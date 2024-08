Le Parti républicain à la Chambre des représentants fait face à des enquêtes concurrentes sur la tentative d’assassinat de Trump

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a rapidement lancé le mois dernier une enquête bipartite sur la tentative d’assassinat contre Donald Trump. Les conservateurs de la Chambre ont clairement fait savoir lundi qu’ils avaient leurs propres idées.

Le mois dernier, Johnson et le chef de la minorité Hakeem Jeffries ont nommé chacun des membres d’un groupe de travail dont l’objectif est d’identifier les défaillances qui ont conduit à la fusillade et d’empêcher qu’un tel incident ne se reproduise. Le groupe a été approuvé à l’unanimité par les législateurs de la Chambre, dispose d’un pouvoir de citation à comparaître et a effectivement pris en charge les enquêtes liées à la tentative d’assassinat, un moyen théorique d’éviter de multiples enquêtes difficiles à gérer.

Mais certains législateurs conservateurs sont déterminés à enquêter eux-mêmes sur la question, signe de la frustration de l’aile droite quant à la question de savoir qui a finalement obtenu des sièges au sein du groupe et du rythme des enquêtes en cours, qui couvrent à la fois le Congrès et l’administration. Johnson avait indiqué en privé qu’il souhaitait que des républicains « sérieux » participent au groupe de travail, et il a déclaré que le groupe de travail serait dirigé par des républicains « sérieux ». a nommé plusieurs conservateurs au sein du panel. Il a néanmoins été critiqué par des membres plus à droite qui l’ont accusé d’avoir mis à l’écart les législateurs qui s’étaient auparavant rebellés contre la direction.

Lundi, cinq conservateurs ont organisé un événement à Washington, présenté comme un forum organisé par la Heritage Foundation, dans le cadre duquel ils se sont engagés à faire avancer leur propre enquête sur la tentative d’assassinat. Ils ont remis en question les décisions de sécurité ayant conduit à la fusillade et ont encouragé les lanceurs d’alerte à se manifester.

« Bien qu’il s’agisse de la première audience… ce ne sera pas la dernière », a déclaré le représentant Cory Mills (R-Fla.) lors de l’événement à Washington. « C’est un message adressé à l’ensemble du Congrès. … Il y a des membres [and] des conservateurs qui ne se laisseront pas réduire au silence.

Pendant ce temps, un écran partagé s’est déroulé à Butler, en Pennsylvanie, où les membres du groupe de travail bipartisan ont visité le site du rassemblement de Trump du 13 juillet et ont rencontré les forces de l’ordre locales. Ils ont informé les journalistes peu après la fin de la conférence de presse à Washington.

Le groupe de travail composé uniquement de républicains devra probablement mener une bataille difficile pour mener sa propre enquête. En plus du fait que le groupe de travail bipartisan détient une autorité supérieure, l’enquête conservatrice devra s’appuyer sur des lanceurs d’alerte et des informations publiques puisqu’elle ne dispose pas du pouvoir d’assignation à comparaître.

Le groupe de travail bipartisan comprend des membres du House Freedom Caucus comme Mark Green du Tennessee et Clay Higgins de Louisiane. Mais certains conservateurs, dont le représentant Matt Gaetz (R-Fla.), ont fait pression pour que Johnson inscrive Mills et le représentant Eli Crane (R-Ariz.) au panel bipartisan qui compte 13 membres au total, des supplications que Johnson a finalement ignorées. Ces trois-là participent désormais à l’enquête exclusivement républicaine.

Lundi, les membres du groupe de travail ont reconnu qu’ils étaient au courant des autres enquêtes, mais ont souligné que la Chambre leur avait donné le contrôle à l’avenir. Ils ont clairement indiqué qu’ils avaient l’intention de garder le volant.

« Selon la législation adoptée le mois dernier, nous sommes le seul groupe de travail compétent pour cette Chambre des représentants pour cette enquête. Et nous procédons de cette manière », a déclaré Jason Crow, représentant du Colorado, le principal démocrate du groupe de travail. « Nous savons que d’autres membres effectuent des examens, mais encore une fois, c’est le comité… que la Chambre des représentants a habilité. »

La représentante Laurel Lee (R-Fla.), également membre du panel bipartisan, a ajouté que « c’est ce comité qui aura le pouvoir d’assigner à comparaître des dossiers ».

Le groupe de travail bipartisan, dans le cadre de la résolution qui le crée, a jusqu’à la mi-décembre pour publier un rapport final, comprenant des recommandations législatives. Le FBI a informé les membres du groupe la semaine dernière et les services secrets ont également informé le personnel du groupe.

Les dirigeants du parti républicain ont cherché à nommer des membres ayant une expérience dans l’armée, les forces de l’ordre ou le droit. Le représentant Mike Kelly (R-Pa.), qui représente Butler au Congrès, préside le groupe de travail et s’est appuyé lundi sur ses racines bipartites.

« Nous sommes des représentants des États-Unis – pas des démocrates, pas des républicains, mais les deux – qui cherchons des réponses et rassurons le peuple américain que nous pouvons travailler ensemble et obtenir les bonnes réponses pour que cela ne se reproduise plus », a déclaré Kelly aux journalistes.

Les membres du groupe républicain, sans nommer directement le groupe de travail, ont critiqué le rythme de l’enquête menée jusqu’à présent par la Chambre, estimant que les assignations à comparaître auraient dû être envoyées le lendemain de la fusillade. Le groupe de travail n’a été créé que le 24 juillet, mais plusieurs commissions de la Chambre ont presque immédiatement commencé à enquêter après la tentative d’assassinat.

Les conservateurs ont également suggéré que plus les enquêtes traînaient, plus les Américains auraient de questions à poser.

« Il est impératif que nous continuions à surveiller les actions et les manquements survenus le 13 juillet et aux alentours », a déclaré Crane.

Les deux groupes ont des centres d’intérêt communs dans leur enquête, notamment pourquoi le site du rassemblement n’était pas mieux sécurisé, l’établissement du périmètre de sécurité et pourquoi Trump a été autorisé à rester sur scène après que les participants au rassemblement ont remarqué un homme, qui était le tireur, sur un toit voisin. Cependant, plusieurs membres du groupe républicain sont allés plus loin lundi, suggérant que les failles de sécurité auraient pu être dues à une négligence au point d’être malveillantes.

Pourtant, les législateurs du groupe de travail bipartisan ont souligné lundi que leurs efforts ne seraient pas précipités, Kelly déclarant aux journalistes que « parvenir à la vérité est un processus lent ».

« Aucun d’entre nous ne considère cela comme une question à laquelle nous devons apporter une réponse rapide. Nous considérons cela comme une question à laquelle nous devons apporter la bonne réponse », a-t-il déclaré. «« La chose la plus importante que nous puissions faire, ce n’est pas de le faire rapidement, mais de le faire avec précision. Ainsi, le peuple américain pourra dire : « OK, c’est logique. » »