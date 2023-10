Le parti pro-russe revendique la victoire aux élections en Slovaquie | Actualités électorales

L’ancien Premier ministre de gauche Robert Fico a promis de mettre fin à l’aide militaire à l’Ukraine, mais les petits partis seront essentiels pour former une coalition.

Le parti SMER-SSD de l’ancien Premier ministre Robert Fico a remporté les élections parlementaires slovaques après avoir critiqué l’Union européenne ainsi que l’OTAN et promis de mettre fin à l’aide militaire à l’Ukraine.

Avec 99,2 pour cent des voix provenant de quelque 6 000 bureaux de vote dépouillés par l’Office slovaque des statistiques tôt dimanche, le parti de gauche SMER-SSD était avec 23 pour cent et le centriste Progresivne Slovensko (Slovaquie progressiste ou PS) avec 17 pour cent. Le parti de gauche modérée Hlas (Voice) arrive en troisième position.

Les derniers sondages d’opinion précédant les élections montraient que les deux principaux partis étaient dans une impasse, tandis que les sondages à la sortie des urnes suggéraient que le PS sortirait vainqueur.

La Slovaquie, un pays de 5,5 millions d’habitants, est dirigée depuis mai par une administration intérimaire de technocrates.

Aucun parti n’obtenant une majorité absolue, le parti ayant obtenu la plus grande part des voix a la première chance de former une coalition et la composition de tout gouvernement dépendra probablement d’une demi-douzaine de petits partis.

Le leader du Hlas, Peter Pellegrini, ancien adjoint de Fico, a gardé ses options ouvertes sur d’éventuelles futures coalitions, mais a déclaré plus tôt cette semaine que son parti était plus proche de Fico, 59 ans.

Un gouvernement de coalition SMER-SSD pourrait voir la Slovaquie rejoindre la Hongrie pour contester le consensus de l’UE sur le soutien à l’Ukraine, tout comme le bloc cherche à maintenir son unité dans son opposition à l’invasion à grande échelle de la Russie.

Le parti PS s’était prononcé en faveur du maintien du soutien fort de la Slovaquie à l’Ukraine.

Les dernières circonscriptions à signaler, issues des grandes villes, devraient être en faveur du PS, mais l’écart derrière Fico semblait trop important pour être comblé.

Les opinions de Fico reflètent les sentiments traditionnellement chaleureux envers la Russie parmi de nombreux Slovaques.

Il s’est engagé à mettre fin aux fournitures militaires à l’Ukraine et à œuvrer en faveur de pourparlers de paix – une ligne proche de celle du dirigeant hongrois Viktor Orban, qui est rejetée par l’Ukraine et ses alliés qui estiment que cela ne ferait qu’encourager l’agression russe.

Le parti d’extrême droite Republika, considéré comme un allié possible de Fico mais inacceptable pour les autres, pourrait ne remporter aucun siège, selon des résultats partiels et des projections des médias.