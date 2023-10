Le Parti républicain de la Chambre des représentants exige des coupes dans le budget de l’IRS ainsi que l’aide à Israël

La législation, publiée par la commission du règlement de la Chambre, appelle à approuver environ 14 milliards de dollars, principalement destinés à l’aide militaire à Israël, et à réduire à peu près le même montant du budget de l’IRS. Le président Biden a proposé d’accorder à Israël à peu près le même montant d’aide, mais n’a pas appelé à des coupes compensatoires dans d’autres parties du budget. Le nouveau président de la Chambre, le représentant Mike Johnson (R-La.), a déclaré que les nouvelles dépenses doivent être couvertes par d’autres réductions de dépenses pour éviter d’alourdir la dette. Biden a également appelé à ce que l’aide israélienne soit d’environ 60 milliards de dollars pour l’Ukraine – une approche rejetée par le projet de loi du Parti républicain.

Les Républicains de la Chambre ont dévoilé lundi une proposition visant à financer l’aide d’urgence pour la guerre d’Israël contre le Hamas en réduisant les fonds de l’IRS destinés à réprimer les riches fraudeurs fiscaux et à améliorer le service aux contribuables.

La législation reflète la détermination continue du Parti républicain à annuler l’expansion de l’IRS que Biden a obtenue en 2022 dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation, qui a augmenté le financement de l’agence de 80 milliards de dollars pour améliorer les services aux contribuables et financer davantage de mesures coercitives contre les riches fraudeurs fiscaux. Biden et les républicains de la Chambre des représentants ont convenu d’abroger environ 20 milliards de dollars sur ces 80 milliards de dollars dans le cadre d’un accord conclu en mai pour suspendre le plafond de la dette américaine. Aujourd’hui, les Républicains réclament davantage de réductions.

Le projet de loi du GOP réduirait les fonds pour la plupart des éléments de l’expansion de l’IRS, y compris une application renforcée et un nouveau portail en ligne pour permettre aux contribuables de déclarer leurs impôts gratuitement directement auprès du gouvernement. La législation exclut les réductions des services améliorés aux contribuables, ce qui a aidé l’IRS à réduire les temps d’attente pour les appels.

Utiliser le financement de l’IRS pour compenser l’aide israélienne pourrait ne pas réellement permettre d’économiser de l’argent : le Congressional Budget Office, non partisan, avait estimé en 2022 que l’expansion de 80 milliards de dollars de l’IRS réduirait le déficit de plus de 100 milliards de dollars, en améliorant les recouvrements et l’application des règles.