Le parti pro-occidental du président moldave remporte les élections, mais connaît des revers dans les grandes villes

La présidente moldave Maia Sandu s’exprime lors de l’événement « Democracy Delivers » de l’USAID au Centre de la Fondation Ford pour la justice sociale, à New York, aux États-Unis, le 20 septembre 2023, en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. ZAK BENNETT/Piscine via REUTERS/Photo d’archives Acquérir des droits de licence

CHISINAU, 6 novembre (Reuters) – Le parti pro-européen du président moldave est arrivé premier lors de centaines d’élections locales, mais n’a pas réussi à remporter des sièges de maire dans les grandes villes lors d’un scrutin du week-end qui, selon les observateurs, a été entaché par l’ingérence étrangère et l’interdiction d’un parti pro-européen. Fête russe.

Les élections de dimanche, destinées à désigner 12 000 responsables locaux dans tout le pays, dont le maire de Chisinau, ont été considérées comme un test de la politique pro-européenne de la présidente Maia Sandu et se sont déroulées sous un nuage d’allégations d’ingérence russe, que Moscou nie.

Le Parti d’action et de solidarité (PAS) au pouvoir à Sandu a remporté plus de 40 % des suffrages exprimés pour les maires, les conseillers municipaux et les conseils de district et de village.

L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a déclaré dans un rapport préliminaire que la campagne avait été faussée par “un afflux de fonds illicites et étrangers et les incitations monétaires utilisées pour influencer le choix des électeurs”.

Lors de la préparation du vote, les autorités moldaves ont accusé la Russie d’avoir « acheté » des voix en versant 5 millions de dollars à des « groupes criminels » dirigés par l’homme d’affaires en fuite Ilan Shor, reconnu coupable par contumace pour son rôle dans la fraude bancaire en Moldavie.

Deux jours seulement avant le vote, les autorités ont interdit le parti Chance lié à Shor pour des raisons de sécurité, une décision qui, selon l’OSCE, « a limité le choix des électeurs et a donné lieu à des élections incontestées dans certaines petites localités ».

“L’exclusion générale de candidats sans possibilité de recours juridique effectif est contraire aux engagements de l’OSCE et aux normes internationales”, a-t-il déclaré.

Le parti de Sandu a remporté des sièges de maire au premier tour de scrutin dans 244 des 898 villages et villes. Ces victoires ont eu lieu principalement dans les zones rurales et ses candidats n’ont pas réussi à prendre le contrôle des grandes villes et de la capitale.

Dans la capitale, le maire sortant Ion Ceban a déclaré lundi avoir battu Lilian Carp du PAS, évitant de peu un second tour avec 50,62% des voix selon les résultats préliminaires.

Dans d’autres villes, la course à la mairie de Balti s’est déroulée au second tour après l’élimination du candidat du parti PAS ; à Cahul, le siège de maire a été remporté par un candidat indépendant ; à Orhei, un candidat indépendant lié à Shor l’a emporté dès le premier tour.

Le ministre de l’Infrastructure Andrei Spinu, vice-président du PAS, a déclaré que le principal point à retenir de l’élection était que “le choix pro-européen de la Moldavie a gagné avec confiance dans tout le pays”.

Il s’agit du dernier vote national en Moldavie avant l’élection présidentielle prévue en novembre 2024, alors que le petit État ex-soviétique frontalier de la Roumanie tente de faire avancer sa candidature à l’Union européenne et de quitter l’orbite de la Russie.

Sandu a dénoncé l’invasion de l’Ukraine voisine par la Russie et accusé Moscou de comploter pour l’évincer par un coup d’État.

Écrit par Tom Balmforth ; Montage par Gareth Jones et Tomasz Janowski

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.