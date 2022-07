Le Parti républicain de l’Arizona censure le président de la Chambre Rusty Bowers pour avoir dit la vérité sur Trump

Facebook

Le Parti républicain de l’Arizona a censuré le président de la Chambre d’État, Rusty Bowers, et l’a considéré comme n’étant plus un républicain en règle après avoir témoigné devant le Comité 1/6.

Le Parti républicain de l’Arizona a annoncé la censure dans un communiqué de presse :

Hier soir, le comité exécutif du Parti républicain de l’Arizona, LLC a censuré le président de la Chambre des représentants de l’Arizona – Rusty Bowers (ancien LD25/actuel LD10 situé à Mesa, Arizona). Cela comprend la cessation de tout soutien de l’État en sa qualité de membre du Parti républicain. Rusty a échoué dans ses actions spécifiques, notamment en coparrainant des projets de loi dirigés par les démocrates et en refusant de travailler avec l’organe législatif le plus conservateur en 10 ans au cours sans doute de l’une des sessions les plus critiques de l’histoire de l’Arizona. De plus, il a constamment fait preuve d’un mépris général pour la direction du Parti républicain aux niveaux de l’enceinte, de la législation, du comté, de l’État et du gouvernement fédéral.

Le président Bowers a incité l’État partie à prendre des mesures disciplinaires à la suite de plusieurs cas décrits ci-dessous dans lesquels Bower s’est opposé à la plate-forme républicaine et à la volonté de l’électeur du Parti républicain de l’Arizona. Cela va bien plus loin que tout désaccord politique et reconnaît ses échecs en sa qualité de président pour mettre en œuvre une législation conservatrice solide et jouer à la place le balancier de la politique.

À première vue, il est facile de le manquer, mais l’expression mépris pour le leadership républicain au niveau fédéral signifie que Bowers est censuré pour avoir osé comparaître devant le comité 1/6 et témoigner de la façon dont Trump a fait pression sur lui pour annuler l’élection de 2020 de l’État. résultats.

Toutes les autres allégations que le GOP de l’État a jetées dans la censure étaient absurdes. La censure est la manière de Donald Trump d’essayer de punir et de se débarrasser de Bowers.

Cependant, cela en dit long sur le niveau de dysfonctionnement anti-démocratique au sein du Parti républicain que l’une des infractions commises par Bowers était de travailler de manière bipartite avec les démocrates sur la législation.

Rusty Bowers a fait ce qu’il fallait pour la démocratie et le pays, et maintenant Trump essaie de le chasser du Parti républicain.