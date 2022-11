Le Parti républicain a besoin d’un nouveau leadership au sommet – Shaw Local

Le président du conseil d’administration du comté de Kendall, Scott Gryder, a déclaré que le Parti républicain devait abandonner Donald Trump.

La candidature de Gryder pour le siège du 14e district du Congrès a échoué lors des élections générales du 8 novembre.

Le candidat républicain a été battu par la représentante américaine sortante Lauren Underwood, D-Naperville, qui a été réélue pour un troisième mandat avec un solide 54% des voix.

Dans une interview immédiatement après la réunion du conseil du comté du 15 novembre, Gryder a déclaré que tout en étant fier de la campagne qu’il a menée, il a également fait face à des «vents contraires» dans ses efforts pour renverser Underwood.

“Trump reste en tête de liste”, a déclaré Gryder. “Les démocrates ont fait un travail efficace pour faire la course autour de lui.”

Gryder s’est retrouvé dans une sorte de sac à dos pendant la campagne, s’étant éloigné de Trump tout en ayant toujours besoin des votes des partisans inconditionnels de l’ancien président.

“Beaucoup de ses politiques sont ce en quoi nous, les républicains, croyons, mais il est temps de changer au sommet si nous voulons gagner les élections”, a déclaré Gryder.

“Il repousse beaucoup de gens”, a ajouté Gryder. “Il est temps pour nous de nous éloigner de cela.”

Le facteur Trump a donné à Underwood l’opportunité de le dépeindre comme un extrémiste, a déclaré Gryder.

“Elle a fait un travail efficace”, a-t-il déclaré.

Underwood a également remis Gryder sur ses talons avec la question de l’avortement, forçant Gryder à clarifier sa position pro-vie, a-t-il déclaré.

“Lorsque vous expliquez, vous ne gagnez pas”, a déclaré Gryder.

Un autre défi auquel Gryder a été confronté est la nature changeante de l’électorat dans le comté de Kendall, le comté à la croissance la plus rapide de l’Illinois.

“Nous avons vu cette tendance”, a déclaré Gryder. “Beaucoup de gens ont déménagé ici et ont apporté leur idéologie et leurs habitudes de vote avec eux.”

Bien que le 14e district s’étende sur plusieurs comtés, l’observateur occasionnel des élections n’avait qu’à suivre le décompte des voix en provenance du comté de Kendall le soir des élections pour se rendre compte que Gryder était en difficulté.

En fin de compte, les 22 690 bulletins de vote d’Underwood ont suffi à devancer Gryder avec un peu plus de 50% des voix du comté de Kendall.

Gryder a récolté 22 149 votes, loin de la grande pluralité qu’il avait besoin de générer depuis son comté d’origine.

Alors que Gryder portait les comtés de LaSalle et de Putnam, ce n’était pas assez, surtout quand Underwood affichait de gros chiffres dans le comté de Will, capturant plus de 57% des voix là-bas.

“Je savais que Will allait être un champ de bataille”, a déclaré Gryder.

Lors de la réunion du conseil d’administration du comté et lors de l’entretien, Gryder était détendu et de bonne humeur. Il semble ne pas regretter sa campagne malgré le résultat.

“C’était un voyage épique dans lequel j’étais. J’adore ce comté et le 14e arrondissement. J’ai rencontré tellement de bonnes personnes », a déclaré Gryder.

Il semble s’être consolé avec l’idée que ce n’était tout simplement pas une bonne année électorale pour les républicains.

“Nous avions besoin de cette vague rouge”, a déclaré Gryder.

Quelle est la prochaine étape pour Scott Gryder ?

“Je vais me regrouper”, a déclaré Gryder, avant de décider d’un futur chemin.

Après 10 ans au conseil du comté et six ans en tant que président, Gryder quittera ses fonctions électives, mais l’homme de 46 ans a clairement des ambitions pour des fonctions politiques à l’avenir.

“En fin de compte, je veux servir le public”, a déclaré Gryder. « C’est dans mon sang de servir. C’est ancré en moi. »

En réfléchissant à sa défaite électorale, Gryder a réfléchi à ce qu’il aurait pu faire différemment et est arrivé à la conclusion que cela n’aurait pas changé le résultat.

“Pas assez pour déplacer l’aiguille”, a déclaré Gryder.

Avec une seule réunion supplémentaire du conseil d’administration du comté le 29 novembre avant l’expiration de son mandat, Gryder pense qu’il quitte un groupe fort et unifié.

“Je pense qu’ils seront en bonne forme”, a déclaré Gryder. “Il est important de laisser entrer de nouveaux dirigeants.”

Au cours de son mandat, Gryder a déclaré qu’il s’était concentré sur l’amélioration des transports dans le comté de Kendall, la transparence du gouvernement, le maintien d’un faible taux d’imposition et la gestion de la croissance explosive du comté.

“Je suis vraiment fier de la façon dont tout le monde travaille ensemble ici”, a déclaré Gryder. “Nous sommes capables de mettre de côté les étiquettes politiques et de travailler ensemble.”