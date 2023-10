Le parti pro-russe remporte les élections législatives en Slovaquie

Un ancien Premier ministre populiste et son parti de gauche ont remporté les élections législatives anticipées en Slovaquie, effectuant un retour politique après avoir fait campagne sur un message pro-russe et anti-américain, selon les résultats annoncés dimanche.

L’ancien Premier ministre Robert Fico et son parti Smer ont remporté près de 23 pour cent des voix, soit 42 sièges sur les 150 sièges du Parlement, a indiqué l’Office slovaque des statistiques.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une majorité, le résultat a valu au président d’entamer des négociations pour remplacer un gouvernement technocrate qui soutient Kiev contre l’invasion russe.

Un gouvernement de coalition devra être formé. Le président demande traditionnellement au vainqueur d’une élection d’essayer de former un gouvernement, il est donc probable que Fico redevienne Premier ministre. Il a été Premier ministre de 2006 à 2010, puis de 2012 à 2018.

Fico, 59 ans, s’est dit prêt à entamer des négociations avec d’autres partis pour former un gouvernement de coalition dès que la présidente Zuzana Caputova le lui demandera. Caputova a déclaré qu’elle le ferait lundi.

Les élections de samedi ont été un test pour le soutien du petit pays d’Europe de l’Est à l’Ukraine voisine dans sa guerre contre la Russie, et la victoire de Fico pourrait mettre à rude épreuve une unité fragile au sein de l’Union européenne et de l’OTAN.

« Nous ne changeons pas et nous sommes prêts à aider l’Ukraine de manière humanitaire », a déclaré Fico, qui, selon les analystes, s’inspire du Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, qui s’est souvent heurté à l’UE.

« Vous connaissez notre opinion sur l’armement de l’Ukraine »

« Nous sommes prêts à aider à la reconstruction de l’Etat mais vous connaissez notre opinion sur l’armement de l’Ukraine », a déclaré Fico lors d’une conférence de presse dimanche. Son appel de campagne « Pas un seul round » pour l’Ukraine a trouvé un écho dans ce pays de 5,5 millions d’habitants.

Fico s’est engagé à retirer le soutien militaire de la Slovaquie à l’Ukraine dans la guerre contre la Russie si sa tentative de retour au pouvoir réussit. « Les gens en Slovaquie ont de plus gros problèmes qu’en Ukraine », a-t-il déclaré.

Le pays créé en 1993 à la suite de l’éclatement de la Tchécoslovaquie est un fervent partisan de l’Ukraine depuis l’invasion russe en février dernier, faisant don d’armes et ouvrant ses frontières aux réfugiés fuyant la guerre.

Armes envoyées sous le gouvernement précédent

La Slovaquie a livré à l’Ukraine sa flotte d’avions de combat MiG-29 de l’ère soviétique, le système de défense aérienne S-300, des hélicoptères, des véhicules blindés et du matériel de déminage indispensable.

Le gouvernement intérimaire actuel prévoit d’envoyer des munitions d’artillerie à l’Ukraine et de former des militaires ukrainiens au déminage.

Obtenir l’autorisation d’envoyer davantage d’armes à l’Ukraine devient de plus en plus difficile dans de nombreux pays. Au Congrès américain, un projet de loi visant à éviter une fermeture du gouvernement à Washington, DC, a exclu la demande du président Joe Biden de fournir davantage d’assistance en matière de sécurité à ce pays déchiré par la guerre.

Dans d’autres pays, notamment en Allemagne, en France et en Espagne, les partis populistes sceptiques quant à une intervention en Ukraine bénéficient également d’un soutien important. Beaucoup de ces pays organisent prochainement des élections nationales ou régionales qui pourraient faire pencher la balance de l’opinion populaire de Kiev vers Moscou.

Le parti pro-occidental à la 2e place

Un nouveau venu libéral et pro-occidental, le parti Slovaquie progressiste, est arrivé en deuxième position, avec 18 pour cent des voix, soit 32 sièges.

Son leader Michal Simecka, vice-président du Parlement européen, a déclaré que son parti respectait le résultat. « Mais c’est une mauvaise nouvelle pour la Slovaquie », a-t-il déclaré. « Et ce serait encore pire si Robert Fico parvenait à créer un gouvernement. »

Il a déclaré qu’il aimerait essayer de former une coalition gouvernementale en cas d’échec de Fico.

Le chef du parti progressiste slovaque, Michal Simecka, s’exprime dimanche lors d’une conférence de presse après les élections législatives anticipées du pays, à Bratislava, en Slovaquie. (Radovan Stoklasa/Reuters)

Le parti de gauche Hlas (Voix), dirigé par l’ancien député de Fico à Smer, Peter Pellegrini, arrive en troisième position avec 14,7 pour cent (27 sièges). Pellegrini s’est séparé de Fico après la défaite de Smer aux élections précédentes en 2020, mais leur éventuelle réunion augmenterait les chances de Fico de former un gouvernement.

Pellegrini a remplacé Fico au poste de Premier ministre après que celui-ci ait été contraint de démissionner à la suite d’importantes manifestations de rue antigouvernementales résultant du meurtre en 2018 du journaliste Jan Kuciak et de sa fiancée.

Un autre partenaire potentiel de la coalition, le Parti national slovaque ultranationaliste, un groupe clairement pro-russe, a obtenu 5,6 pour cent (10 sièges).

Ces trois partis disposeraient d’une majorité parlementaire de 79 sièges s’ils unissaient leurs forces au sein d’un gouvernement de coalition.

Fico contre l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN

Fico s’oppose aux sanctions de l’UE contre la Russie, se demande si l’Ukraine peut chasser les troupes russes envahissantes et veut empêcher l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN. Il propose qu’au lieu d’envoyer des armes à Kiev, l’UE et les États-Unis utilisent leur influence pour forcer la Russie et l’Ukraine à conclure un accord de paix de compromis.

Les critiques de Fico craignent que son retour au pouvoir ne conduise la Slovaquie à abandonner sa voie par d’autres moyens, en suivant la voie de la Hongrie sous Orban et, dans une moindre mesure, de la Pologne sous le parti Droit et Justice.

« On ne peut pas exclure qu’il recherche un partenaire qui utilise un discours similaire, et ce partenaire sera Viktor Orban », a déclaré Radoslav Stefancik, analyste à l’Université d’économie de Bratislava.

Orban a salué la victoire de Fico.

« C’est toujours agréable de travailler avec un patriote », a-t-il posté sur X, anciennement appelé Twitter.

La Hongrie a – ce qui est le seul pays de l’UE – entretenu des relations étroites avec Moscou et s’est opposée à la fourniture d’armes à l’Ukraine ou à sa fourniture d’une assistance économique.