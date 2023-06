Le parti politique de Hong Kong devient le premier à se rendre aux États-Unis depuis l’imposition de la loi sur la sécurité nationale et s’engage à promouvoir la ville dans un contexte de relations tendues

Le fondateur du parti Bauhinia, Li Shan, a déclaré que sa délégation rencontrerait les agences gouvernementales américaines concernées. Photo : document

< ![CDATA[{ "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://cdn.i-scmp.com/sites/default/files/d8/images/canvas/2023/06/18/f4ddf8bd-9afa-44bc-806b-48ae09a84b05_3a845c20.jpg", "caption": "Bauhinia Party founder Li Shan says his delegation will meet relevant US government agencies. Photo: Handout" }]]>