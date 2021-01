Un autocollant de campagne soutenant le président Trump est attaché à un panneau alors qu’un officier de police du Capitole passe devant le 9 janvier | Al Drago / Getty Images

Les forces de l’ordre n’ont pas traité les émeutiers du Capitole comme une menace. Les conséquences ont été désastreuses.

Il y a cinq jours, une foule a pris d’assaut le Capitole des États-Unis, siège du gouvernement américain et – soi-disant – l’un des bâtiments les plus sûrs et les mieux gardés du pays.

Maintenant, les législateurs, les responsables de la sécurité et les électeurs tentent de reconstituer ce qui s’est passé, et plus de détails émergent sur les défaillances de sécurité qui ont conduit à un siège inédit depuis 1812. Et beaucoup indiquent des preuves de complicité de la part de policiers qui semblaient se tenir debout. par ou même aider les émeutiers dont les actions ont fini par causer la mort d’un collègue.

Ce qui est clair jusqu’à présent, c’est que la police du Capitole et les forces de l’ordre fédérales n’étaient malheureusement pas préparées à la taille et à la violence de la foule au Capitole, malgré des avertissements répétés dans les jours qui ont précédé l’événement. Une militante, par exemple, a déclaré au Washington Post qu’elle était tellement troublée par les menaces sur Parler et d’autres sites de médias sociaux qu’elle a appelé le FBI fin décembre, disant à l’agence: «Ils prévoient de tuer des membres du Congrès et ils discutant ouvertement de faire passer les armes au-dessus des lignes étatiques.



Lev Radin / Pacific Press / LightRocket via Getty Images Un seul policier utilise ce qui ressemble à du gaz poivré pour empêcher une foule violente de partisans de Trump d’entrer dans le bâtiment du Capitole.



Gagnez McNamee / Getty Images Une foule pro-Trump fait irruption dans le Capitole.

«Je pensais que si cela n’attirait pas leur attention, rien ne le ferait», dit-elle. Mais ni cet avertissement ni rien d’autre n’a apparemment convaincu les forces de l’ordre de prendre les menaces de violence au sérieux.

Puis, lorsque la foule est entrée dans le Capitole, le soutien fédéral a mis du temps à arriver en partie parce qu’il n’y avait pas de plan en place pour la coordination entre les forces fédérales et la police du Capitole. Par exemple, il n’y avait pas de centre d’opérations établi au Pentagone pour gérer la présence de la Garde nationale au Capitole, laissant les fonctionnaires fédéraux se démener pour appeler les dirigeants locaux pour coordonner une réponse, a déclaré le représentant Jason Crow (D-CO) dans un résumé d’un appel. avec des fonctionnaires fédéraux. Cela a contribué au long retard dans l’arrivée des forces fédérales au Capitole.

Dans tous les services répressifs, beaucoup font écho au même message: que personne ne prévoyait une attaque de ce type contre le Congrès et le Capitole, fomentée et encouragée par le président lui-même. Pourtant, le président Trump encourageait une telle attaque depuis des semaines, culminant dans son discours de mercredi dans lequel il exhortait ses partisans à «descendre au Capitole» et à «faire preuve de force» contre les «mauvaises personnes». Le danger était bien visible.

«Vous n’auriez littéralement pas pu avoir plus d’informations», a déclaré à Vox RP Eddy, un expert en lutte contre le terrorisme et PDG de la société de renseignement Ergo. Mais les forces de l’ordre, à commencer par la police du Capitole, n’ont pas fait ce qui était nécessaire avec ces informations: «L’évaluation de la menace, de toute évidence, a été un échec total.»

Et la raison de cela, lui et d’autres disent, remonte à l’incapacité des responsables de l’application de la loi à voir les partisans de Trump – un groupe d’Américains principalement blancs, dont certains sont eux-mêmes des agents des forces de l’ordre – comme une menace réelle.

Ce qui s’est passé au Capitole a été un échec colossal de la planification

Il est seulement devenu plus clair au cours des cinq derniers jours que les insurgés planifiaient ouvertement leurs actions dans les jours précédant l’émeute de mercredi, et que de nombreuses personnes avaient sonné l’alarme. Les affiches dans les forums en ligne pro-Trump prévoyaient d ‘«encercler» le Congrès et de «s’attaquer directement aux traîtres» et «d’apporter des menottes et des attaches à DC», selon le Washington Post. Et de nombreux groupes de surveillance et des citoyens privés ont envoyé des avertissements aux responsables gouvernementaux sur les menaces.

«Ce n’est pas tant que les flics n’en étaient pas conscients. C’est presque comme s’ils ignoraient volontairement la possibilité de violence », a déclaré au Post Marc Ginsberg, président de la Coalition pour un Web plus sûr, qui a personnellement averti les responsables de ses découvertes.

Les responsables de l’application de la loi se préparaient à une foule de «petits milliers», selon l’appel de Crow dimanche avec le secrétaire de l’armée Ryan McCarthy – pas les quelque 8 000 personnes qui se sont présentées. Ils étaient également préparés à de «petits événements violents disparates» comme les coups de couteau et les bagarres, malgré de nombreux messages sur les armes à feu, les munitions et les enlèvements de législateurs. La police du Capitole n’avait pas non plus demandé de soutien fédéral dans les jours qui ont précédé l’émeute, et les départements de la police métropolitaine du Capitole et de DC avaient refusé les offres de soutien supplémentaire de la Garde nationale, a déclaré McCarthy.

Puis, quand il était clair que quelque chose de bien plus grave que quelques échauffourées se produisait, le manque de planification a rendu difficile pour la police du Capitole d’obtenir des renforts. Pendant et après l’émeute de mercredi, il y a eu des rapports selon lesquels le gouvernement fédéral avait initialement refusé les demandes de soutien de la Garde nationale par la maire de DC Muriel Bowser et d’autres, soulevant la crainte que les agences fédérales toujours dirigées par Trump aient pu ne pas vouloir aider à réprimer un émeute déclenchée par les partisans de Trump.



Drew Angerer / Getty Images La police du Capitole arrête des émeutiers à l’extérieur de la chambre de la Chambre.



Tom Williams / Appel CQ-Roll via Getty Images Les policiers du Capitole reçoivent des soins médicaux après des affrontements avec des partisans de Trump.

McCarthy, cependant, a déclaré que le retard n’était pas une question de politique mais un manque de préparation. Après que Bowser et le chef de la police du Capitole, Steven Sund, aient demandé des renforts fédéraux peu après 13h30 mercredi, les responsables fédéraux ont travaillé pour comprendre la situation pendant plus d’une heure, selon l’appel avec Crow. Leurs efforts ont été entravés par l’absence de centre d’opérations au Pentagone, les forçant à «gérer la situation en recherchant des contacts jusque-là inconnus des forces de l’ordre locales et en passant des appels ad hoc dans un bureau», selon le résumé de l’appel.

Mais quoi qu’il soit arrivé au département de la Défense, la responsabilité des événements de mercredi a vraiment commencé avec la police du Capitole, a déclaré Eddy. «Chaque événement comme celui-ci a une agence chef de file», a-t-il expliqué: «un groupe qui est responsable, en fin de compte, de ce qui va se passer.» Dans ce cas, c’était la police du Capitole. Ils n’ont pas réussi à préparer leurs officiers – dont beaucoup portaient des uniformes ordinaires plutôt que des casques et des vêtements anti-émeute – et ils n’ont pas réussi à se préparer à l’avance pour les renforts fédéraux dont ils auraient besoin, a déclaré Eddy. «Ils n’ont manifestement pas compris ce que la menace allait être.»

En fin de compte, les forces fédérales sont arrivées et les forces de l’ordre ont pu nettoyer le Capitole – mais pas avant qu’un officier de police du Capitole et l’un des émeutiers aient été mortellement blessés. Un autre officier du Capitole s’est suicidé samedi. Et les rapports de ces derniers jours ont clairement montré que la situation aurait pu être encore pire, avec vidéo montrant des émeutiers très proches d’envahir les chambres du Sénat alors que les sénateurs étaient encore à l’intérieur.

Essentiellement, la police du Capitole «était prête à faire face à une rafale alors que ce qui s’est passé était une avalanche».

L’incapacité à se préparer – et à répondre – revient à la partialité

Maintenant, la plus grande question est Pourquoi Les forces de l’ordre ont échoué de façon si spectaculaire à se préparer à un événement que presque tout le monde pouvait voir venir. La réponse est une question de partialité, selon Eddy.

Beaucoup d’émeutiers avaient beaucoup en commun avec les fonctionnaires chargés de faire des évaluations de la menace dans les jours et les semaines précédant l’émeute, a-t-il expliqué: «Ils étaient probablement très similaires en race, probablement très similaires en termes de revenus, probablement religieux très similaires. croyances. » Cela comprend un certain nombre d’émeutiers qui semblent eux-mêmes être des agents de la force publique. Le fait de ne pas anticiper les violences du 6 janvier était un «échec à imaginer que des gens qui vous ressemblent, qui pensent probablement comme vous, vont venir faire quelque chose de très différent de ce que vous voudriez faire, et ils va essayer de vous tuer dans le processus », a déclaré Eddy.



Matt McClain / Le Washington Post via Getty Images Les agents de la police du Capitole saluent alors que le corbillard transportant l’agent de police du Capitole Brian D.Sicknick passe devant le bâtiment du Capitole le 10 janvier.

Et il ne s’agissait pas seulement d’un échec de préparation. Alors que certains agents de la police du Capitole ont été agressés par des émeutiers, d’autres semblaient les aider ou du moins ne faisaient pas grand-chose pour les arrêter, un policier prenant un selfie avec un émeutier et d’autres semblant écarter les barricades pour les laisser se rapprocher du Capitole.

« Il y avait un certain degré de complication, pas parmi tous les policiers ou agents des forces de l’ordre, mais certains », a déclaré à Vox Sabrina Karim, professeur de gouvernement à Cornell qui étudie la police mondiale. Une partie de cela découle probablement de similitudes dans l’idéologie entre certains policiers et certains des émeutiers, avec des signes «les vies bleues comptent» à côté des drapeaux confédérés et d’autres images racistes pendant l’émeute. «La suprématie blanche s’est vraiment glissée dans les forces de police», a déclaré Karim.

La résolution de ces problèmes systémiques exigera de grands changements dans la formation et le recrutement de la police, a-t-elle ajouté. C’est aussi un rappel de la nécessité de repenser ce que font les services de police et sur quoi ils se concentrent. « D’une part, différents groupes de personnes sont considérés comme une menace alors qu’ils ne le sont peut-être pas parce qu’ils manifestent pacifiquement, alors qu’un groupe d’émeutiers rempli de terroristes nationaux n’est pas considéré comme une menace », a déclaré Karim. S’attaquer à cela « va nécessiter un changement transformationnel. »

Et avec de plus en plus de menaces qui se profilent autour de l’investiture du président élu Joe Biden le 20 janvier, ce changement est plus urgent que jamais. «La foule pense qu’elle a gagné», a déclaré Eddy. Les émeutiers qui ont pris des selfies d’eux-mêmes dans le Capitole mercredi « vont penser qu’ils sont des héros, et ils vont vouloir le refaire. »