielles de l’après-Seconde Guerre mondialeet j’imagine que ce sera 19 sur 20 la semaine prochaine. En termes de chiffres d’enregistrement, Erie ressemble à la plupart des comtés les plus cruciaux de ce Commonwealth : les républicains ont l’élan, tandis que les démocrates conservent leur avance.

Centre-Sud

Adams : R+1 078

Bedford : R+624

Cumberland : R+1 061

Dauphin: R+856

Franklin : R+1 422

Fulton : R+225

Lancastre : R+3 987

Liban: R+1 351

Poiré: R+533

York : R+3 688

La région Centre-Sud contient le électeurs blancs instruits que Harris essaie d’atteindre avec arguments sur la menace de Trump pour la démocratie et sa longue liste de soutiens républicains à Never Trump. Janelle Stelson compte également sur ces électeurs pour énervez-la contre le représentant incendiaire du GOP Scott Perry dans 10e district du Congrès de l’AP ici. Néanmoins, le PA GOP continue d’accumuler des gains d’inscription dans la région, en particulier dans les comtés très peuplés de Lancaster et de York, où les démocrates visaient à réduire les marges de Trump.

Sud-est

Berks : R+3 566

Chevreuils: R+4 437

Chester : R+1 391

Delaware: R+298

Lehigh : R+1 103

Montgomery : R+2 002

Northampton : R+712

Philadelphie : J+8 146

La bonne nouvelle pour les démocrates est qu’ils ont réussi à augmenter leur nombre à Philadelphie, mais la mauvaise nouvelle est que les républicains ont quand même enregistré de réels gains dans les banlieues du comté. Comme je vais l’illustrer dans un instant ; Bucks, Chester, Delaware et Montgomery sont la clé du cheminement de Harris vers la Maison Blanche et elle ne peut absolument pas se permettre de sous-performer ici.

Cela étant dit, nous ne devrions pas sous-estimer la vallée de Lehigh, en particulier des villes comme Allentown, où Le Philadelphia Inquirer a récemment rapporté que les Portoricains représentent 27% de la population totale. La campagne Harris a été ciblant déjà ces électeurs en tant que groupe démographique où ils pourraient s’améliorer sur la performance de Bidenet c’était avant le commentaires racistes lors du rassemblement de Trump au MSG. Maintenant Les démocrates ont bon espoir que la controverse pourrait faire basculer des milliers d’électeurs tardifs.

Sud-Ouest

Allegheny : J+2 134

Armstrong : R+1 032

Castor: R+1 554

Majordome: R+2 431

Cambria : R+1 509

Fayette : R+1 849

Vert : R+421

Indiana: R+1 118

Laurent : R+985

Somerset : R+1 002

Washington: R+2 499

Westmorland : R+3 932

Même si le Sud-Est est voué à jouer un rôle central, nous ne pouvons toujours pas négliger cette région riche en voix. celui de Trump 2016 bouleversé était alimenté par le sud-ouest après tout, et Les efforts de Biden pour grignoter les marges de Trump ici quatre ans plus tard ont été un élément essentiel de sa réussite. À cette fin, la campagne Harris a envoyé le vice-président dans des endroits comme Aliquippa et Johnstown dans l’espoir d’annuler une fois de plus une partie du soutien de Trump dans ce pays.

De plus, Harris devra surpasser celui de Biden solide performance dans le comté d’Alleghenyle seul autre endroit où les Démocrates ont récupéré les inscriptions au cours du mois dernier. Le siège de la Steel City a été un élément fondamental des victoires démocrates de cette décennie – John Fetterman et Josh Shapiro les deux ont gagné gros ici en 2022 – Harris cherchera donc à devenir le premier candidat à la présidence à dépasser les 60 % à Allegheny depuis LBJ en 1964.

De combien de voix Harris aura-t-il besoin en dehors de Philadelphie et de sa banlieue ?

Les élections sont vraiment une question de marge.

L’équipe Trump tente de maximiser ses marges dans les zones rurales de Pennsylvanie tout en cherchant à réduire les marges de Harris dans les zones urbaines et suburbaines. À l’inverse, Harris essaie de grignoter les marges rurales de Trump tout en augmentant ses chiffres autant qu’elle le peut dans les zones urbaines et suburbaines.

Compte tenu de la proximité du résultat 2020 (50,01% à 48,84%), chaque campagne comparera la différence entre les totaux des votes des comtés lors de la soirée électorale et les chiffres de 2020.

Harris cherchera à accumuler des gains dans la région Centre-Sud du Commonwealth tandis que Trump tentera de se développer dans le Nord-Est. Il y a ensuite les régions ciblées par les deux campagnes, notamment : Erie, la vallée de Lehigh et les comtés entourant Allegheny.

Toutefois, à toutes fins utiles, une région se démarque de toutes les autres. Philadelphie et ses quatre comtés à collier représentait un tiers du total des voix il y a quatre anset la marge de Harris y sera forcément cruciale.

J’ai compilé cette liste de marges SEPA que divers candidats démocrates à l’échelle de l’État ont accumulées au cours des dernières décennies pour illustrer.

Marges de vote SEPA (comtés de Bucks, Chester, Delaware, Montgomery et Philadelphie)

Shapiro 2022 : 749 865

Fettermann 2022 : 588 575

Biden 2020 : 764 144

Loup 2018 : 754 020

Casey 2018 : 704 428

Clinton 2016 : 663 630

McGinty 2016 : 504 264

Casey 2012 : 639 536

Obama 2012 : 615 666

Obama 2008 : 682 392

Rendell 2006 : 712 080

Casey 2006 : 464 857

Comme vous pouvez le constater, depuis des années Réélection écrasante d’Ed Rendell au poste de gouverneur dans le Année de vague démocratique de 2006 était la ligne des hautes eaux. Hillary Clinton l’a visé en 2016et même si elle a fait mieux que plusieurs autres, elle n’a pas réussi à atteindre le sommet de Rendell. Dans une course Clinton perdu par 44 292 voixcet écart de 48 450 voix avec Rendell a fait toute la différence.

Dans le mi-sessions 2018cependant, Tom Loup et Bob Casey tous deux ont remporté des victoires écrasantes, avec le gouverneur de l’époque. Loup réussissant même à organiser un nouveau vote SEPA marge record de 754 020. Cette liste vous permet également de suivre la croissance de Casey en termes de participation électorale dans cette région, ce qui sera essentiel pour ses espoirs de réélection.

Deux ans seulement après que Wolf ait battu le record de Rendell, Joe Biden a réussi à dépasser la marque de Wolf en réalisant une marge de 764 144. Biden y est parvenu principalement grâce sa prestation en banlieuecar son avantage à Philadelphie (471 050) n’a pas seulement diminué La marge record d’Obama en 2012 dans la ville (492 339), mais aussi la marge d’Hillary Clinton en 2016 (475 277).

Dans le sien Victoire écrasante en 2022Shapiro a établi une nouvelle marque en banlieue (388 273), mais avec une participation en baisse à Philadelphie (361 592), il s’est retrouvé un peu en deçà (749 865) au total.

Idéalement pour la campagne Harris, elle combinerait une performance à la Shapiro en banlieue avec un retour aux marges d’Obama à Philadelphie. C’est certainement trop optimiste, mais dans un sens très réel, les espoirs de Harris à la Maison Blanche dépendent du relèvement de son plafond dans le Sud-Est.

Bien que sa campagne conteste intelligemment l’ensemble du Commonwealth, ce travail ne sera probablement pas récompensé si Harris se retrouve avec une marge SEPA dans la fourchette qu’Hillary Clinton (663 630) a reçue. Au lieu de cela, elle devra viser plus près de la marge de 800 000 voix pour lui donner autant de latitude que possible dans le reste de l’État.

Voilà donc l’état des lieux à l’approche de la soirée électorale. Compte tenu des enjeux de cette élection et de l’importance des 19 votes électoraux de l’Autorité palestinienne, le vote d’un Pennsylvanien n’a jamais eu autant d’importance qu’aujourd’hui. Choisissez judicieusement.

