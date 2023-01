Le Parti populaire espagnol empêche l’action anti-avortement d’extrême droite d’aller de l’avant

Le dirigeant conservateur de la région espagnole de Castilla y León a défié ses partenaires de la coalition d’extrême droite en insistant sur le fait qu’une série de protocoles anti-avortement controversés qui ont incité le gouvernement central à engager une action en justice ne seront pas promulgués.

La semaine dernière, le parti d’extrême droite Vox, qui gouverne la Castille-et-León en coalition avec le plus grand parti conservateur du Parti populaire (PP), a annoncé des propositions “pro-vie” qui obligeraient les médecins à proposer aux femmes souhaitant avorter un scanner 4D, une chance de écouter le rythme cardiaque fœtal et une consultation psychologique.

Alors que les femmes souhaitant avorter auraient été libres de refuser les nouveaux services, les critiques ont fait valoir que les propositions feraient pression sur celles qui souhaitaient avorter et inverseraient les progrès en matière de droits des femmes.

Le vice-président régional, Juan García-Gallardo de Vox, a déclaré que les mesures, qui devaient initialement entrer en vigueur lundi, « en vaudraient la peine si même un seul bébé qui devait être avorté est né ». Il a salué des protocoles similaires qui ont déjà été introduits en Hongrie par le gouvernement du Premier ministre d’extrême droite, Viktor Orbán, affirmant qu’ils offraient aux femmes des “alternatives”.

L’idée a été rapidement condamnée par le gouvernement dirigé par les socialistes du Premier ministre, Pedro Sánchez, qui a dit au gouvernement régional d’abandonner “toute action qui enfreindrait les lois sur la santé sexuelle et reproductive et l’interruption volontaire de grossesse” ou de faire face à une action au Cour constitutionnelle.

Mardi, le président du PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, écrit à Sanchez pour l’informer que les propositions n’iraient pas de l’avant. La lettre fait suite à une apparition télévisée lundi dans laquelle il a déclaré que son gouvernement ne ferait rien qui pourrait entraîner des pressions sur les femmes cherchant à avorter, ajoutant : « Les médecins ne seront pas forcés de faire quoi que ce soit et les femmes ne seront pas forcées faire n’importe quoi.”

Dans la lettre, il a accusé l’administration Sánchez de “s’attaquer à un problème inexistant avec une dureté inhabituelle” et a déclaré que le gouvernement central ferait mieux de se concentrer “sur les vrais problèmes auxquels les gens sont confrontés”.

La position de Fernández Mañueco a provoqué la colère de Vox, qui a déclaré qu’il envisagerait sa place au sein du gouvernement régional si les mesures n’étaient pas adoptées. Il a également accusé le PP de « basculer vers la gauche ».

Les propositions se sont heurtées à des objections éthiques et médicales de la part des médecins. Dans un rapport, la Société espagnole de gynécologie et d’obstétrique a exhorté le gouvernement régional à reconsidérer les protocoles, affirmant que les médecins devaient respecter les droits légaux des femmes pour accéder à l’avortement. Il a poursuivi en soulignant que l’utilisation des scanners 4D n’était pas systématiquement recommandée et que les échographies Doppler devaient être utilisées «avec prudence» au premier trimestre de la grossesse en raison des risques potentiels pour le fœtus.

L’Espagne doit organiser des élections générales en décembre et le PP, dirigé par Alberto Núñez Feijóo, est actuellement en avance sur les socialistes au pouvoir dans les sondages.

Feijóo’s s’efforce de ramener son parti au centre politique après que son prédécesseur, Pablo Casado, ait passé des années à le traîner plus à droite dans le but d’éviter la concurrence de Vox. Mais ses efforts ont été compliqués par la décision du PP d’inviter Vox au gouvernement de Castilla y León en mars dernier, et par la nouvelle controverse sur l’avortement dans la région.

Feijóo a déclaré que le gouvernement Sánchez avait réagi de manière excessive dans le but de détourner l’attention de ses réformes “bâclées” de la législation sur le consentement sexuel, qui a permis à certains délinquants sexuels condamnés de voir leur peine réduite en appel.

“Quand le respect institutionnel est perdu dans un pays et que le gouvernement se transforme en agent électoral, alors vous entrez dans un endroit que je trouve beaucoup plus inquiétant que la fausse polémique sur ce protocole”, il a dit à Télémadrid.

En décembre dernier, Le congrès espagnol a adopté une loi autorisant les femmes âgées de 16 et 17 ans à avorter sans le consentement parental et la suppression de la période de réflexion de trois jours précédente pour ceux qui demandent un licenciement.

S’exprimant avant le vote, la ministre espagnole de l’égalité, Irene Montero, a déclaré que la nouvelle loi “permet[s] nous d’exercer la liberté sur nos corps, l’État reconnaissant la pleine citoyenneté de plus de la moitié de la population qui sont des femmes ».

La législation a été adoptée par 190 voix contre 154, avec cinq abstentions. Le PP et Vox ont tous deux voté contre les changements.