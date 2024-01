Le parti réformateur populaire Move Forward pourrait être dissous après une défaite judiciaire

Le parti thaïlandais pro-démocratie qui a remporté le plus de voix aux élections de l’année dernière pourrait maintenant être contraint de se dissoudre après qu’un tribunal a jugé sa politique clé illégale.

De telles lois de lèse-majesté sont de plus en plus utilisées pour étouffer les critiques politiques, affirment les militants.

Il est possible que le leader de Move Forward soit désormais banni de la politique.

Pita Limjaroenrat, un jeune homme politique formé à Harvard, était considéré comme une menace importante pour la monarchie thaïlandaise et l’élite militaire, conquérant une majorité d’électeurs en 2023 grâce aux promesses de son parti de limiter leur influence.

Ses tentatives pour être nommé Premier ministre ont toutefois été bloquées par le Sénat non élu.

La semaine dernière il a survécu à une autre affaire judiciaire visant à le disqualifier du Parlement. Mais lui et son parti n’ont pas réussi à gagner mercredi la deuxième affaire cruciale sur leur programme politique clé.

Le verdict n’entraîne aucune sanction immédiate, mais on s’attend généralement à ce qu’il soit utilisé pour justifier la dissolution de Move Forward et l’interdiction de la vie politique de ses dirigeants pendant plusieurs années.

En statuant ainsi, la Cour a en fait rendu la loi de lèse-majesté intouchable – même par un parlement élu. La loi a été largement critiquée parce qu’elle étouffe la liberté d’expression en Thaïlande et parce qu’elle est durement appliquée.

Plus tôt ce mois-ci, un homme de 30 ans a été condamné à 50 ans de prison à Bangkok pour avoir critiqué la monarchie thaïlandaise.

Et plus de 260 personnes ont été inculpées en vertu de la loi depuis novembre 2020 – une date liée au début du règne du roi Maha Vajiralongkorn.

Aujourd’hui, bon nombre des dirigeants de ces manifestations se retrouvent confrontés à des accusations de crime de lèse-majesté et risquent de nombreuses années de prison.

Il leur a ordonné de s’arrêter et tous trois ont depuis lors fait face à de multiples accusations criminelles.

“Personne n’ose rien faire. Ils voient les dirigeants mis en prison. Ils connaissent le risque”, a-t-elle déclaré. “Je ne peux m’empêcher de penser que les gens ont plus peur qu’avant. Ce que nous voyons maintenant n’est que le chemin sombre. Il n’y a pas d’issue.”

De plus, au cours de sa campagne électorale, le parti s’est éloigné des revendications militantes en faveur d’une abolition complète de la loi, appelant uniquement à un amendement. Il a remporté beaucoup plus de voix que tout autre parti sur ce programme, même si une grande partie de son soutien concernait ses autres réformes proposées, et pouvait donc légitimement revendiquer un mandat public pour cela.