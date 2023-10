Le parti pakistanais s’engage à rejoindre le Hamas « sur la ligne de front » — RT World News

Le plus grand parti politique religieux du pays, Jamiat Ulema-e-Islam, a organisé un grand rassemblement de solidarité palestinienne à Peshawar

Le chef du plus grand parti politique religieux du Pakistan, Jamiat Ulema-e-Islam (JUIF), a promis son soutien financier au Hamas et s’est engagé à rejoindre le groupe militant palestinien «en première ligne» dans la lutte contre Israël lors d’un rassemblement massif dans la ville de Peshawar samedi, ont rapporté les médias locaux.

«Si les pays islamiques nous autorisent le passage, nous sommes prêts à rejoindre le combat en première ligne« , a déclaré Maulana Fazlur Rehman, président du JUIF, à la foule lors de la conférence du Mufti Mahmoud. Il a révélé que le Hamas avait demandé une aide financière et a déclaré qu’il avait promis que le parti la fournirait.

Israël a franchi les limites de l’oppression par sa brutalité, a ajouté Rehman, appelant la communauté musulmane à prendre une position ferme contre la puissance occupante. Depuis l’attaque du Hamas samedi dernier, les Forces de défense israéliennes se sont livrées au pire bombardement de Gaza de son histoire, faisant près de 2 000 morts et rasant des quartiers entiers.















Alors que l’événement de samedi était destiné à commémorer le fondateur du JUIF, le mufti Mahmoud, il a rapidement pris le caractère d’un rassemblement de solidarité palestinienne en raison des paroles de Rehman et de la participation à la conférence du chef de la diaspora du Hamas, Khaled Meshaal, via une liaison vidéo en direct.

Plus tôt dans la semaine, Rehman a salué l’attaque du Hamas contre Israël comme une «succès historique« , arguant que l’incursion surprise avait «détruit le système de défense d’Israël et son arrogance.» Il a appelé à une réunion de l’Organisation de la coopération islamique pour affirmer le soutien des dirigeants à la cause palestinienne et condamner les actions d’Israël.

Meshaal, qui a fondé et dirigé le Hamas de 1996 à 2017 avant d’assumer ses fonctions actuelles, avait précédemment exhorté les musulmans du monde entier à descendre dans la rue pour manifester leur soutien au Hamas et à la Palestine vendredi. Des personnalités de haut rang de plusieurs autres partis, dont le Jamaat-e-Islami et le parti Pakistan Tehreek-e-Insaf de l’ancien Premier ministre Imran Khan, ont fait des déclarations en faveur du Hamas lors de leurs rassemblements de vendredi.

Rehman et Meshaal ont également parlé vendredi de la situation actuelle à Gaza, qui, selon l’ONU, pourrait dégénérer en une catastrophe humanitaire.

Israël a ordonné jeudi l’évacuation de 1,1 million de Palestiniens du nord de Gaza dans les 24 heures et a ensuite envoyé des troupes terrestres pour «clair» la zone, obligeant les habitants de ce qui est déjà l’une des zones les plus densément peuplées au monde à se regrouper davantage sous les frappes aériennes continues. Le gouvernement israélien s’est engagé à priver le territoire sous blocus d’électricité, d’eau et de nourriture jusqu’à ce que les otages pris par le Hamas samedi dernier soient rendus, un acte de punition collective qui, selon les experts des droits de l’homme, constitue une violation flagrante du droit international.