Le parti pakistanais nomme Shehbaz Sharif au poste de Premier ministre, mettant fin à l’impasse : NPR

ISLAMABAD — Après les élections compromises de la semaine dernière, un ancien Premier ministre du Pakistan devrait reprendre ses fonctions de Premier ministre, son parti a annoncé. Shehbaz Sharif dirigera une coalition de petits partis qui formeront la majorité au parlement pakistanais.

La décision de reconduire Shehbaz Sharif au poste de Premier ministre est probablement un coup dur pour les millions de Pakistanais qui ont voté jeudi dernier lors des élections indépendantes soutenues par le leader le plus populaire du pays, Imran Khan. Son parti affirme que de nombreuses irrégularités ont eu lieu pour l’empêcher d’obtenir une majorité au Parlement. Le parti de Sharif, connu sous le nom de PLM-N, a obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections du 8 février, avec 79 sièges sur 264 contestés.

Shehbaz était autrefois respecté comme un technocrate sans drame qui a été ministre en chef de la province la plus peuplée du Pakistan, le Pendjab. Il est devenu Premier ministre en avril 2022 après que son prédécesseur, Imran Khan, ait été évincé de son poste lors d’un vote de censure après s’être brouillé avec la puissante armée pakistanaise.

Il a occupé ce poste pendant 14 mois avant qu’un gouvernement intérimaire ne soit nommé à l’approche des élections. Il était largement considéré comme un Premier ministre profondément impopulaire – considéré comme faible, contrôlé par son frère dans les coulisses et incapable de contenir ses ministres alors que l’économie du Pakistan s’effondrait. Mais surtout, il était considéré comme se conformant aux exigences de l’armée.

Shehbaz dirigera un gouvernement de coalition de fêtes juniors qui exclut les indépendants soutenus par son rival Imran Khan – qui ne veut pas s’allier avec ses rivaux. La coalition de Shehbaz Sharif disposera néanmoins d’une confortable majorité.

“Au fond, ce gouvernement, dont la légitimité est discutable, dépendra largement de l’armée pour sa survie”, estime-t-il. Zahid Husseinauteur et chroniqueur au quotidien libéral Aube.

Le parti de Sharif a annoncé qu’il formerait une coalition avec le Parti du peuple pakistanais, le parti autrefois dirigé par le leader emblématique assassiné Benazir Bhutto. Les représentants des deux partis ont annoncé la nouvelle mardi soir après que le frère de Sharif ait rencontré le président du PPP, Asif Ali Zardari, la veuve de Bhutto.

Mais les deux partis doivent encore se mettre d’accord sur la répartition des ministères et des postes les plus élevés – un processus qui pourrait prendre des jours, voire des semaines.

Le chef de l’armée pakistanaise, Général Asim Munira semblé approuver ces efforts de constitution d’une coalition, affirmant dans un discours prononcé dimanche que le pays avait besoin de “mains stables et d’une touche de guérison pour sortir de la politique de l’anarchie et de la polarisation”.

« La diversité politique et le pluralisme du Pakistan seront bien représentés par un gouvernement unifié de toutes les forces démocratiques imprégnées d’objectifs nationaux », a-t-il déclaré.

Ce sont les indépendants soutenus par le rival de Sharif, Imran Khan, un autre ancien Premier ministre, qui ont remporté le plus grand bloc, avec 92 places jusqu’à présent. Son parti affirme que des dizaines de sièges supplémentaires d’indépendants qu’il soutenait lui ont été volés en raison de fraudes le jour des élections.

Les analystes indépendants sont d’accord, dans une certaine mesure. “Si les élections avaient été libres et équitables dès le départ, leur victoire aurait été assez écrasante”, déclare Omar Waraïch, analyste et ancien correspondant du Time au Pakistan. “C’est ce qui est intéressant”, dit-il. “Ce n’était pas une élection libre et équitable. Et pourtant, ils ont gagné. Cela n’arrive généralement pas. Habituellement, lorsque nous disons que quelque chose n’est pas une élection libre et équitable, les gens ont perdu.”



Les indépendants soutenant Khan dénoncent des irrégularités de vote

Ce résultat constitue un tournant étonnant pour un parti qui fait face à une répression de plusieurs mois qui a commencé après que Khan s’est brouillé avec l’armée et a été évincé du pouvoir il y a près de deux ans. Cette répression s’est intensifiée après l’arrestation de Khan en mai dernier, un acte qui a incité ses partisans à envahir les installations militaires, un acte autrefois impensable dans un pays où les généraux ont gouverné pendant près de la moitié des plus de 76 ans d’indépendance du Pakistan.

Khan est actuellement en prison et purge plusieurs peines de prison pour quatre condamnations distinctes : trois d’entre elles ont été prononcées une semaine avant les élections. La Cour suprême du Pakistan a empêché son parti de se présenter aux élections, obligeant les candidats de Khan à se présenter comme indépendants. Les forces de sécurité ont traqué les partisans qui tentaient d’organiser des rassemblements. Les partisans de Khan se sont donc tournés vers les réseaux sociaux et ont organisé des événements sur TikTok.

Le parti de Khan, connu sous le nom de PTI, a développé un personnage de Khan généré par l’IA qui a exhorté à plusieurs reprises ses partisans à se rendre aux urnes et à aider les habitants à se familiariser avec les indépendants se présentant en son nom. “Les gens attendent d’avoir un aperçu d’Imran Khan”, explique Zulfi Bukhari, assistant principal, expliquant pourquoi l’équipe de Khan a décidé de générer une personnalité IA de leur chef alors qu’il était derrière les barreaux. “Nous pouvons transmettre des messages aux avocats, ils peuvent venir.” “, donne des conférences de presse. Mais Imran a une voix distinctive. Il a un caractère distinctif, il a un look distinctif. “

Le jour des élections, les autorités ont temporairement fermé les réseaux mobiles perturbés, invoquant des problèmes de sécurité. Les partisans de Khan ont rapporté que les responsables électoraux de certains sièges contestés avaient expulsé les représentants du parti censés superviser le décompte des voix.

Même si les élections pakistanaises représentent une entreprise massive pour certains 60 millions Lorsque les électeurs votent dans plus de 90 000 bureaux de vote, les résultats sont généralement annoncés quelques heures après la fin du vote. Cette fois, il a fallu plus de deux jours à la commission électorale pour publier la plupart des résultats.

À cette époque, plusieurs indépendants soutenus par Khan ont indiqué que le nombre initial de voix qu’ils avaient reçues avait été en quelque sorte réduit, permettant à leurs rivaux de l’emporter. Lundi, l’équipe médiatique du PTI a rapporté que plus de 100 candidats qu’ils soutenaient faisaient appel de leurs résultats.



Le parti de Sharif s’oppose aux accusations de fraude électorale

Un siège en lice dans la deuxième plus grande ville, Lahore, a été remporté par un autre ancien Premier ministre, Nawaz Sharif. Il est le frère de Shehbaz, celui qui deviendra probablement Premier ministre.

Mais un documenter sa fête partagé sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, pour montrer qu’il avait gagné, a suggéré des divergences. Le journal officiel est censé indiquer le nombre de voix obtenues par chaque candidat dans sa circonscription.

Le formulaire partagé par l’équipe de Sharif indiquait toutefois plus de votes reçus que d’électeurs, tandis que 14 indépendants n’avaient reçu aucun vote, ce qui signifie qu’ils n’avaient même pas voté pour eux-mêmes. “C’est un résultat complètement inventé. Quelqu’un s’est trompé même dans les bases de la triche”, déclare Musharraf Zaidi, chroniqueur et fondateur d’un groupe de réflexion basé à Islamabad, Tabadlab. “Ils n’ont même pas voté pour eux-mêmes. Leurs fils et leurs filles, leurs mères et leurs épouses n’ont pas voté pour eux, littéralement zéro vote”, dit-il. “C’est tellement évident, tellement maladroit et tellement incompétent.”

Après que les divergences aient été largement constatées sur les réseaux sociaux, le le message a été supprimé.

À mesure que des allégations d’irrégularités apparaissaient, le Département d’Etat a appelé à des enquêtes sur les “allégations d’ingérence dans la fraude”. Que a été repris par le Royaume-Uni et l’Union européenne.

Le lundi le Réseau pour des élections libres et équitables, un réseau pakistanais qui surveille les élections, a déclaré les observateurs n’étaient pas autorisés “pour observer le processus de tabulation” dans…